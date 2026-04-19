WATCH LIVE: সাগরে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরসারি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 19, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 2:53 PM IST
রবিবার প্রচারময় কর্মসূচি জোড়াফুল শিবিরের ৷ একদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যারাথন কর্মসূচি অন্যদিকে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও প্রচার কর্মসূচি ঠাসা ৷ আজ তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'এর দু'টি জনসভা ও একটি রোড শো'র কর্মসূচি রয়েছে ৷ প্রথম ও দ্বিতীয় জনসভা রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ৷ এরপর তিনি রোড শো করবেন এবারের অন্যতম চর্চিত কেন্দ্র পানিহাটিতে ৷ নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে গতি আনতেই শীর্ষ নেতৃত্বের এই ম্যারাথন কর্মসূচি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বঙ্কিম হাজরার সমর্থনে এখন জনসভা করছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কালীগিরি ময়দান থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
