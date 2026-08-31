যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গা ভ্রমণের কথা ভুলে যান, সাধারণ মানুষের প্রবেশের উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গা ভ্রমণের কথা ভুলে যান, সাধারণ মানুষের প্রবেশের উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে
আপনি কি জানেন যে আমেরিকায় এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে চাইলেও যেতে পারবেন না ?
Published : August 31, 2026 at 11:00 PM IST
হলিউড সিনেমা কিংবা ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক চমৎকার সব জায়গা হয়তো আপনি দেখেছেন । নিউ ইয়র্কের ঝলমলে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার মনোরম সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের জন্য এসব জায়গার সবই উন্মুক্ত । তবে আপনি কি জানেন, আমেরিকায় এমন কিছু 'গোপন স্থান' রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ বা 'নো এন্ট্রি'র সাইনবোর্ড ঝোলানো থাকে ?
জায়গাগুলি এতটাই গোপনীয় ও সুরক্ষিত সেখানে এমনকি কোনও পাখির পক্ষেও প্রবেশ করা অসম্ভব । জেনে নেওয়া দরকার, যুক্তরাষ্ট্রের এমন পাঁচটি রহস্যময় স্থানের কথা যেখানে আপনি চাইলেও কখনওই যেতে পারবেন না ।
হাওয়াইয়ের নিহাউ দ্বীপ: হাওয়াইয়ের সমুদ্রসৈকতগুলি পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ হলেও, নিহাউ দ্বীপটি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত । 1864 সাল থেকে পুরো দ্বীপটি একটিমাত্র পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রয়েছে ।
এখানকার আদি বাসিন্দারা বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ বা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই তাদের শত বছরের পুরনো হাওয়াইয়ান সংস্কৃতি মেনে জীবনযাপন করে আসছেন । দ্বীপটির মালিকানাধীন পরিবারের কাছ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ না পেলে আপনি এই 'নিষিদ্ধ দ্বীপে' পা-ও রাখতে পারবেন না ।
নেভাদার এরিয়া 51: রহস্য আর এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা উঠলেই নেভাদা মরুভূমির 'এরিয়া 51'-এর প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে চলে আসে । এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি, যা নিয়ে সরকার খুব কমই প্রকাশ্যে কথা বলে ।
ইউএফও (UFO) এবং এলিয়েন সংক্রান্ত অসংখ্য তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু হল এই স্থানটি । এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই কঠোর যে ঘাঁটির কয়েক মাইলের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেই তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের ঝুঁকি থাকে ।
নিউ ইয়র্কের নর্থ ব্রাদার দ্বীপ: নিউ ইয়র্কের চাকচিক্যময় পরিবেশের মাঝে ইস্ট রিভারে এমন একটি দ্বীপ রয়েছে যা এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য । একসময় এখানে একটি বড় হাসপাতাল ছিল, যেখানে টাইফয়েড ও যক্ষ্মার মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের আলাদা করে রাখা হত । 'টাইফয়েড মেরি'-ও তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি এখানেই কাটিয়েছিলেন ।
বর্তমানে হাসপাতালটি এক ভুতুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং দ্বীপটিকে পাখির অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । জরাজীর্ণ কাঠামোগুলোর কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ আইনত নিষিদ্ধ ।
ক্যালিফোর্নিয়ার বোহেমিয়ান গ্রোভ: প্রতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্যালিফোর্নিয়ার ঘন অরণ্যে একত্রিত হন । 'বোহেমিয়ান গ্রোভ' হল পুরুষদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাব, যেখানে সব কার্যক্রম কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে পরিচালিত হয় । এই ঘন জঙ্গলে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিল্পপতিরা আসলে কী সিদ্ধান্ত নেন, তা আজও সাধারণ মানুষের কাছে এক রহস্য। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় বাইরের কোনও ব্যক্তি বা সংবাদমাধ্যমের পক্ষে এখানে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।
উটাহ-র গ্রানাইট মাউন্টেন ভল্ট: এটি কোনও সাধারণ পাহাড় নয়, বরং এটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ । উটাহ-র বিশাল গ্রানাইট পাহাড়ের ভিতরটা কেটে 'মরমন চার্চ' (Mormon Church) এমন একটি ভল্ট বা সুরক্ষিত কক্ষ তৈরি করেছে ৷ যা যেকোনও বড় ধরনের হুমকি অনায়াসেই মোকাবিলা করতে সক্ষম ।
এই গোপন ভল্টের ভিতরে চার্চ লক্ষ লক্ষ মানুষের বংশপরিচয় বা বংশলতিকা-সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় ও ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ করে রেখেছে ৷ এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই কঠোর যে, চার্চের গুটিকয়েক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারও ছায়াও এখানে পড়ার অনুমতি নেই ।
বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও, আমেরিকা তাদের অনেক গোপন বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আড়াল করে রাখে । আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে জেনে রাখুন এই জায়গাগুলিতে সাধারণের প্রবেশাধিকার চিরতরে নিষিদ্ধ ।