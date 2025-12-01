ETV Bharat / travel

উত্তর সিকিমে এবার প্যারাগ্লাইডিং, থাঙ্গু ভ্যালিতে সফল ট্রায়াল রান

উত্তর সিকিমে এতদিন প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা ছিল না। কিন্তু এবার তা চালু হলে উত্তরের পর্যটনে নতুন দিশা আসবে বলে আশাবাদী পর্যটনমহল।

NORTH SIKKIM PARAGLIDING
থাঙ্গু ভ্যালিতে সফল ট্রায়াল রান (ইটিভি ভারত)
শিলিগুড়ি, 1 ডিসেম্বর: পর্যটকদের মধ্যে চাহিদা বাড়ছে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ৷ দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পর এবার উত্তর সিকিমে প্যারাগ্লাইডিংয়ের সফল ট্রায়াল রান। উচ্ছ্বসিত সিকিমের পর্যটন দফতর। অদূর ভবিষ্যতে উত্তর সিকিমের থাঙ্গু ভ্যালিতে আপনিও করতে পারবেন প্যারাগ্লাইডিং ৷

সিকিম প্যারাগ্লাইডিং অ্যাসোসিয়েশনকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে কোরিয়া, জার্মানির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি লাদাখ প্যারাগ্লাইডিং অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় সাড়ে 13 হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ে ওই প্যারাগ্লাইডিং হয়। আগামীতে পর্যটকদের জন্য দ্রুত প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা চালু কর‍তে চলেছে সিকিম পর্যটন উন্নয়ন নিগম। সিকিমে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ায় সিকিমের পাশাপাশি উত্তরের পর্যটনে নতুন দিশা আসবে বলে আশাবাদী পর্যটনমহল।

এই বিষয়ে সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী শেরিং থেন্ডুপ ভুটিয়া বলেন, "উত্তর সিকিমের থাঙ্গু ভ্যালিতে সফলভাবে প্যারাগ্লাইডিংয়ের ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। কোরিয়া, জার্মানি ও লাদাখ থেকে প্যারাগ্লাইডিংয়ের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সদস্যদের উপস্থিতিতে ওই ট্রায়াল হয়েছে। এরপর আমরা আমাদের রাজ্যের যুবকদের প্যারাগ্লাইডিংয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব । খুব দ্রুত প্যারাগ্লাইডিং চালু হবে উত্তর সিকিমে।"

বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ অন্যন্য তুষার শৃঙ্গরাজির অনবদ্য রূপ, উচ্ছল নদী ও ঝর্ণা ও নয়নাভিরাম সরোবর ৷ রয়েছে চোখজুড়নো অর্কিড ও ফুল ৷ দেখা যায় নানা রঙের পাখি ও সুন্দর অরণ্য ৷ সব মিলিয়ে নয়নাভিরাম উত্তরের এই ছোট্ট রাজ্যটি ৷

NORTH SIKKIM PARAGLIDING
উত্তর সিকিমে চালু হতে চলেছে প্যারাগ্লাইডিং (ইটিভি ভারত)

আর থাঙ্গু উপত্যকা সিকিমের উত্তর প্রান্তে সাড়ে 13 হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত । এটি লাচেন থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার উত্তরে এবং গুরুদোংমার হ্রদের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল । এখানে সাধারণত বরফে ঢাকা থাকে ৷ তবে ট্রেকিং ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বিখ্যাত ৷

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "পর্যটকদের মধ্যে দিনে দিনে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের চাহিদা বাড়ছে ৷ বিশেষ করে প্যারাগ্লাইডিংয়ের। দার্জিলিংয়ে ও কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং চালু হয়েছে । পাহাড়ের আরও বেশ কিছু জায়গায় প্যারাগ্লাইডিং চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে জিটিএ। তবে এবার উত্তর সিকিমে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ায় সিকিমের পর্যটনেও আলাদা মাত্রা আসবে।"

কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য পর্যটকদের মাথাপিছু খরচ হয় 1500 টাকা থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত। সবথেকে বেশি প্যারাগ্লাইডিং হয়ে থাকে কালিম্পংয়ে। এদিকে সিকিমের মধ্যে সব থেকে বেশি পর্যটকরা উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে থাকেন। ছাঙ্গু, লাচেন, লাচুংয়ের মতো পর্যটনকেন্দ্রতে সব থেকে বেশি পর্যটকরা ভিড় জমান। তবে উত্তর সিকিমে এতদিন প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা ছিল না। এবার তা শুরু হলে পর্যটকরা আরও বেশি আকর্ষিত হবে বলে মনে করছে পর্যটনমহল।

