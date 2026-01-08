জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে গন্ডার, আতঙ্ক জলদাপাড়ায়; রইল ভিডিয়ো - RHINO IN LOCALITY IN ALIPURDUARS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 8, 2026 at 6:18 PM IST
মানুষের বসতির জায়গায় আচমকা গন্ডার ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া বাজার সংলগ্ন নতুনপাড়া নেপালি বস্তি এলাকায় ৷ সাত সকালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে একটি একশৃঙ্গ গন্ডার ৷ হঠাৎ রাস্তা দিয়ে গন্ডারটিকে দৌড়তে দেখে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন বাসিন্দারা ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, লোকালয়ের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ানোর সময় গন্ডারটি একটি পুকুরে পড়ে যায় ৷ কিছুক্ষণ পুকুরে থাকার পর সেখান থেকে উঠে ফের দৌড়তে শুরু করে ৷ গন্ডারটির এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলদাপাড়া বনবিভাগের বিশেষ দল এবং আরআরটি (র্যাপিড রেসপন্স টিম) ৷ গন্ডারটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরাতে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান ৷
বনদফতরের পক্ষ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয় ৷ গন্ডারটির কাছাকাছি না-যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় ৷ পাশাপাশি এলাকায় বনদফতরের নজরদারি আরও বাড়ানো হয় ৷ দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বনদফতরের কর্মীরা গন্ডারটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন ৷ স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ৷ জলদাপাড়া বন বিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন ৷
মানুষের বসতির জায়গায় আচমকা গন্ডার ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া বাজার সংলগ্ন নতুনপাড়া নেপালি বস্তি এলাকায় ৷ সাত সকালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে একটি একশৃঙ্গ গন্ডার ৷ হঠাৎ রাস্তা দিয়ে গন্ডারটিকে দৌড়তে দেখে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন বাসিন্দারা ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, লোকালয়ের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ানোর সময় গন্ডারটি একটি পুকুরে পড়ে যায় ৷ কিছুক্ষণ পুকুরে থাকার পর সেখান থেকে উঠে ফের দৌড়তে শুরু করে ৷ গন্ডারটির এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলদাপাড়া বনবিভাগের বিশেষ দল এবং আরআরটি (র্যাপিড রেসপন্স টিম) ৷ গন্ডারটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরাতে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান ৷
বনদফতরের পক্ষ থেকে এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয় ৷ গন্ডারটির কাছাকাছি না-যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় ৷ পাশাপাশি এলাকায় বনদফতরের নজরদারি আরও বাড়ানো হয় ৷ দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বনদফতরের কর্মীরা গন্ডারটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন ৷ স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ৷ জলদাপাড়া বন বিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন ৷