বর্নফায়ার টু বারবিকিউ, হলিউড থেকে বলিউড তাঁবু; শীতের রাতে মায়াবিনী রামোজি ফিল্ম সিটি

নৈসর্গিক পরিবেশ একেই বলে ! সামনেই ডিসেম্বর মাস ৷ বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ পরিবেশ শীতকাল ৷ দু'রাত থাকার দারুণ প্যাকেজ রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷

WINTER TRAVEL DESTINATIONS IN INDIA
রামোজি গ্ল্যাম্পিং প্যাকেজ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 7:53 PM IST

হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: শীতকাল ভ্রমণপিপাসুদের জন্য আদর্শ সময় ৷ এমনিতেই বাঙালিরা খাওয়া-দাওয়া আর ঘুরে বেড়ানোয় ভীষণ পটু ৷ তাই আসন্ন ডিসেম্বরে দু'রাতের এক দারুণ প্যাকেজ রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে ৷ কেন যাবেন ? মনে হতেই পড়ে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরে দেখতে একদিনের জন্যই যথেষ্ট ৷ কিন্তু পর্যটকদের চাহিদার কথা ভেবে, অল্প খরচে ক্যাম্পিং আয়োজন করেছে ৷ থুড়ি, বর্তমান প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এর নয়া নামকরণ করা হয়েছে 'গ্ল্যাম্পিং' হিসাবে ৷

শীতকাল ক্যাম্পিংয়ের জন্য আদর্শ। খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁবু গেড়ে রাত্রিযাপনই ক্যাম্পিং। রাত যত গভীর হয়, নানা রকম পাখি, পোকার শব্দে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। যান্ত্রিকতা, ব্যস্ত শহুরের কোলাহলের বাইরে নৈসর্গিক ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে একটি রাত কাটানোর আনন্দ অপার। এছাড়াও রাতে তাঁবুতে বর্নফায়ার এবং বারবিকিউ মাস্ট, না-হলে 'গ্ল্যাম্পিং'য়ের মজা নেওয়া যায় নাকি ৷

নৈসর্গিক ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ (ইটিভি ভারত)

এবার অনেকেই হয়তো পড়ে ভাবছেন, গ্ল্যাম্পিং আবার কী ? আসলে গ্ল্যাম্পিং হল, 'চমকপ্রদ' (glamorous) এবং 'ক্যাম্পিং' (camping) শব্দের যুগলবন্দি ৷ এটি ক্যাম্পিংয়ের চেয়ে বেশি আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। এই ক্যাম্পিংয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার সুবিধা পাওয়া যায় ৷ তবে, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা কিছুটা থাকে অবশ্য ৷ যেমন, আরামদায়ক বিছানা, বাথরুম, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল থাকে। গ্ল্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করার পাশাপাশি হোটেলেও থাকা যায় ৷ যেখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় ৷

শীতের রাতে মায়াবিনী রামোজি ফিল্ম সিটি (ইটিভি ভারত)

রামোজি গ্ল্যাম্পিং প্যাকেজ কাদের জন্য

দুই রাত নিজের মতো করে কাটানোর অফুরন্ত সুযোগ দিচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি প্রথমবারের জন্য এই শীতে 'রামোজি গ্ল্যাম্পিং' নামে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চালু করছে। রামোজি ফিল্ম সিটির এই গ্ল্যাম্পিংয়ে থাকতে পারবে পরিবার, কাপল কিংবা যেকোনও গ্রুপ ৷

আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে (ইটিভি ভারত)

দু'রাত, 3 দিনের রামোজি গ্ল্যাম্পিং প্যাকেজ

রামোজি গ্ল্যাম্পিং তাঁবুতে থাকার জন্য দুই ধরনের তাঁবু রয়েছে ৷ বলিউড তাঁবু এবং হলিউড তাঁবু ৷ দুই রাত থাকার জন্য বলিউড তাঁবুতে থাকার খরচ 7899 টাকা ৷ আর হলিউড তাঁবুতে থাকতে গেলে পর্যটকদের দিতে হবে 9499 টাকা। কোনও পর্যটক যদি দুই রাতের বদলে এক রাত থাকতে চান সেক্ষেত্রে আসার আগে প্যাকেজ নির্বাচন করতে হবে ৷ এই গ্ল্যাম্পিং প্যাকেজে রয়েছে ট্রেকিং, বর্নফায়ার, বারবিকিউ, ছোট্ট গানের আড্ডা, খোলা আকাশের নীচে বসে নিজেদের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা শেয়ার করা ৷

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অথবা গ্যাম্পিং প্যাকেজ বুকিং করতে রামোজি ফিল্ম সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে ৷ সেটি হল- www.ramojifilmcity.com অথবা এই হেল্পলাইন নম্বর 76598 76598-এ যোগাযোগ করলে সমস্ত তথ্য মিলবে ৷

RAMOJI FILM CITY
HYDERABAD TOURISM
রামোজি ফিল্ম সিটি
বর্নফায়ার থেকে বারবিকিউ
RFC UNVEILS WINTER GLAMPING

