পুজোয় বাঙালির নতুন ডেস্টিনেশন, সোনাদার বুকে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো স্বর্গ 'চিয়াবাড়ি'

পুজোয় বাঙালির নতুন ডেস্টিনেশন, সোনাদার বুকে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো স্বর্গ 'চিয়াবাড়ি'
শহরের ব্যস্ততা, শব্দদূষণ আর যান্ত্রিক জীবন থেকে ক'য়েকদিনের মুক্তি পেতে পাহাড়ি স্বর্গের এই ঠিকানায় ঘুরে আসতেই পারেন। শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদনে জানুন সমস্ত খুুঁটিনাটি ৷
Published : September 5, 2026 at 6:49 PM IST
দার্জিলিং, 5 সেপ্টেম্বর: পাহাড় মানেই মেঘ-কুয়াশার রোমাঞ্চ, দার্জিলিংয়ে চা-বাগানের সবুজ গালিচা আর পাইন-ধূপের সুবাস। তবে দার্জিলিংয়ের চেনা ভিড়, পর্যটকদের গমগম আর জ্যাম কাটিয়ে বাঙালি এখন ঝুঁকছে নির্জন ও নির্ভেজাল প্রকৃতির কোল... অর্থাৎ 'অফবিট ডেস্টিনেশন'-এর দিকে। পাহাড়ি নীরবতা আর হিমেল হাওয়া যারা ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য উত্তরবঙ্গের এক নতুন আবিষ্কার সোনাদার কোলে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো স্বর্গ 'চিয়াবাড়ি'। চিয়াবাড়ির পাইন বন, কুয়াশার চাদর আর পাহাড়ি বাতাস আপনার ক্লান্তি দূর করে মন ভালো করে দেবেই।
পাহাড়ের জাদুঘর ও চিয়াবাড়ির প্রকৃতি
উত্তরবঙ্গের পাহাড় মানেই কঞ্চনজঙ্ঘার রুপোলি শৃঙ্গ আর বাঁকে, বাঁকে লুকিয়ে থাকা অজানা পাহাড়ি ঝোরা। কার্শিয়াং পেরিয়ে সোনাদা পৌঁছে ডানদিকের খাঁড়া ও পাইন সাজানো পথ বেয়ে কিছুটা উঠলেই চোখে পড়বে চিয়াবাড়ি গ্রাম। ভোর হতেই মেঘ-রোদ্দুরের বিচিত্র মেলবন্ধনে এক অলৌকিক দৃশ্যের সূচনা হয়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ওঠা এই ছোট্ট গ্রামটি যেন একটি প্যানারোমিক ক্যানভাস। চারপাশ ঘন সবুজ বনাঞ্চল আর চা-বাগানে ঘেরা থাকায় এটি হরেক প্রজাতির পাহাড়ি পাখির আঁতুড়ঘর। পাখির কলকাকলি, পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাস এবং পাইনের সারি... ছবি তোলার শৌখিন মানুষ ও প্রকৃতিপ্রেমীদের মন নিমেষেই কাড়বে।
কাছাকাছি ঘোরার জায়গা (আশপাশের সৌন্দর্য)
চিয়াবাড়িতে থাকার পাশাপাশি, পাহাড়ের সৌন্দর্য আরও কাছ থেকে উপভোগ করতে ঘুরে নেওয়া যায় কাছের কিছু আকর্ষণীয় স্পট-
- সোনাদা মনেস্ট্রি- 1966 সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিখ্যাত মনেস্ট্রি ও শান্ত পরিবেশ মনকে এক অদ্ভুত প্রশান্তি দেয়
- রেইনবো ফলস-ঝোরা- সবুজ চা-বাগান ও জঙ্গলের বুক চিরে নেমে আসা পাহাড়ি ঝোরা বা রেইনবো ফলস চিয়াবাড়ির কাছেই এক অনন্য আকর্ষণ
- চা-বাগানের গালিচা- চারপাশের কালেজ ভ্যালি বা সংলগ্ন চা-বাগানগুলির সবুজ ঢাল দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা অসাধারণ
কীভাবে যাবেন ?
- শিলিগুড়ি/এনজেপি/বাগডোগরা থেকে- শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে শেয়ার গাড়িতে সোনাদার ভাড়া মাথাপিছু প্রায় 400 টাকা। পকেটবান্ধব যাত্রার জন্য বেছে নিতে পারেন এনবিএসটিসি (NBSTC)-র বাস, যা মাত্র 105 টাকা ভাড়ায় আপনাকে পৌঁছবে
- রিজার্ভ গাড়ি- সরাসরি রিজার্ভ গাড়ি নিলে খরচ পড়বে 4 থেকে 5 হাজার টাকার মতো
- সোনাদা থেকে চিয়াবাড়ি- সোনাদা নেমে গাড়ি বা লোকাল ট্যাক্সিতে মাত্র 100টাকা খরচে পৌঁছে যাওয়া যায় চিয়াবাড়িতে
দূরত্ব ও সময়
শিলিগুড়ি থেকে চিয়াবাড়ির দূরত্ব প্রায় 89 কিমি (গাড়িতে সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা)।
দার্জিলিং শহর থেকে সোনাদা হয়ে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় 35 কিমি, সময় লাগে 1 ঘণ্টার মতো।
থাকা-খাওয়া ও খরচ
- গ্রামটির পরিবেশ যেমন মনোরম, তেমনই এখানকার মানুষের আতিথেয়তা। পর্যটকদের জন্য তৈরি রয়েছে বেশ কিছু পরিষ্কার ও ঘরোয়া পরিবেশের হোম-স্টে।
- প্যাকেজ খরচ- থাকা ও প্রতিদিনের সবকটি খাবারসহ মাথাপিছু খরচ পড়ে 1600 থেকে 2000 টাকা।
খাবার ও বিশেষ আকর্ষণ
সাধারণ ডাল-ভাত-চিকেনের পাশাপাশি, মিলবে জিভে জল আনা সুস্বাদু পাহাড়ি আচার। এছাড়া কুয়াশাচ্ছন্ন হিমেল সন্ধ্যায় মেতে উঠতে পারেন চিয়াবাড়ির বিশেষ 'বারবিকিউ' আসরে। তার জন্য আলাদা খরচ করতে হবে।