নতুন বছরে সিকিমে যাওয়ার পরিকল্পনা ! পর্যটকদের ঘাড়ে চাপছে আর্থিক বোঝা
Entry Fee in Sikkim: 1 জানুয়ারি থেকে জারি হবে নতুন নিয়ম ৷ কোন গাড়িতে কত টাকা দিতে হবে, জানুন শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদনে ৷
Published : November 25, 2026 at 8:11 PM IST
গ্যাংটক, 25 নভেম্বর: চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা ৷ সাদা বরফে মোড়া পথ-ঘাট ৷ নতুন বছরে সিকিমের এই মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে যেতে চান ? এবার পর্যটকদের গুনতে হবে বাড়তি টাকা ৷
কারণ, সংবেদনশীল ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় পর্যটকদের ভিড় এবং যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল সিকিমের প্রেমসিং তামাং সরকার । আগামী 1 জানুয়ারি থেকে সিকিমের বেশ কিছু জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্যটকবাহী যানবাহনগুলির উপর মোটা অঙ্কের প্রবেশমূল্য চালু হতে চলেছে । এমনটাই জানানো হয়েছে সিকিমের স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা এক নির্দেশিকায় ৷
প্রতি বছর দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই পাহাড়ি রাজ্যে ঘুরতে যান । ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হওয়ায় সিকিমের অর্থনীতির একটা বড় অংশই পর্যটনের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু প্রশাসনের এই নতুন সিদ্ধান্তে পর্যটনমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সরাসরি আর্থিক চাপ সাধারণ পর্যটকদের উপরেই পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ।
কোন কোন এলাকায় এই নতুন নিয়ম প্রযোজ্য?
সিকিম পাবলিক সিকিউরিটি রুলস 1962 এবং সিকিম ফরেস্ট রুলস 2007-এর অধীনে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, গ্যাংটক, পাকিয়ং এবং মঙ্গন জেলার অন্তর্গত নির্ধারিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিতে প্রবেশমূল্য কার্যকর হবে । এর মধ্যে গ্যাংটক ও পাকিয়ং টেরিটোরিয়াল ডিভিশনের অধীনে রয়েছে নাথু লা, ছাঙ্গু (সোমগো), বাবা মন্দির, জুলুক এবং লিংতাম অঞ্চল ।
অন্যদিকে, মঙ্গন টেরিটোরিয়াল ডিভিশনের ক্ষেত্রে উত্তর সিকিমের সাঙ্কালান-টুং এবং ফেদাং চেকপোস্টের পরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । স্বরাষ্ট্র দফতরকে নোডাল বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরের সমন্বয়ে এই পারমিট ও ফি ব্যবস্থা পরিচালিত হবে ।
যানবাহনের শ্রেণি ও আসনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবেশমূল্যের তালিকা গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষমতা, আসনসংখ্যা এবং অঞ্চল ভেদে নির্ধারিত নতুন প্রবেশমূল্য নীচে দেওয়া হল:
চার চাকার গাড়ি ও পর্যটক বাস
- 1000 সিসি-র বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন 5 আসনের ('টি' সিরিজ) গাড়ির ফি গ্যাংটক/পাকইয়ং ডিভিশনে 1500 এবং মঙ্গন ডিভিশনে 1200 টাকা ।
- 6–10 আসনের ('জে–জেড' সিরিজ) চার চাকার গাড়ির ফি গ্যাংটক/পাকইয়ং ডিভিশনে 2500 এবং মঙ্গন ডিভিশনে 1500 টাকা ।
- 11–15 আসনের ফোর্স/টেম্পো ট্র্যাভেলারের ক্ষেত্রে ফি যথাক্রমে 4500 ও 2500 টাকা ।
বাসের ক্ষেত্রে আসনসংখ্যার সঙ্গে ফি বৃদ্ধি
- 16–20 আসনে 6500 (গ্যাংটক/পাকইয়ং) ও 3500 টাকা (মঙ্গন) ৷
- 21–30 আসনে 7500 ও 5500 টাকা ৷
- 30 বা ততোধিক আসনের বাসে সর্বোচ্চ 10000 ও 7500 টাকা ।
মোটরসাইকেল/বাইক ও সহযাত্রী
- ব্যক্তিগত বাইকের প্রবেশ ফি উভয় ডিভিশনেই 750 এবং সহযাত্রীর ফি 350 টাকা ।
- স্থানীয় সিকিম-রেজিস্টার্ড ট্যাক্সি বাইকের প্রবেশ ফি উভয় ডিভিশনেই 350 এবং সহযাত্রীর ফি 250 টাকা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ ছাড়
বৈধ সার্টিফিকেট অব আইডেন্টিফিকেশন (COI), রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট (RC) অথবা ভোটার পরিচয়পত্র থাকা যোগ্য সিকিমের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য উভয় ডিভিশনেই প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাখা হয়েছে ।
হোম স্টে পর্যটন ও ছাড়ের বিশেষ নিয়মাবলি
নতুন নির্দেশিকায় হোমস্টে এবং গেস্ট হাউস পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । জানানো হয়েছে, সাঙ্কালান ও ফেদাং রুট দিয়ে উত্তর সিকিমের জোঙ্গু এলাকায় হোম স্টেতে থাকা বা দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাওয়া পর্যটকদের অনলাইন পারমিট নিতে হবে, তবে এক্ষেত্রে কোনও পারমিট ফি বা সার্ভিস চার্জ নেওয়া হবে না ।
