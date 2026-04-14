WATCH LIVE: কোচবিহারে রোড-শো' শেষে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 14, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 2:48 PM IST
বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচন হতে হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। প্রচার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখছেন ৷ সেইসঙ্গে প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তিনি রয়েছেন উত্তরবঙ্গে ৷ এদিন প্রথমেই তিনি সিতাই ও কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় এবং অভিজিৎ দে ভৌমিকের সমর্থনে কর্মসূচি সারেন । তাঁদের সমর্থনে তিনি এক বিশাল রোড শো করেন ৷ এর রুট ছিল এবিএন শীল কলেজ গ্রাউন্ড থেকে পুরাতন পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত ৷ রোড শো'য়ের পর তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন ৷ অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
