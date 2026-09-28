ছুটি পেলেই ঘুরে নিন এই জায়গাগুলিতে, মন হবে আনন্দময়

ছুটি পেলেই ঘুরে নিন এই জায়গাগুলিতে, মন হবে আনন্দময়
World Tourism Day: রাজস্থানের এই পাঁচটি জায়গা যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ; একবার ঘুরে এলে আপনি চিরকাল সেখানেই থেকে যেতে চাইবেন ।
Published : September 28, 2026 at 9:12 AM IST
প্রতি বছর 27 সেপ্টেম্বর ছিল 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' । এই দিনটি পর্যটন শিল্পের প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে । অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি, পর্যটন মানুষকে বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেয় । এই উপলক্ষ্যে আমরা রাজস্থানের এমন কিছু বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রের কথা জানা দরকার, যেখানে অন্তত একবার হলেও অবশ্যই যাওয়া উচিত ।
পর্যটনের প্রসার এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করা হয় । আপনার যদি ভ্রমণের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকে এবং আপনি শীঘ্রই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে রাজস্থান হতে পারে আপনার জন্য এক আদর্শ গন্তব্য । রাজস্থানের এমন পাঁচটি জায়গার কথা এখানে তুলে ধরা হল, যেখানে জীবনে অন্তত একবার হলেও অবশ্যই যাওয়া উচিত ।
মাউন্ট আবু: পাহাড়ের রানী: রাজস্থানের একমাত্র হিল স্টেশন বা পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র হল মাউন্ট আবু । গ্রীষ্মকালে এখানকার মনোরম ও শীতল আবহাওয়া পর্যটকদের স্বস্তি দেয়, যা এই ঋতুতে ভ্রমণের জন্য এটিকে একটি আদর্শ গন্তব্য করে তোলে । দিলওয়ারা মন্দির এবং নাক্কি হ্রদ এখানকার প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম । উল্লেখ্য যে, নাক্কি হ্রদ হল ভারতের প্রথম কৃত্রিম হ্রদ ৷ অন্যদিকে, দিলওয়ারা মন্দির হল শ্বেতাম্বর জৈন মন্দিরসমূহের একটি সমষ্টি, যা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল ।
বাঁশওয়ারা – শত দ্বীপের শহর: বাঁশওয়ারার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে । এই অঞ্চলের অসংখ্য দ্বীপ যার সংখ্যা একশোরও বেশি এবং মাহি সাগর বাঁধ সত্যিই দেখার মতো । প্রচুর গাছপালা ও জলাধারে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটিকে প্রায়শই 'রাজস্থানের চেরাপুঞ্জি' বলা হয়ে থাকে । বাঁশ ও সেগুন বনের মাঝে ঘেরা এই শহরটি এক অপূর্ব ও মনোরম দৃশ্য উপহার দেয় ।
উদয়পুর – হ্রদের রানী: উদয়পুরের মনোরম হ্রদগুলো আপনাকে মুগ্ধ করবে । পিচোলা হ্রদে নৌ-ভ্রমণ কিংবা জগ মন্দির পরিদর্শন উদয়পুরে আপনার জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে । এছাড়া আপনি বিশ্বের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ ‘জয়সমন্দ হ্রদ’-ও ঘুরে দেখতে পারেন । উল্লেখ্য যে, উদয়পুর ‘হ্রদের শহর’ (City of Lakes) হিসাবে পরিচিত । পাশাপাশি, এই শহরে ঘুরে দেখার এবং কেনাকাটা করার মতো অনেক জায়গা রয়েছে ।
জয়পুর- ‘পিঙ্ক সিটি’ বা গোলাপি শহরের জাদু: জয়পুর তার রাজকীয় হাভেলি ও প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত । হাওয়া মহল, আমের দুর্গ এবং জল মহলের মতো ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি এই শহরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে । এছাড়া যন্তর মন্তরের সূর্য-ভিত্তিক সময় পরিমাপক যন্ত্রগুলোও আপনাকে মুগ্ধ করবে । ‘পিঙ্ক সিটি’ বা গোলাপি শহর হিসাবে পরিচিত ৷ জয়পুর কেনাকাটার জন্যও এক চমৎকার গন্তব্য ৷ এখানকার স্থানীয় বাজারগুলিতে ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানি পোশাকের এক অপূর্ব সমাহার দেখা যায় ।
যোধপুর – ‘ব্লু সিটি’ বা নীল শহরের আকর্ষণ: যোধপুরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এখানকার অধিকাংশ বাড়ি নীল রঙে রাঙানো ৷ যার ফলে শহরটি ‘ব্লু সিটি’ নামে পরিচিতি পেয়েছে । উমেদ ভবন প্রাসাদ এবং মেহরানগড় দুর্গ হল এই শহরের প্রধান আকর্ষণ । উল্লেখ্য যে, বলিউডের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত তারকা উমেদ ভবন প্রাসাদে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন । এখানকার স্থানীয় মশলার বাজারটিও ঘুরে দেখার মতো একটি জায়গা ।