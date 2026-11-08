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উইকএন্ড ট্যুর প্ল্যান ? 3 ঘণ্টার পথ পেরিয়ে দিল্লির কাছেই অপেক্ষা করছে এই স্বর্গীয় পরিবেশ

Travel Tips: শীতকালে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য আপনার দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন নেই । দিল্লি থেকে মাত্র 2-3 ঘণ্টার দূরত্বেই রয়েছে এমন অনেক সুন্দর জায়গা ৷

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উইকএন্ড ট্যুর প্ল্যানে কোথায় যাবেন দেখুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 8, 2026 at 9:00 AM IST

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শীতকাল ভ্রমণের জন্য একটি চমৎকার সময় । তবে সবসময় দীর্ঘ ছুটি নিয়ে দূরবর্তী কোনো গন্তব্যে যাওয়া সম্ভব হয় না । আপনি যদি দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR) এলাকায় থাকেন এবং সপ্তাহান্তে কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনা করেন, তবে রাজধানীর খুব কাছেই রয়েছে দারুণ কিছু জায়গা । আরাবল্লী পর্বতমালার কোলে অবস্থিত কোনও ঐতিহাসিক দুর্গে থাকতে পারেন, অথবা গঙ্গার তীরে শান্ত পরিবেশ ও সকালের আরতির অভিজ্ঞতা নিতে পারেন । যাঁরা প্রকৃতি ভালোবাসেন বা পাখি দেখতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্যও রয়েছে চমৎকার সব বিকল্প ৷ দিল্লি থেকে প্রায় 2 থেকে 3 ঘণ্টার দূরত্বের এমন ছয়টি গন্তব্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক, যেখানে আপনি একদিনের সফর বা সপ্তাহান্তের ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন ।

নিম্রানা ফোর্ট, রাজস্থান

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও সময়: প্রায় 120-125 কিলোমিটার, 2 থেকে 2.5 ঘণ্টা ৷ যদি শীতের ছুটি রাজকীয় ঢঙে কাটাতে চান, তবে নিমরানা দুর্গ একটি চমৎকার পছন্দ । আরাবল্লী পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত এই দুর্গটি 15শ শতাব্দীতে, অর্থাৎ 1464 সালে নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এটিকে একটি হেরিটেজ রিসোর্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে । এখানে আপনি প্রাচীন প্রাসাদের স্থাপত্য, সুন্দর বারান্দা এবং পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন । এছাড়া, ভ্রমণের তালিকায় কাছাকাছি গ্রাম এবং ঐতিহাসিক ধাপযুক্ত কূপ (স্টেপওয়েল) পরিদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । তবে, যদি কেবল দিনের বেলায় দুর্গটি ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করেন, তবে আগেভাগেই প্রবেশের নিয়মাবলি এবং বুকিং সংক্রান্ত শর্তাবলি জেনে নেওয়া নিশ্চিত করুন ।

মথুরা-বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও ভ্রমণের সময়: প্রায় 180 কিমি, 2.5 থেকে 3 ঘণ্টা ৷ শীতকালে ব্রজ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিবেশ অনুভব করতে চাইলে মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণের সিদ্ধান্তটি দারুণ হতে পারে । যমুনা নদীর তীরে বিশ্রাম ঘাটের সকালের কার্যক্রম এবং মন্দিরগুলিতে আয়োজিত আরতি সব মিলিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় । বৃন্দাবনে আপনি বাঁকে বিহারী মন্দির, প্রেম মন্দির ও ইসকন মন্দির ঘুরে দেখতে পারেন ৷ অন্যদিকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি ও দ্বারকাধীশ মন্দির হল প্রধান আকর্ষণ । এখানকার স্থানীয় খাবার যেমন- পেড়া, কচুরি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি চেখে দেখতে ভুলবেন না । সপ্তাহান্ত বা উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরগুলিতে বেশ ভিড় হতে পারে, তাই খুব সকালে পৌঁছনোই ভালো ।

হস্তিনাপুর, উত্তর প্রদেশ:

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও ভ্রমণের সময়: প্রায় 110-120 কিমি, 2.5 থেকে 3 ঘণ্টা ৷ আপনি যদি মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি ঘুরে দেখতে আগ্রহী হন, তবে হস্তিনাপুর ভ্রমণের কথা ভাবতে পারেন । এই শহরটি তার পৌরাণিক ইতিহাস এবং জৈন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানগুলির জন্য বিখ্যাত । এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে জম্বুদ্বীপ জৈন মন্দির, কমল মন্দির (লোটাস টেম্পল) এবং সুমেরু পর্বত । এছাড়া, প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য হস্তিনাপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য একটি বড় আকর্ষণ ৷ শীতকালে এখানকার গঙ্গা অববাহিকা, তৃণভূমি ও জলাশয়গুলিতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে । ভ্রমণের আগে অভয়ারণ্যে প্রবেশের নিয়মাবলি এবং সেখানে কী কী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা জেনে নেওয়া ভালো ।

গড়মুক্তেশ্বর-ব্রিজঘাট, উত্তর প্রদেশ:

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও ভ্রমণের সময়: প্রায় 1000 কিমি, 2 ঘণ্টা ৷ আপনি যদি খুব দীর্ঘ পথ পাড়ি না দিয়ে গঙ্গার তীরে কিছুটা সময় কাটাতে চান, তবে ব্রিজঘাট একটি চমৎকার গন্তব্য হতে পারে । সকালে আপনি ভক্তদের নদীতে পবিত্র স্নান করার দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন, আর সন্ধ্যার ‘গঙ্গা আরতি’ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে । এছাড়া ঘাটগুলির আশেপাশে বেশ কিছু মন্দির রয়েছে, যেখানে আপনি ঘুরে আসতে পারেন । স্থানীয় দোকানগুলিতে চা, ব্রেকফাস্ট এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় খাবারও উপভোগ করতে পারেন । আপনি চাইলে একদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন ৷ সকালে দিল্লি থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখে ফিরে আসতে পারেন । তবে মনে রাখবেন, কার্তিক পূর্ণিমা বা অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষ্যে এখানে বেশ ভিড় হতে পারে ।

ভিন্দাওয়াস পক্ষী অভয়ারণ্য, হরিয়ানা

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও ভ্রমণের সময়: প্রায় 80-100 কিমি; 2 থেকে 2.5 ঘণ্টা ৷

পাখি এবং ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ থাকে, তবে হরিয়ানার ভিন্দাওয়াস পক্ষী অভয়ারণ্য ঘুরে আসতে পারেন । ঝাজ্জার জেলায় অবস্থিত এই স্থানটি রাজ্যের বৃহত্তম জলাভূমি । শীতকালে এখানে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে । জলাশয়ের আশেপাশে হাঁস, রাজহাঁস এবং অন্যান্য জলচর পাখি দেখতে পেতে পারেন । যাঁরা কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এটি একটি আদর্শ জায়গা । খুব সকালে পৌঁছনোর চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে বাইনোকুলার বা ক্যামেরা রাখতে পারেন । পাখি দেখার সময় শান্ত থাকুন এবং খেয়াল রাখুন যেন তাদের কোনও বিরক্ত না করা হয় ।

আলওয়ার ও সিলিসের হ্রদ, রাজস্থান

দিল্লি থেকে দূরত্ব ও ভ্রমণের সময়: প্রায় 160-180 কিমি; 3 ঘণ্টা বা তার বেশি

আরাবল্লী পর্বতমালা এবং মনোরম হ্রদের ধারে শীতের ছুটি কাটাতে চান, তবে আলওয়ার যেতে পারেন । এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল সিলিসের হ্রদ ৷ হ্রদের তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং চারপাশের পাহাড় জায়গাটিকে অনন্য করে তুলেছে । এখানে নৌকায় ভ্রমণের ব্যবস্থাও রয়েছে । এছাড়া আলওয়ারে বালা কেল্লা (দুর্গ) এবং সিটি প্যালেস ঘুরে দেখতে পারেন । স্থানীয় রাজস্থানি খাবারের স্বাদ নেওয়াও আপনার ভ্রমণের একটি বিশেষ অংশ হতে পারে । হাতে পুরো একদিন সময় থাকলে, আলওয়ার এবং সিলিসের হ্রদ মিলিয়ে একটি চমৎকার একদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা অনায়াসেই করতে পারেন ।

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