একইভাবে ওই রুট দিয়ে সাধারণ গেস্ট হাউস, কনসেশনেয়ার পরিচালিত সরকারি গেস্ট হাউস এবং অনুমোদিত সরকারি সফরের ক্ষেত্রেও পারমিট ফি ও সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণ মকুব থাকবে । সিকিমের বৈধ রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট , সার্টিফিকেট অফ আইডেন্টিফিকেশন, সিকিম সাবজেক্ট বা ভোটার কার্ডধারী স্থানীয় বাসিন্দা, কর্তব্যরত সরকারি কর্মী এবং সেনাবাহিনী ও তাদের অতিথিদের কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না ।
ব্যক্তিগত বাইক-গাড়ি চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ
150 সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগত মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড মালিকের নামে পারমিট নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । 1000 সিসির বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগত গাড়ি ও বাইক থার্ড মাইল লিংতাম, ডগর গেট, টুং সাঙ্কালান ও ফেদাং চেকপোস্ট দিয়ে বৈধ পারমিট ও নির্ধারিত ফি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারবে । তবে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকা পারস্পরিক পরিবহণ চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা আগের মতোই বহাল থাকবে এবং এর বাইরে বাড়তি কোনও মাশুল নেওয়া যাবে না ।
গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোনও সংস্থা সংরক্ষিত এলাকায় নিজস্ব কোনও অতিরিক্ত ফি আদায় করতে পারবে না । এই প্রবেশমূল্যের মধ্যেই অপারেশন, ম্যানেজমেন্ট ও ট্রানজ্যাকশন চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং বনাঞ্চল বা বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত কোনও অপরাধে যুক্ত থাকলে পর্যটক, ট্যুর অপারেটর বা চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
কেন এই উদ্যোগ ?
পর্যটন শিল্প ও দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের ওপর প্রভাব সিকিম প্রশাসনের দাবি, পরিবেশ রক্ষা এবং সংবেদনশীল এলাকায় যানবাহনের চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ । হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী মনে করেন, এর ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অতিরিক্ত মানুষের ভিড় কমবে । তবে এক ধাক্কায় প্রবেশমূল্য ও যাতায়াতের খরচ এতটা বেড়ে যাওয়ায় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের উপর এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । বাজেট ভ্রমণকারী বা পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসা সাধারণ পর্যটকদের ক্ষেত্রে ভ্রমণের খরচ অনেকটাই নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে ।
কী বলছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ?
সিআইআই -এর পর্যটন প্যানেলের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "বিজ্ঞপ্তিতে যে অঞ্চলগুলির কথা বলা হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি চলে না, সিকিমের গাড়িই চলাচল করে । কিন্তু সিকিমের গাড়িগুলি এই বাড়তি ফি পর্যটকদের থেকেই আদায় করবে । বর্তমানে প্রচুর পর্যটক সিকিম-দার্জিলিং সার্কিট ধরে ঘুরতে আসেন । এক ধাক্কায় খরচ এতটা বেড়ে গেলে পুরো পর্যটন সার্কিটেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং পর্যটকরা সিকিম ভ্রমণে অনীহা দেখাবেন ।"
একই মত ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্রর । তিনি বলেন, "এই অতিরিক্ত টাকা চাপিয়ে দেওয়ায় পর্যটকদের উপর বাড়তি চাপ পড়বে । এতে অবশ্যই পর্যটকদের বাজেট বাড়বে । আমরা সিকিম পর্যটন দফতরকে বলব এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে ।"
পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, সিকিমের পরিবর্তে পর্যটকরা তখন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স বা অন্যান্য বিকল্প পাহাড়ি গন্তব্যের দিকে ঝুঁকতে পারেন । এর ফলে সিকিমের হোটেল ব্যবসায়ী, গাড়ি চালক এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন । এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সিকিম সরকারকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সম্রাট সান্যাল ।
এদিকে এই বাড়তি ফি নিয়ে চিন্তার পর্যটকরা ৷ হলদিবাড়ির পর্যটক মুন্না হাজরা বলেন, "এতে আমাদের মতো মধ্যবিত্তের পর্যটকদের উপর বাড়তি চাপ পড়বে । আগে যে টাকায় হয়ে যেত, সেটা আর হবে না ।"