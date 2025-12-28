ETV Bharat / travel

বর্ষবরণের জন্য রামোজিতে তৈরি 15000 বর্গফুটের ডান্স ফ্লোর, প্ল্যান করুন একত্রিশের রাত

বছরের শেষ সন্ধ্যায় 2026-কে স্বাগত জানাতে চুটিয়ে মজা করুন ৷ রাত 8টা থেকে শুরু থার্টি ফার্স্টের জমজমাটি অনুষ্ঠান ৷ চলবে রাত 12.30 পর্যন্ত ৷

NEW YEAR CELEBRATION
রামোজি কার্নিভাইব ২০২৬-এ হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বড় নিউ ইয়র্ক টাইমস পার্টি (গেটি ইমেজস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 28, 2025 at 6:09 PM IST

হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: আর তিনদিন, তারপর 2025-কে বিদায় জানানোর পালা ৷ বিভিন্ন পার্টি ডেস্টিনেশনে হরেক আয়োজন। বার-রেস্তরাঁ-পাবগুলি সেজে উঠেছে রঙিন সাজে। একটা বছরকে বিদায় দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানোর লগ্ন। অনেক কিছু ভুলে আনন্দে মেতে ওঠার এই তো সময়। ফলে আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। দেদার খানাপিনা, হইহুল্লোড়, চারিদিকে পার্টি ডেস্টিনেশনে হরেক আয়োজন। অনেকেই প্ল্যান করে ফেলেছেন ৷ কিন্তু যাঁরা এখনও বছরের শুরুটাকে কীভাবে স্মরণীয় করবেন তা ভাবেননি, তাঁরা একবার রামোজি কার্নিভাইব 2026-র কথা ভেবে দেখতে পারেন ৷ যা হায়দরাবাদের সবচেয়ে বড় নিউ ইয়ার সন্ধ্যা (NYE Party) হতে চলেছে ৷

বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে ডিজে ফেস-অফের সঙ্গে তৈরি হয়েছে 15 হাজার বর্গফুটের ডান্স ফ্লোর ৷ 31 ডিসেম্বর রামোজি ফিল্ম সিটি নববর্ষ উদযাপনের আয়োজন করতে তৈরি ৷ প্রিয়জন থেকে পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যে কেউই আসতে পারবেন ৷ নাচ-গান ও অন্যান্য স্টান্টের সঙ্গে বর্ষবরণের রাত হয়ে উঠবে অবিস্মরণীয় ৷ খোলা আকাশের নীচে 15000 বর্গফুটের ডান্স ফ্লোর করা হয়েছে, যা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ৷ রাতের প্রধান আকর্ষণ, 'ওয়ার অফ ডিজে' শোডাউন অর্থাৎ বেশ কয়েকজনের ডিজেদের প্রতিযোগীতা হবে ৷ থাকছেন তারকা ডিজে সোনি, নাদ এবং দীপক ৷

NEW YEAR CELEBRATION
রামোজি কার্নিভাইব 2026, হায়দরাবাদের সবচেয়ে বড় নিউ ইয়ার সন্ধ্যা হতে চলেছে (www.ramojifilmcity.com)

বিশ্বের বৃহত্তম সিনে শহরে অতিথিদের গ্লো-অ্যাঞ্জেলস দিয়ে স্বাগত জানানো হবে ৷ অতিথিদের বিনোদন দিতে থাকছে, স্ট্যান্ড-আপ কমেডি থেকে শুরু করে ম্যাজিক শো, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট স্টান্ট শো ৷ আয়োজন করা হয়েছে, কার্নিভাল প্যারেডেরও ৷ যা পুরো ভেন্যুজুড়ে দাপিয়ে বেড়াবে ও উৎসবের রাতের আনন্দ আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে অতিথিদের চমকে দেবে।

NEW YEAR CELEBRATION
ফাইল ছবি: রামোজি ফিল্ম সিটিতে একটি রাতের অনুষ্ঠান (www.ramojifilmcity.com)

নিউ ইয়ার সন্ধ্যা (NYE Party)-র জন্য থাকছে নানা ধরনের প্যাকেজ ৷ অতিথিরা নিজের পছন্দ মতো তা বেছে নিতে পারেন ৷ সিলভার প্যাকেজ শুরু হচ্ছে 5999 টাকা (প্রতি যুগল) থেকে, গোল্ড 9999 টাকা এবং প্ল্যাটিনাম 12999 টাকা। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বর্ষবরণের রাতের পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য ৷ এই সমস্ত প্যাকেজের সময়সীমা 31 ডিসেম্বর রাত 8টা থেকে 12.30 পর্যন্ত ৷ এই পুরো সময়ে থাকবে বিশেষ নিরাপত্তা ৷

NEW YEAR CELEBRATION
রামোজি ফিল্ম সিটির বাগান (www.ramojifilmcity.com)

বিশেষ পরিষেবা- নববর্ষ উদযাপনে ফিল্ম সিটিতে আসা অতিথিদের জন্য ড্রাইভার পরিষেবা এবং শিশু যত্নের ব্যবস্থা থাকবে। যাঁরা পরিবার নিয়ে আসছেন, তাঁরা এই পরিষেবাগুলি নিতে পারবেন ৷ বর্ষবরণের রাত জমিয়ে আনন্দ করতে অতিথিদের যাতে কোনও অসুবিধা না-হয় তাই এই পরিষেবা চালু করেছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ আরও বিভিন্ন প্যাকেজের ব্যবস্থাও করা রয়েছে। বিস্তারিত জানতে www.ramojifilmcity.com-এ লগ ইন করুন বা 7659876598 নম্বরে ফোন করতে পারেন ৷

