বিকট শব্দের এয়ার হর্ন-সাইলেন্সার রোলার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল
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Published : November 28, 2026 at 5:20 PM IST
গুঁড়িয়ে দেওয়া হল 200টি এয়ার হর্ন-130টি সাইলেন্সার ৷ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের লক্ষ থেকে গাড়িতে লাগানো 200টি এয়ার হর্ন ও 130টি সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করা হয় শনিবার ৷ আজ জলপাইগুড়ি PWD মোড়ে রোলার দিয়ে বিকট শব্দের সাইলেন্সারের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়। এই কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস ৷ সেখানেই একে একে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সাইলেন্সার ও এয়ার হর্নগুলি ৷
এয়ার হর্ন কী ? এমন একটা যন্ত্র যা সংকুচিত বায়ু (compressed air) ধাতব রিড বা ডায়াফ্রাম কম্পিত করার মাধ্যমে তীব্র ও জোরালো শব্দ তৈরি করে। ট্রাক থেকে শুরু করে বাস বা গাড়িতে ব্যবহৃত হয় এয়ার হর্ন ৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দদূষণ কমাতে অবৈধ বা সীমিত এয়ার হর্নের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
গাড়ির সাইলেন্সার- ইঞ্জিনের নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাস নিরাপদে বাইরে বের করে দেয় এবং শব্দের তীব্রতা কমায়। এটি সঠিক ব্যাক-প্রেসার বজায় রেখে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
গুঁড়িয়ে দেওয়া হল 200টি এয়ার হর্ন-130টি সাইলেন্সার ৷ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের লক্ষ থেকে গাড়িতে লাগানো 200টি এয়ার হর্ন ও 130টি সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করা হয় শনিবার ৷ আজ জলপাইগুড়ি PWD মোড়ে রোলার দিয়ে বিকট শব্দের সাইলেন্সারের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়। এই কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস ৷ সেখানেই একে একে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সাইলেন্সার ও এয়ার হর্নগুলি ৷
এয়ার হর্ন কী ? এমন একটা যন্ত্র যা সংকুচিত বায়ু (compressed air) ধাতব রিড বা ডায়াফ্রাম কম্পিত করার মাধ্যমে তীব্র ও জোরালো শব্দ তৈরি করে। ট্রাক থেকে শুরু করে বাস বা গাড়িতে ব্যবহৃত হয় এয়ার হর্ন ৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দদূষণ কমাতে অবৈধ বা সীমিত এয়ার হর্নের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
গাড়ির সাইলেন্সার- ইঞ্জিনের নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাস নিরাপদে বাইরে বের করে দেয় এবং শব্দের তীব্রতা কমায়। এটি সঠিক ব্যাক-প্রেসার বজায় রেখে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।