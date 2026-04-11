WATCH LIVE: বীরভূমে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 11, 2026 at 2:25 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 2:47 PM IST

লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিপুল আসনে জয় পেয়ে চতুর্থবার বাংলার মসনদে বসতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে তারকা প্রচারের তালিকায় থাকা হেভিওয়টরা সকলেই ব্যস্ত প্রচারে ৷ অন্যদিকে, 294 আসনের তৃণমূল প্রার্থীরা নিজেদের মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ পাশাপাশি, এই প্রার্থীদের সমর্থনে কখনও উত্তর তো কখনও দক্ষিণে ছুটে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রয়েছে ব্যস্ত সূচি। মুর্শিদাবাদ থেকে 'তৃণমূল সেনাপতি' পৌঁছন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় ৷ সেখানেই তিনি এখন বক্তব্য রাখছেন । এরপর পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি রোড শো করবেন। যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন। সাঁইথিয়ার বিবেকানন্দ পল্লী মেলার মাঠ থেকে অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷ 

লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিপুল আসনে জয় পেয়ে চতুর্থবার বাংলার মসনদে বসতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে তারকা প্রচারের তালিকায় থাকা হেভিওয়টরা সকলেই ব্যস্ত প্রচারে ৷ অন্যদিকে, 294 আসনের তৃণমূল প্রার্থীরা নিজেদের মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ পাশাপাশি, এই প্রার্থীদের সমর্থনে কখনও উত্তর তো কখনও দক্ষিণে ছুটে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রয়েছে ব্যস্ত সূচি। মুর্শিদাবাদ থেকে 'তৃণমূল সেনাপতি' পৌঁছন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় ৷ সেখানেই তিনি এখন বক্তব্য রাখছেন । এরপর পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি রোড শো করবেন। যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন। সাঁইথিয়ার বিবেকানন্দ পল্লী মেলার মাঠ থেকে অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷ 

Last Updated : April 11, 2026 at 2:47 PM IST

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC MEETING
অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার
TMC ELECTION CAMPAIGN
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

ETV Bharat Bangla Team

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: রেজিনগরে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি...

April 11, 2026 at 1:19 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: ভোট এলে মোদি ভাই-অমিত ভাই, মিটে গেলে দেখা নাই: মমতা

April 11, 2026 at 1:09 PM IST
Amit shah election campaign rally

WATCH LIVE: বাঁকুড়ার ছাতনায় 'শাহি' জনসভা, দেখুন সরাসরি....

April 11, 2026 at 1:08 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: কেশিয়াড়িতে প্রচারে মমতার দাবি, সরকার আমিই গড়ব, দেখুন সরাসরি...

April 11, 2026 at 12:11 PM IST

