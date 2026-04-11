WATCH LIVE: বীরভূমে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 11, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 2:47 PM IST
লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিপুল আসনে জয় পেয়ে চতুর্থবার বাংলার মসনদে বসতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে তারকা প্রচারের তালিকায় থাকা হেভিওয়টরা সকলেই ব্যস্ত প্রচারে ৷ অন্যদিকে, 294 আসনের তৃণমূল প্রার্থীরা নিজেদের মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ পাশাপাশি, এই প্রার্থীদের সমর্থনে কখনও উত্তর তো কখনও দক্ষিণে ছুটে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রয়েছে ব্যস্ত সূচি। মুর্শিদাবাদ থেকে 'তৃণমূল সেনাপতি' পৌঁছন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় ৷ সেখানেই তিনি এখন বক্তব্য রাখছেন । এরপর পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি রোড শো করবেন। যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন। সাঁইথিয়ার বিবেকানন্দ পল্লী মেলার মাঠ থেকে অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷
