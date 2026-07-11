কালিম্পঙের 'বারমেক' ! পর্যটকদের ভিড়ের বাইরে লুকিয়ে থাকা পাহাড়ের গোপন ঠিকানা
এখানে হর্নের শব্দ নেই, নেই পর্যটকদের কোলাহল । রয়েছে শুধু ধূপি আর পাইনের বন, পাহাড়ি পাখির ডাক, রঙিন প্রজাপতির ওড়াউড়ি আর নির্মল বাতাস ।
Published : July 11, 2026 at 8:46 PM IST
কালিম্পং, 11 জুলাই: পাহাড় মানেই কি শুধু দার্জিলিং, ম্যাল, টয় ট্রেন আর ভিড় ? একটু অন্যরকম পাহাড় খুঁজলে কেমন হয় ? যেখানে সকাল শুরু হবে মেঘের ভেলা আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দেখে, দুপুর কেটে যাবে পাইনের বনের গন্ধে, সন্ধ্যা নামবে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর পাহাড়ি হাওয়ার সুরে ! এমনটা যদি চাক্ষুষ করতে চান তবে একবার ঘুরে আসতেই পারেন কালিম্পঙের ছোট্ট গ্রাম বারমেকে । এখনও পর্যটকদের ভিড় সেখানে পৌঁছয়নি । তাই পাহাড়কে তার সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে নির্মল রূপে দেখতে চাইলে বারমেক হতে পারে আপনার পরের গন্তব্য ।
শিলিগুড়ি থেকে প্রায় 75 কিলোমিটার পথ । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5,800 ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা এই গ্রামে পৌঁছনোর রাস্তা যেন ভ্রমণেরই অংশ । একের পর এক পাহাড়ি বাঁক, গভীর সবুজ বন, কখনও মেঘ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে গাড়ির কাচ, আবার কখনও দূরে উঁকি দিচ্ছে বরফে মোড়া শৃঙ্গ । গন্তব্যে পৌঁছে মনে হবে, যেন সময় একটু ধীরে বয়ে যায় ।
বারমেকের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার নিস্তব্ধতা । এখানে হর্নের শব্দ নেই, নেই পর্যটকদের কোলাহল । রয়েছে শুধু ধূপি আর পাইনের বন, পাহাড়ি পাখির ডাক, রঙিন প্রজাপতির ওড়াউড়ি আর নির্মল বাতাস । স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগেই গ্রামটিকে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন । তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা যেন এই পাহাড়ি সফরে আলাদা উষ্ণতা যোগ করে ।
ভোর হলেই বারমেক যেন নতুন করে জেগে ওঠে । রাতভর মেঘের চাদরে ঢাকা পাহাড় ধীরে ধীরে মুখ দেখায় । সূর্যের প্রথম আলো পড়তেই দিগন্তে সোনালি আভায় ভেসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা । হোমস্টের বারান্দায় ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা হাতে সেই দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা সহজে ভোলার নয় । আর যদি একটু হাঁটতে ভালোবাসেন, তবে গ্রামের সরু পথ ধরে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে সকালের হাঁটা আপনার সফরের সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে । বাতাসে ভেসে আসে বুনো ফুলের গন্ধ, কোথাও ফুটে আছে পাহাড়ি অর্কিড, আর গাছের ডালে ডালে শোনা যায় নানা অচেনা পাখির ডাক ।
আশেপাশে দর্শনীয় স্থান
প্রকৃতির পাশাপাশি ইতিহাসও হাতছানি দেয় বারমেকে । খুব কাছেই রয়েছে ডামসাং ফোর্ট, 1690 সালে ভুটানের আক্রমণ প্রতিরোধে নির্মিত এক ঐতিহাসিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ । সময়ের সঙ্গে দুর্গ ভেঙেছে, কিন্তু ইতিহাস মুছে যায়নি । স্থানীয়দের মুখে মুখে ঘোরে নানা কিংবদন্তি । দুর্গচূড়া থেকে একদিকে বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্যদিকে পাহাড় কেটে বয়ে চলা রংপো নদীর দৃশ্য যেন পোস্টকার্ডের ছবিকেও হার মানায় ।
বারমেকে থাকলে একদিনেই ঘুরে নেওয়া যায় রামেতি ভিউ পয়েন্ট, রামধুরা, ইচ্ছেগাঁও-এর মতো জনপ্রিয় পাহাড়ি গন্তব্য । তবে অনেকেই বলেন, বারমেকের আসল আকর্ষণ কোনও দর্শনীয় স্থান নয়, তার নীরবতা । এখানে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হয় না । বিকেলে মেঘের আনাগোনা দেখতে দেখতে এক কাপ গরম চা, রাতে স্থানীয় রান্নার স্বাদ আর তারাভরা আকাশ ! এই সরল আনন্দই বারমেককে অন্যদের থেকে আলাদা করে ।
হোম-স্টের খরচ
থাকার জন্য রয়েছে পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক হোম-স্টে । মাথাপিছু 1800 টাকা থেকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায় । উন্নত মানের কক্ষের জন্য খরচ পড়তে পারে 2200 টাকা ।
কীভাবে যাবেন
নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রিজার্ভ গাড়িতে যেতে খরচ আনুমানিক 4500 টাকা । আবার শেয়ার গাড়িতে এনজেপি বা বাগডোগরা থেকে কালিম্পং হয়ে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এই পাহাড়ি গ্রামে ।
পর্যটনের বাজারে যখন একের পর এক নতুন গন্তব্য জনপ্রিয় হয়ে ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন বারমেক এখনও নিজের স্বাভাবিক ছন্দ ধরে রেখেছে । এখানে পাহাড়কে দেখতে পাওয়া যায় তার আসল রূপে- নির্জন, নির্মল, ধীর এবং গভীর । তাই যদি সত্যিই পাহাড়ের সঙ্গে কিছুটা সময় একান্তে কাটাতে চান, তবে কালিম্পঙের এই ছোট্ট গ্রামটি আপনাকে নিরাশ করবে না । বরং ফেরার পথে মনে হবে, পাহাড়ের বুকেই যেন নিজের একটি অংশ রেখে এলেন ।