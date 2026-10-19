বাংলা থেকে 7000 পদ্ম আসে হায়দরাবাদে; 3 দিনই ফুল দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন ভক্তরা

বাংলা থেকে 7000 পদ্ম আসে হায়দরাবাদে; 3 দিনই ফুল দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন ভক্তরা
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Published : October 19, 2026 at 8:17 PM IST
পুরোদমে চলছে দুর্গাপুজো 2026। আজ বাংলা থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, বিশ্বাস করা হয় দেবী দুর্গা, মহাষ্টমীতে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এদিন ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে দেবীর আরাধানা করেন। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর এই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির শুভ সন্ধিক্ষণই আসলে সন্ধিপুজো। এই তিথিকে অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয়। সন্ধিপুজোর সময় দেবী দুর্গার পায়ে উৎসর্গ করা হয় 108টি লালপদ্ম। একই সময়ে জ্বালানো হয় 108 প্রদীপও। পুরাণ মতে, দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন অষ্টমী ও নবমী তিথির মিলনক্ষণেই, দেবী চামুণ্ডা রূপে। চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন দেবী।
আবার পুরাণ মতে, মহামায়া অকালবোধনে পূজিত হয়েছিলেন রামচন্দ্রের হাতে। ত্রেতাযুগে দেবীর চরণে 108টি নীল পদ্ম নিবেদন করে রামচন্দ্র করেছিলেন সেই পুজো। সেই থেকে আজও মহাষ্টমীতে পদ্ম নিবেদন করার রীতি চলে আসছে সনাতন ধর্মে। হায়দরাবাদে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় প্রতি ভক্তদের হাতে দেখা মেলে পদ্মের ৷ ক'য়েকশো মাইল পেরিয়ে বাংলা থেকে নিজামের শহরে দেবী দুর্গাকে নিবেদনের জন্য আসে 7000 লালপদ্ম ৷ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে আগত ভক্তদের পুজো কমিটি থেকে দেওয়া হয় একটি করে পদ্ম ৷ পুষ্পাঞ্জলির দ্বিতীয় প্রণাম মন্ত্রে সকলেই সুযোগ পান মায়ের চরণে পদ্ম নিবেদন করার ৷
কমিটির সভাপতি সঞ্জয় পান জানাচ্ছেন, এই ক্লাবের বর্ষীয়ান সদস্য রঞ্জিত পালের মাথা থেকে এমন আইডিয়া আসে ৷ তিনি যখন কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তখন এমন অভিনব উদ্যোগ নেন ৷নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডোনাররা আছেন তাঁরা এই ফুলের ব্যবস্থা করে থাকেন ৷ আগত ভক্তরা দেবী দুর্গার চরণে পদ্মফুল অর্পণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন এমন ছবি বাংলা বা শহর কলকাতার কোথাও সেভাবে দেখা যায় না ।
ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের প্রতিবেদন
পুরোদমে চলছে দুর্গাপুজো 2026। আজ বাংলা থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, বিশ্বাস করা হয় দেবী দুর্গা, মহাষ্টমীতে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এদিন ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে দেবীর আরাধানা করেন। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীর এই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবী দুর্গার সন্ধিপুজো হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির শুভ সন্ধিক্ষণই আসলে সন্ধিপুজো। এই তিথিকে অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয়। সন্ধিপুজোর সময় দেবী দুর্গার পায়ে উৎসর্গ করা হয় 108টি লালপদ্ম। একই সময়ে জ্বালানো হয় 108 প্রদীপও। পুরাণ মতে, দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন অষ্টমী ও নবমী তিথির মিলনক্ষণেই, দেবী চামুণ্ডা রূপে। চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই ভয়ানক অসুরকে এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন দেবী।
আবার পুরাণ মতে, মহামায়া অকালবোধনে পূজিত হয়েছিলেন রামচন্দ্রের হাতে। ত্রেতাযুগে দেবীর চরণে 108টি নীল পদ্ম নিবেদন করে রামচন্দ্র করেছিলেন সেই পুজো। সেই থেকে আজও মহাষ্টমীতে পদ্ম নিবেদন করার রীতি চলে আসছে সনাতন ধর্মে। হায়দরাবাদে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় প্রতি ভক্তদের হাতে দেখা মেলে পদ্মের ৷ ক'য়েকশো মাইল পেরিয়ে বাংলা থেকে নিজামের শহরে দেবী দুর্গাকে নিবেদনের জন্য আসে 7000 লালপদ্ম ৷ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে আগত ভক্তদের পুজো কমিটি থেকে দেওয়া হয় একটি করে পদ্ম ৷ পুষ্পাঞ্জলির দ্বিতীয় প্রণাম মন্ত্রে সকলেই সুযোগ পান মায়ের চরণে পদ্ম নিবেদন করার ৷
কমিটির সভাপতি সঞ্জয় পান জানাচ্ছেন, এই ক্লাবের বর্ষীয়ান সদস্য রঞ্জিত পালের মাথা থেকে এমন আইডিয়া আসে ৷ তিনি যখন কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তখন এমন অভিনব উদ্যোগ নেন ৷নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডোনাররা আছেন তাঁরা এই ফুলের ব্যবস্থা করে থাকেন ৷ আগত ভক্তরা দেবী দুর্গার চরণে পদ্মফুল অর্পণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন এমন ছবি বাংলা বা শহর কলকাতার কোথাও সেভাবে দেখা যায় না ।
ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের প্রতিবেদন