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রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও পাগলাঝোড়ার মেলবন্ধন, পুজোয় পাহাড়ে টয়ট্রেনের নয়া জয়রাইড

আগামী 1 অক্টোবর থেকে পাহাড়ে চালু হতে চলেছে বেশ কিছু অতিরিক্ত ট্রেন ও বিশেষ জয়রাইড । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷

toy train joyride in Darjeeling
পুজোয় পাহাড়ে টয়ট্রেনের নয়া জয়রাইড (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 8:02 PM IST

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দার্জিলিং, 25 অগস্ট: সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ৷ আর সেই উৎসবের মরশুমে পাহাড় ভ্রমণকে পর্যটকদের কাছে আরও নস্টালজিক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এক অনবদ্য উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)।

পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশ্বকবির সাহিত্য-স্মৃতি এবং ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের আনন্দ একসঙ্গে যাত্রীদের উপহার দিতে আগামী 1 অক্টোবর থেকে পাহাড়ে চালু হতে চলেছে বেশ কিছু অতিরিক্ত ট্রেন ও বিশেষ জয়রাইড । দুর্গাপুজোয় সমতল থেকে আসা পর্যটকদের বিপুল ভিড় এবং টয়ট্রেনের উপচে পড়া চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা জোরদারের পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

toy train joyride in Darjeeling
রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও পাগলাঝোড়ার মেলবন্ধন (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ে জড়িয়ে গুরুদেবের স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উত্তরের পাহাড়ের সম্পর্ক বহুদিনের পুরনো । দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মংপু কিংবা কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউস - পাহাড়ের প্রতিটি কোণেই জড়িয়ে রয়েছে কবিগুরুর একাধিক স্মৃতি । সেই স্মৃতির পাতা থেকেই এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক 'মুক্তধারা'কে বেছে নিয়েছে ডিএইচআর ।

toy train joyride in Darjeeling
পাহাড়ে জড়িয়ে গুরুদেবের স্মৃতি (ইটিভি ভারত)

কর্তৃপক্ষের মতে, মুক্তধারা নাটকে যে ঝর্নার উল্লেখ রয়েছে, তা আসলে কার্শিয়াংয়ের বিখ্যাত 'পাগলাঝোড়া' ঝর্না । সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে অটুট রাখতে এবং পাগলাঝোড়াকে নতুন করে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতেই বিশেষ এই জয়রাইডের নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্তধারা জয়রাইড'। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মহানদী স্টেশন মহোৎসবের প্রাক্কালে এই পরিষেবার একটি বিশেষ মহড়া আয়োজনের পর 1 অক্টোবর থেকে তা নিয়মিত চালু হবে ।

toy train joyride in Darjeeling
পাহাড়ে চালু হতে চলেছে বেশ কিছু অতিরিক্ত ট্রেন ও বিশেষ জয়রাইড (ইটিভি ভারত)

নয়া পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য

নতুন এই পরিষেবা সম্পর্কে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, "দুর্গাপুজো পাহাড়ে পর্যটনের অন্যতম প্রধান মরশুম এবং এই সময়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দার্জিলিংয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' পড়ে ও তা নিয়ে গবেষণা করে তাঁদের মনে হয়েছে যে, লেখাটিতে উল্লিখিত ঝর্নাটি আদতে কার্শিয়াংয়ের পাগলাঝোড়া । একদিকে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা, অন্যদিকে রবি ঠাকুর ও পাহাড়ের সম্পর্ককে জীবন্ত রাখাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য । এর ফলে পর্যটকদের টয়ট্রেনের প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়বে এবং পুজোয় বিপুল পর্যটক পাহাড়ে আসবেন বলে তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী । স্টিম ইঞ্জিনের নস্টালজিয়ার পাশাপাশি আধুনিক ডিজেল চালিত ট্রেনের মেলবন্ধন রাখা হয়েছে, যাতে সব বয়সের মানুষই এই হেরিটেজ যাত্রার সাক্ষী হতে পারেন ।"

toy train joyride in Darjeeling
অনবদ্য উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)

একমুখী জয়রাইড

ডিএইচআর-এর প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, দার্জিলিং থেকে ঘুম স্টেশন পর্যন্ত ডিজেল ইঞ্জিনে পরিচালিত হবে ওয়ান-ওয়ে বা একমুখী জয়রাইড । দার্জিলিং থেকে সকাল 9টা 20 মিনিট এবং 11টা 25 মিনিটে ট্রেন দুটি ঘুমের উদ্দেশে যাত্রা করবে । আবার ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ফিরতি ট্রেন মিলবে সকাল 10টা 25 মিনিট এবং দুপুর 12টা 30 মিনিটে । সাধ্যের মধ্যে রেখে এই যাত্রার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে মাথাপিছু আটশো টাকা ।

toy train joyride in Darjeeling
পরিষেবার একটি বিশেষ মহড়া আয়োজনের পর 1 অক্টোবর থেকে তা নিয়মিত চালু হবে (ইটিভি ভারত)

রাউন্ড-ট্রিপ জয়রাইড

অন্যদিকে, কার্শিয়াং থেকে মহানদীর মনোরম হেরিটেজ রুটে চালু হচ্ছে দুটি বিশেষ রাউন্ড-ট্রিপ জয়রাইড ।

প্রথমটি ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত বা স্টিম ইঞ্জিনে পরিচালিত হবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে দার্জিলিংয়ের হেরিটেজ প্রাণী 'রেড পান্ডা'র নামে । এটি সকাল নটায় কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে 10টায় মহানদী থেকে ফিরতি যাত্রা করবে এবং এর মাথাপিছু ভাড়া 1530 টাকা ।

দ্বিতীয় রাউন্ড-ট্রিপ জয়রাইডটি চলবে পরন্ত বিকেলে ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে, যার নাম রাখা হয়েছে 'মুক্তধারা'। বিকেল 3টে 15 মিনিটে কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে মহানদী পৌঁছে বিকেল চারটেয় এটি আবার ফিরে আসবে, যার ভাড়া ধরা হয়েছে মাথাপিছু 1030 টাকা । নিয়মিত পরিষেবার পাশাপাশি অতিরিক্ত জয়রাইড ও চার্টার্ড টয়ট্রেনের এই নতুন সূচি পুজোয় পাহাড়ি পর্যটনে এক অন্য মাত্রা যোগ করবে বলে আশাবাদী ডিএইচআর ।

TAGGED:

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
RABINDRANATH MUKTADHARA
টয়ট্রেন
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
TOY TRAIN JOYRIDE

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