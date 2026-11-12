লাক্ষাদ্বীপ থেকে গুলমার্গ, ভারতের এমন 5টি হানিমুন গন্তব্য, যা স্বপ্নের মতো সুন্দর
Hoenymoon Destination: ভারতে এমন অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে যেখানে দম্পতিরা তাদের মধুচন্দ্র্রিমাকে স্মরণীয় করে তুলতে পারেন ।
Published : November 12, 2026 at 7:43 PM IST
বিয়ের পর হানিমুনের জন্য কোথায় যাওয়া যায়, তা ঠিক করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । অনেকে মনে করেন, সুন্দর পরিবেশে হানিমুন কাটাতে হলে বিদেশে যেতেই হবে ৷ অথচ ভারতেই এমন অনেক চমৎকার জায়গা রয়েছে, যা আপনার হানিমুনকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলতে পারে । এমন কিছু জায়গার খোঁজ নেওয়া যাক ।
গোয়া: হানিমুন বা মধুচন্দ্রিমার জন্য ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য হলো গোয়া । সোনালি সৈকত, আকাশছোঁয়া নারকেল গাছ আর প্রাণবন্ত নৈশজীবন সব মিলিয়ে এটি দম্পতিদের জন্য এক আদর্শ জায়গা । উত্তর গোয়া যেমন তার পার্টি এবং সমুদ্রতীরবর্তী ক্যাফেগুলোর জন্য পরিচিত, তেমনি দক্ষিণ গোয়া বিখ্যাত তার শান্ত সৈকতগুলোর জন্য, যেখানে দম্পতিরা একে অপরের সঙ্গে নিরিবিলিতে সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারেন ।
গুলমার্গ: আপনি যদি তুষারপাত ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটাতে চান, তবে জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ যেন এক স্বর্গ । শীতকালে পুরো এলাকাটি বরফের চাদরে ঢেকে যায় । এখানে আপনি গন্ডোলা রাইডে চড়ে বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গগুলো উপভোগ করতে পারবেন । এছাড়া, যদি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি আগ্রহ থাকে, তবে স্নোবোর্ডিং ও স্কিইংয়ের মতো রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতে পারেন ।
উদয়পুর: রাজকীয় জাঁকজমকের জন্য পরিচিত উদয়পুর মধুচন্দ্রিমার জন্যও অন্যতম সেরা একটি গন্তব্য । প্রায়শই 'হ্রদের শহর' নামে পরিচিত এই শহরটি তার সুন্দর প্রাসাদ, ঐতিহাসিক দুর্গ এবং ঐতিহ্যবাহী হোটেলগুলির জন্য বিখ্যাত । এখানে রাজকীয় অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন ।
আলেপ্পি: বিয়ের উৎসবের ক্লান্তি দূর করার জন্য আলেপ্পির চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই । এখানে আপনি ভিড় থেকে দূরে মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করতে পারেন । ব্যাকওয়াটার ঘুরে দেখার জন্য একটি হাউসবোট ভাড়া করতে পারেন ৷ যা সত্যিই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা । নারকেল গাছ, শান্ত জলরাশি এবং ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।
লাক্ষাদ্বীপ: ভারতের বাইরে না গিয়েও যদি বিদেশের মতো অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে চান, তবে লাক্ষাদ্বীপে যেতে পারেন । সব দিক থেকেই এটি মালদ্বীপের সমতুল্য । এখানকার স্বচ্ছ নীল জলরাশি, সাদা বালুকাময় সৈকত এবং প্রাণবন্ত প্রবাল প্রাচীর একে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর স্থানে পরিণত করেছে । এখানে যেমন প্রশান্তিময় মুহূর্ত কাটাতে পারেন, তেমনই অংশ নিতে পারেন রোমাঞ্চকর সব অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে ।