বেড়িয়ে আসুন শৈলরানির কোলে অফবিট ডেস্টিনেশন অজানা ধাঁয়াটার গাঁওয়ে

অনেক হল দার্জিলিংয়ের সিটং, তাকদা, লামাহাটা, মানেভঞ্জন। এবার বেড়িতে আসুন শৈলরানির কোলে অজানা এই গাঁওয়ে ৷

DARJEELING DHAYATAR VILLAGE
দার্জিলিংয়ের কোলে ধাঁয়াটার গাঁও (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 20 জানুয়ারি: পাহাড়ের কোলে যেন এক টুকরো স্বর্গ ! শৈলরানির সিটিং, তাকদাহ, লামাহাটা অনেকেরই চেনা ৷ তবে বাঙালি আর বিদেশি পর্যটকদের বরাবর পছন্দ পাহাড়ের অফবিট ডেস্টিনেশন । আর দার্জিলিং যেন অফবিট ডেস্টিনেশনের খনি বলা ৷ যার টানে প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা ৷

এবার এমনই এক অনন্য অফবিট ডেস্টিনেশনের খোঁজ দেবো, যেখানে গেলে মন আর ফেরত আসতে চাইবে না ৷ চারিদিকে বাহারি ফুলের সুবাস আর নাম না-জানা পাখির কাকলিতে পরিপূর্ণ । গ্রামটির সৌন্দর্যে যে কেউই মুগ্ধ হবে। এক্কেবারে নির্ভেজাল সৌন্দর্যে ঘেরা পাহাড়ি গ্রাম।

Dhayatar Gaon
শৈলরানির কোলে অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

পাখির কলরব, সবুজ চা-বাগানের গালিচা আর ব্যালকনিতে বসে দার্জিলিং চায়ের কাপে ঠোঁট লাগিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ এছাড়াও বার্ড-ওয়াচারদের জন্য স্বর্গ বলা যেতে পারে ওই পাহাড়ি গ্রামকে ৷ যেখানে দেখতে পাওয়া যায় হরেকরকমের নাম না-জানা পাখি ৷ জায়গাটির নাম ধাঁয়াটার গাঁও।

Dhayatar Gaon
দার্জিলিংয়ের ধাঁয়াটার গাঁও (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ি থেকে এই গ্ৰামের দূরত্ব 67 কিলোমিটার এবং দার্জিলিং টাউন থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রামটি । এটি ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। ধুপি আর পাইনে ঘেরা 'ধাঁয়াটার-গাঁও' এমনই বহু প্রকৃতিপ্রেমীদের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এর মুগ্ধতায় ৷ এই গ্ৰামের সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে নিতে আপনি হারিয়ে যাবেন কোন অজানা আস্তানায়।

Dhayatar Gaon
মনোরম সকাল (ইটিভি ভারত)

একদম কোলাহল মুক্ত পরিবেশ। তবে যে'সকল ভ্রমণপ্রেমীরা প্রকৃতির নির্জনতাকে উপলব্ধি করতে চান তাদের জন্য সেরা অফবিট ঠিকানা হবে এই গ্ৰাম ৷ সঙ্গে থাকবে হোমস্টের সুস্বাদু খাবার আর উষ্ম আতিথিয়তা । ভোরবেলা বেড়িয়ে পড়ুন প্রিয়জনের সঙ্গে গ্রামের রাস্তা ধরে মর্নিং-ওয়াকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এইরকম ছবির মতো যদি ভিউ পেয়ে যান তাহলে মোন তো টানবেই প্রকৃতির কাছে ।

Dhayatar Gaon
সবুজে ঘেরা গাঁও (ইটিভি ভারত)

হোম-স্টে'র খরচও খুব সামান্য ৷ বেশ কিছু হোম-স্টে রয়েছে ওই গ্রামে ৷ তবে আগে থেকে বুকিং করলে সুবিধা হবে ৷ 1,500 টাকা থেকে 2,000 টাকা মাথাপিছু প্রতিদিন সমস্ত মিল-সহ ৷ অর্থাৎ সকালের ব্রেক-ফাস্ট, দুপুরের লাঞ্চ, রাতে ডিনার ৷ মাঝে হালকা টিফিন । সঙ্গে থাকবে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থাও ৷ তবে তার জন্য অতিরিক্ত 300 থেকে 500 টাকা লাগবে। মেনুতে থাকবে চিকেন, ডাল, রাই শাঁক, সবজি ৷ কেউ চাইলে আবার পাহাড়ের মুরগিও নিতে পারেন ৷

Dhayatar Gaon
হোম স্ট্রে (ইটিভি ভারত)

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হোম-স্টে পর্যন্ত একটি রিজার্ভ গাড়ির ভাড়া (আনুমানিক) 3,500 টাকা মতো খরচ পরতে পারে। কেউ আবার শেয়ার গাড়িতে করেও চাইলে যেতে পারেন ৷ তাতে এনজেপি কিংবা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিং টাউন তারপর সেখান থেকে 200 থেকে 250 টাকা ভাড়া দিয়ে পৌঁছে যেতে পারবেন ওই গ্রামে ৷

