রামোজি ফিল্ম সিটিতে উদযাপিত হল 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস - REPUBLIC DAY RAMOJI FILM CITY
Published : January 26, 2026 at 7:03 PM IST
বিশ্বখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটিতে 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস মহাসমারোহে এবং অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হল সোমবার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামোজি ফিল্ম সিটি-র এমডি বিজয়েশ্বরী ৷ তিনিই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এরপর বিজয়েশ্বরী রামোজি ফিল্ম সিটির নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে 'গার্ড অফ অনার' গ্রহণ করেন। কর্মীদের প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছাও জানান তিনি । রামোজি রাও-এর নাতি সিএইচ পূর্ণ সুজয়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । আরএফসি, ইনাডু, ইটিভি, ইটিভি ভারত এবং ডলফিন হোটেলের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও কর্মচারীরা এই উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন । অন্যদিকে, তেলেঙ্গানায় বিভিন্ন জায়গায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যপাল জিষ্ণুদেব বর্মা সেকেন্দ্রাবাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । রাজ্যজুড়ে সমস্ত জেলা এবং শহরের সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং অফিসগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাঁকজমকের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন পালিত হয় ৷
