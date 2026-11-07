দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে কালী মন্দির, দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হল চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে
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Published : November 7, 2026 at 8:56 PM IST
ভক্তি ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের নডিহা নারায়ণপুরে চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল শ্যামা মায়ের নতুন মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ আনা হয়েছে বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী শুশুনিয়া পাহাড় থেকে। পাথরের তৈরি বিগ্রহ এবং মন্দির নির্মাণে এক কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজো-অর্চনা, হোম-যজ্ঞ এবং নরনারায়ণ সেবার। সকাল থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম ঘটে। মায়ের আরাধনায় অংশ নেন বহু এলাকাবাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। চক্রবর্তী পরিবারের এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। মায়ের বন্দনা, পুজো-পাঠ এবং ভক্তদের সমাগমে ভক্তিময় হয়ে ওঠে গোটা নডিহা নারায়ণপুর এলাকা।
ভক্তি ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের নডিহা নারায়ণপুরে চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল শ্যামা মায়ের নতুন মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ আনা হয়েছে বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী শুশুনিয়া পাহাড় থেকে। পাথরের তৈরি বিগ্রহ এবং মন্দির নির্মাণে এক কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজো-অর্চনা, হোম-যজ্ঞ এবং নরনারায়ণ সেবার। সকাল থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম ঘটে। মায়ের আরাধনায় অংশ নেন বহু এলাকাবাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। চক্রবর্তী পরিবারের এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। মায়ের বন্দনা, পুজো-পাঠ এবং ভক্তদের সমাগমে ভক্তিময় হয়ে ওঠে গোটা নডিহা নারায়ণপুর এলাকা।