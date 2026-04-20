WATCH LIVE: পুরুলিয়ায় অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 20, 2026 at 2:03 PM IST
হাতে আর মাত্র তিন দিন ৷ তারপরই বঙ্গ বিধানসভার প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ তাই সোমবার শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ততা জোড়াফুল শিবিরের ৷ আজ তৃণমূল সুপ্রিমোর তিন জায়গায় জনসভা রয়েছে ৷ আর 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েও রয়েছে তিনটি জনসভা কর্মসূচি ৷ অভিষেকের এদিনের প্রথম নির্বাচনী প্রচার রয়েছে পুরুলিয়ায় ৷ এরপর বাঁকুড়ার রানিবাঁধে তিনি পৌঁছবেন ৷ আজ 'তৃণমূল সেনাপতি'র শেষ কর্মসূচি রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ৷ যদিও তিনি এর আগেও পুরুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন ৷ আজ আবারও এসেছেন ৷ এদিন তিনি বলরামপুর কলেজ ময়দানে বলরামপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে জনসভা করছেন তিনি। মোট কথা শেষ লগ্নের প্রচারে জমি ছাড়তে রাজি নয় শাসকবিরোধী কোনও পক্ষই। পুরুলিয়ার বলরামপুর থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
