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মোঘল আমলে শীলমোহরে মেলে স্বীকৃতি ! বসু পরিবারে আজও বহমান 425 বছরের দুর্গাপুজো

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মোঘল আমলে শীলমোহরে মেলে স্বীকৃতি ! বসু পরিবারে আজও বহমান 425 বছরের দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 18, 2026 at 6:16 PM IST

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মোঘল আমল থেকে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন হুগলির দশঘরার বসু পরিবারে । 425 বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো । দুর্গাপুজো ও দেবত্ব সম্পত্তির জন্য নিষ্কর জমি শীলমোহর দেন দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাব । প্রথমে অভিভক্ত বাংলার যশোর থেকে দশঘরায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মৃন্ময়ী মূর্তি রূপে । সেই থেকেই একচালা মৃন্ময়ী মূর্তির পুজো হয়ে আসছে এখানে । এখন জৌলুস কমলেও দশভূজার পুজোয় খামতি রাখেনি বসু পরিবার ।  

সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এখানে ৷ একচালা দেবীর সঙ্গে রয়েছেন গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক । বলি প্রথা নেই এই বাড়িতে । সন্ধি পুজোয় এক তাল সন্দেশ কেটে মা দুর্গাকে নিবেদন করা হয় । এখানে চাল ও ফল দিয়ে নৈবদ্য সাজিয়ে নিবেদন করা হয় । বসু পরিবারের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে লক্ষ্মীর ঘট আনা হয় । দুপুরে ও রাতে লুচি ভোগ থাকে । পরিবারের বহু মানুষ এই পুজোয় অর্থ দান করেন । ঠাকুরের ভোগ ছাড়াও এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে প্রতিদিন । কুলদেবতা রঘুনাথ ও দামোদরকে দুর্গা মণ্ডপে এনে চারদিন পুজো হয় । বারো মাস নিত্যসেবা হয় কুলদেবতার ।

মোঘল আমল থেকে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন হুগলির দশঘরার বসু পরিবারে । 425 বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো । দুর্গাপুজো ও দেবত্ব সম্পত্তির জন্য নিষ্কর জমি শীলমোহর দেন দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাব । প্রথমে অভিভক্ত বাংলার যশোর থেকে দশঘরায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মৃন্ময়ী মূর্তি রূপে । সেই থেকেই একচালা মৃন্ময়ী মূর্তির পুজো হয়ে আসছে এখানে । এখন জৌলুস কমলেও দশভূজার পুজোয় খামতি রাখেনি বসু পরিবার ।  

সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এখানে ৷ একচালা দেবীর সঙ্গে রয়েছেন গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক । বলি প্রথা নেই এই বাড়িতে । সন্ধি পুজোয় এক তাল সন্দেশ কেটে মা দুর্গাকে নিবেদন করা হয় । এখানে চাল ও ফল দিয়ে নৈবদ্য সাজিয়ে নিবেদন করা হয় । বসু পরিবারের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে লক্ষ্মীর ঘট আনা হয় । দুপুরে ও রাতে লুচি ভোগ থাকে । পরিবারের বহু মানুষ এই পুজোয় অর্থ দান করেন । ঠাকুরের ভোগ ছাড়াও এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে প্রতিদিন । কুলদেবতা রঘুনাথ ও দামোদরকে দুর্গা মণ্ডপে এনে চারদিন পুজো হয় । বারো মাস নিত্যসেবা হয় কুলদেবতার ।

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TAGGED:

DURGA PUJA 2026
দশঘরার বসু পরিবারের পুজো
BASU FAMILY DURGA PUJA
দুর্গাপুজো
DASGHARA BASU FAMILY DURGA PUJA

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