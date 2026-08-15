80তম স্বাধীনতা দিবসে উড়ল তেরঙা, চিরাচরিত জাঁকজমকপূর্ণ রামোজি ফিল্ম সিটি - INDEPENDENCE DAY 2026
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Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST
দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে লালকেল্লায় রচিত হয়েছে নয়া ইতিহাস। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রথমবারের মতো জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয়েছে এবার। এদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি রামোজি ফিল্ম সিটির আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস পালনেও জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' বেজে ওঠে ৷ শনিবার অন্যান্যবারের মতোই একবারে চেনা মেজাজে দেখা যায় হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটি ৷
অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে 80তম স্বাধীনতা দিবস পালন হয় এদিন ৷ RFC-তে আজ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন রামোজি ফিল্ম সিটির এমডি সিএইচ বিজয়েশ্বরী ৷ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ছিলেন, ইটিভি-র পরিচালক সুজয়, রামোজি গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের সভাপতি এ গোপালা রাও, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান-সহ এবং রামোজি গ্রুপের কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তা থেকে কর্মচারীরা ৷
বিজয়েশ্বরী রামোজি ফিল্ম সিটির প্রত্যক কর্মীদের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলার পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি রামোজি ফিল্ম সিটি, তার সুবিশাল ফিল্ম সেটগুলির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ৷ অন্যদিকে, তেলাঙ্গানায় বিভিন্ন জায়গায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়। রাজ্যজুড়ে সমস্ত জেলা এবং শহরের সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং অফিসগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাঁকজমকের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় ৷
দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে লালকেল্লায় রচিত হয়েছে নয়া ইতিহাস। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রথমবারের মতো জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয়েছে এবার। এদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি রামোজি ফিল্ম সিটির আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস পালনেও জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' বেজে ওঠে ৷ শনিবার অন্যান্যবারের মতোই একবারে চেনা মেজাজে দেখা যায় হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটি ৷
অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে 80তম স্বাধীনতা দিবস পালন হয় এদিন ৷ RFC-তে আজ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন রামোজি ফিল্ম সিটির এমডি সিএইচ বিজয়েশ্বরী ৷ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ছিলেন, ইটিভি-র পরিচালক সুজয়, রামোজি গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের সভাপতি এ গোপালা রাও, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান-সহ এবং রামোজি গ্রুপের কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তা থেকে কর্মচারীরা ৷
বিজয়েশ্বরী রামোজি ফিল্ম সিটির প্রত্যক কর্মীদের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলার পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি রামোজি ফিল্ম সিটি, তার সুবিশাল ফিল্ম সেটগুলির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ৷ অন্যদিকে, তেলাঙ্গানায় বিভিন্ন জায়গায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়। রাজ্যজুড়ে সমস্ত জেলা এবং শহরের সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং অফিসগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাঁকজমকের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় ৷