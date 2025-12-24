বড়লাটের বাংলোয় মধ্যাহ্নভোজ ! বড়দিনে একাধিক চমক ডুয়ার্স পর্যটনে

বড়লাটের বাংলোয় মধ্যাহ্নভোজ ! বড়দিনে একাধিক চমক ডুয়ার্স পর্যটনে
ক্রিসমাসে যদি গন্তব্য ডুয়ার্স হয়, তাহলে এই সুযোগ মিস করবেন না ৷ থাকছে বড়লাটের বাংলোয় ভূরিভোজের ইচ্ছেপূরণের সুবর্ণ সুযোগ ৷
জলপাইগুড়ি, 24 ডিসেম্বর: বড়দিনের ছুটিতে ডুয়ার্সে আসা পর্যটকদের জন্য খুশির খবর । ক্রিসমাস ইভ থেকে বড়লাটের বাংলোতে দুপুরের আহার সারতে পারবেন আপনিও ৷ সেই সুযোগ করে দিচ্ছে ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী বড়দিঘি চা বাগান কর্তৃপক্ষ । তবে এই সুযোগ মিলবে সীমিত সময়ের জন্য ৷
বড়দিন উপলক্ষ্যে শতাব্দী প্রাচীন বড়লাট সাহেবের চা বাগানের বাংলোতে দুপুরের আহার-সহ চা বাগানের ভিতর গাড়ি নিয়ে সাফারির ব্যবস্থা করা হয়েছে । যে সকল পর্যটক বড়লাটের বাংলোতে থাকবেন না, তাঁরাও বাংলো পরিদর্শন করে 499 টাকায় দুপুরের আহার করবার সুবিধা পাবেন । বড়দিঘি চা বাগানের কাঠের বাংলোর বয়স 153 বছর ৷ এটি নির্মাণ করেছিলেন ইওরোপিয়ান টি প্ল্যান্টার্স জন জার্ডিন পিটারসন ৷ বাংলোকে হেরিটেজ মর্যাদায় রেখে পর্যটকদের জন্য পরিষেবার উন্নতি করা হয়েছে ।
ডুয়ার্সের মেটেলির বড়দিঘি চা বাগানের তরফে এই বাংলোকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে । বড়দিন উপলক্ষে চা বাগান কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন । পর্যটকদের নিয়ে বড়দিনকে ঘিরে ক্রিসমাস ফেস্ট শুরু হয়েছে । শতাব্দী প্রাচীন চা বাগানের হেরিটেজ এই সাহেবিয়ানার বাংলোতে পর্যটকরা রাত্রিযাপনও করতে পারবেন ৷ যারা বাংলোতে থাকবেন না বা ইচ্ছে থাকলেও পকেটের টান পরার কথা ভাবছেন, সেই সকল পর্যটকরা কেবল বাংলো পরিদর্শন করে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ করার সুবিধাও নিতে পারবেন ৷
যারাই বড়দিঘি চা বাগানের বাংলোতে বেড়াতে আসছেন তাদের বরণ করে স্বাগত জানানো হচ্ছে । হেরিটেজ বাংলোর চারপাশ ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে । পাশাপাশি যারা কার সাফারি করতে আগ্রহী তাদের নদী, জঙ্গল, চা বাগান দেখানো হচ্ছে । বাগানের ম্যানেজার অফিসার রোহিত পারেখ জানিয়েছেন, দুই বছর আগে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই বাংলোকে কেন্দ্র করে চা পর্যটন শিল্প চালু করা হয়েছে । মূলত ব্রিটিশদের এই চা বাংলোটিতে বড়লাট থেকে গিয়েছেন এক সময় । ব্রিটিশদের ব্যবহৃত প্রচুর উপকরণ এই বাংলোতে রয়ে গিয়েছে এখনও ।
বড়দিন উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসা পর্যটক চয়নিকা রায় চৌধুরী কথায়, "আমরা ব্রিটিশদের এই হেরিটেজ বাংলোতে ঘুরতে এসেছি । অপরূপ পরিবেশ । ডুয়ার্সের এই বাংলোতে একটা হেরিটেজ ফিল আছে । এখানে ব্রিটিশদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র রয়েছে । দেখতে বেশ ভালো লাগছে ।"
বড়দিঘি চা বাগানের রেসিডেন্ট ম্যানেজার গৌরব রায় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বড়দিন উপলক্ষে পর্যটকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছি ৷ এই বছর থেকে ক্রিসমাস ফেস্টের আয়োজন করা হয়েছে । 499 টাকা থেকে লাঞ্চ শুরু আছে । আগামী 4 জানুয়ারি পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে । যারা আসবেন একদিন আগে অর্ডার দিলেই এই সুবিধাগুলো পেয়ে যাবেন । বাগান কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল হেড ডেইসি রাজ সিংয়ের উদ্যোগেই আমরা কাজটা করছি ৷"