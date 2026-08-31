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যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গা ভ্রমণের কথা ভুলে যান, সাধারণ মানুষের প্রবেশের উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে

আপনি কি জানেন যে আমেরিকায় এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে চাইলেও যেতে পারবেন না ?

places in the US tourists arent allowed to visit
যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গা ভ্রমণে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2026 at 11:00 PM IST

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হলিউড সিনেমা কিংবা ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক চমৎকার সব জায়গা হয়তো আপনি দেখেছেন । নিউ ইয়র্কের ঝলমলে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার মনোরম সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের জন্য এসব জায়গার সবই উন্মুক্ত । তবে আপনি কি জানেন, আমেরিকায় এমন কিছু 'গোপন স্থান' রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ বা 'নো এন্ট্রি'র সাইনবোর্ড ঝোলানো থাকে ?

জায়গাগুলি এতটাই গোপনীয় ও সুরক্ষিত সেখানে এমনকি কোনও পাখির পক্ষেও প্রবেশ করা অসম্ভব । জেনে নেওয়া দরকার, যুক্তরাষ্ট্রের এমন পাঁচটি রহস্যময় স্থানের কথা যেখানে আপনি চাইলেও কখনওই যেতে পারবেন না ।

হাওয়াইয়ের নিহাউ দ্বীপ: হাওয়াইয়ের সমুদ্রসৈকতগুলি পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ হলেও, নিহাউ দ্বীপটি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত । 1864 সাল থেকে পুরো দ্বীপটি একটিমাত্র পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রয়েছে ।

এখানকার আদি বাসিন্দারা বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ বা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই তাদের শত বছরের পুরনো হাওয়াইয়ান সংস্কৃতি মেনে জীবনযাপন করে আসছেন । দ্বীপটির মালিকানাধীন পরিবারের কাছ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ না পেলে আপনি এই 'নিষিদ্ধ দ্বীপে' পা-ও রাখতে পারবেন না ।

নেভাদার এরিয়া 51: রহস্য আর এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা উঠলেই নেভাদা মরুভূমির 'এরিয়া 51'-এর প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে চলে আসে । এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি, যা নিয়ে সরকার খুব কমই প্রকাশ্যে কথা বলে ।

ইউএফও (UFO) এবং এলিয়েন সংক্রান্ত অসংখ্য তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু হল এই স্থানটি । এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই কঠোর যে ঘাঁটির কয়েক মাইলের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেই তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের ঝুঁকি থাকে ।

নিউ ইয়র্কের নর্থ ব্রাদার দ্বীপ: নিউ ইয়র্কের চাকচিক্যময় পরিবেশের মাঝে ইস্ট রিভারে এমন একটি দ্বীপ রয়েছে যা এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য । একসময় এখানে একটি বড় হাসপাতাল ছিল, যেখানে টাইফয়েড ও যক্ষ্মার মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের আলাদা করে রাখা হত । 'টাইফয়েড মেরি'-ও তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি এখানেই কাটিয়েছিলেন ।

বর্তমানে হাসপাতালটি এক ভুতুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং দ্বীপটিকে পাখির অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । জরাজীর্ণ কাঠামোগুলোর কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ আইনত নিষিদ্ধ ।

ক্যালিফোর্নিয়ার বোহেমিয়ান গ্রোভ: প্রতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্যালিফোর্নিয়ার ঘন অরণ্যে একত্রিত হন । 'বোহেমিয়ান গ্রোভ' হল পুরুষদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাব, যেখানে সব কার্যক্রম কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে পরিচালিত হয় । এই ঘন জঙ্গলে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতিরা আসলে কী সিদ্ধান্ত নেন, তা আজও সাধারণ মানুষের কাছে এক রহস্য। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় বাইরের কোনও ব্যক্তি বা সংবাদমাধ্যমের পক্ষে এখানে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উটাহ-র গ্রানাইট মাউন্টেন ভল্ট: এটি কোনও সাধারণ পাহাড় নয়, বরং এটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ । উটাহ-র বিশাল গ্রানাইট পাহাড়ের ভিতরটা কেটে 'মরমন চার্চ' (Mormon Church) এমন একটি ভল্ট বা সুরক্ষিত কক্ষ তৈরি করেছে ৷ যা যেকোনও বড় ধরনের হুমকি অনায়াসেই মোকাবিলা করতে সক্ষম ।

এই গোপন ভল্টের ভিতরে চার্চ লক্ষ লক্ষ মানুষের বংশপরিচয় বা বংশলতিকা-সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় ও ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ করে রেখেছে ৷ এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই কঠোর যে, চার্চের গুটিকয়েক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারও ছায়াও এখানে পড়ার অনুমতি নেই ।

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও, আমেরিকা তাদের অনেক গোপন বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আড়াল করে রাখে । আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে জেনে রাখুন এই জায়গাগুলিতে সাধারণের প্রবেশাধিকার চিরতরে নিষিদ্ধ ।

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