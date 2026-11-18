মাটির পুতুলে পুরাণের কাহিনি-সময়ের বার্তা ! কার্তিক পুজোয় অন্য রূপে সেজেছে কাটোয়া
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Published : November 18, 2026 at 4:42 PM IST
Kartik Puja in Katwa: কোথাও বাঁশের ধাপে ধাপে সাজানো কাঠামোয় একের পর এক মাটির পুতুল । কোথাও আবার আধুনিক থিমের মণ্ডপে উঠে এসেছে সময়ের নানা কথা । কার্তিককে ঘিরে কাটোয়ার পুজোয় তাই শুধু দেবতার আরাধনা নয়, দেখা মিলছে শিল্প, কল্পনা আর সামাজিক বার্তারও ।
পুরনো কাটোয়ার 'থাকা কার্তিকের' ঐতিহ্য আজও দর্শকদের টানে । বাঁশের তৈরি কাঠামোর গায়ে ছোট ছোট মাটির পুতুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বকাসুর বধ, দক্ষযজ্ঞের মতো পৌরাণিক কাহিনি । যেন মাটির শরীরেই প্রাণ পেয়েছে পুরাণের পরিচিত আখ্যান । অন্যদিকে নতুন কাটোয়ায় পুজোর আয়োজনে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া । বড় মণ্ডপ, আলোর কারুকাজ, নতুন ভাবনার প্রতিমা-সব মিলিয়ে এক পুজো থেকে অন্য পুজোয় বদলে যাচ্ছে দেখার অভিজ্ঞতা ।
আর এই আয়োজনের পরেই শহরের পথে নামে কার্তিক লড়াইয়ের বর্ণময় শোভাযাত্রা । বাজনা, আলো আর প্রতিমার সাজে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে পুজো কমিটিগুলি । কার্তিককে ঘিরে এই আয়োজনের প্রস্তুতি শুধু পুজো কমিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না । উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসে, ততই বদলে যেতে শুরু করে শহরের চেনা ছবিটা । বিকেল গড়াতেই রাস্তায় বাড়ে মানুষের আনাগোনা । কলকাতা-সহ দূরদূরান্ত থেকে দর্শক আসেন কাটোয়ার এই পুজো দেখতে । তাঁদের ভিড়ে জমে ওঠে শহরের দোকানপাট, খাবারের স্টল, চপের দোকান থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী পসরা ।
Kartik Puja in Katwa: কোথাও বাঁশের ধাপে ধাপে সাজানো কাঠামোয় একের পর এক মাটির পুতুল । কোথাও আবার আধুনিক থিমের মণ্ডপে উঠে এসেছে সময়ের নানা কথা । কার্তিককে ঘিরে কাটোয়ার পুজোয় তাই শুধু দেবতার আরাধনা নয়, দেখা মিলছে শিল্প, কল্পনা আর সামাজিক বার্তারও ।
পুরনো কাটোয়ার 'থাকা কার্তিকের' ঐতিহ্য আজও দর্শকদের টানে । বাঁশের তৈরি কাঠামোর গায়ে ছোট ছোট মাটির পুতুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বকাসুর বধ, দক্ষযজ্ঞের মতো পৌরাণিক কাহিনি । যেন মাটির শরীরেই প্রাণ পেয়েছে পুরাণের পরিচিত আখ্যান । অন্যদিকে নতুন কাটোয়ায় পুজোর আয়োজনে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া । বড় মণ্ডপ, আলোর কারুকাজ, নতুন ভাবনার প্রতিমা-সব মিলিয়ে এক পুজো থেকে অন্য পুজোয় বদলে যাচ্ছে দেখার অভিজ্ঞতা ।
আর এই আয়োজনের পরেই শহরের পথে নামে কার্তিক লড়াইয়ের বর্ণময় শোভাযাত্রা । বাজনা, আলো আর প্রতিমার সাজে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে পুজো কমিটিগুলি । কার্তিককে ঘিরে এই আয়োজনের প্রস্তুতি শুধু পুজো কমিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না । উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসে, ততই বদলে যেতে শুরু করে শহরের চেনা ছবিটা । বিকেল গড়াতেই রাস্তায় বাড়ে মানুষের আনাগোনা । কলকাতা-সহ দূরদূরান্ত থেকে দর্শক আসেন কাটোয়ার এই পুজো দেখতে । তাঁদের ভিড়ে জমে ওঠে শহরের দোকানপাট, খাবারের স্টল, চপের দোকান থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী পসরা ।