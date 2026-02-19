ETV Bharat / travel

হিমালয়ের কোলে অফবিট ডেস্টিনেশন, ঘুরে আসুন মিরিকের কাছে বংকুলুং গ্রাম

দার্জিলিং হিমালয়ের কোলে প্রকৃতির সাজানো এক ছোট্ট গ্রাম বংকুলুং ৷ স্বর্গের থেকেও কম কিছু নয় ! ঘুরে আসুন মিরিকের এই শান্ত জনপদ থেকে ৷

Bunkulung newfound offbeat destination
মিরিকের কাছে বংকুলুং গ্রাম (ইটিভি ভারত)
দার্জিলিং: মিরিকের কাছেই রয়েছে ছোট্ট এক সাজানো গ্রাম ৷ নাম বংকুলুং (Bunkulung)। স্থানীয় ভাষায় এই গ্রামের নাম অবশ্য বুরখুলুং (Burkhulung)। পাহাড় ঘেরা জনপদের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বালাসন নদী ৷ রয়েছে চা ও কলমালেবুর বাগান ৷ অজানা এই গ্রাম পর্যটকদের কাছে অফবিট ডেস্টিনেশনের 'স্বর্গ' ৷

পর্যটকদের কাছে এখন অফবিট ডেস্টিনেশনই অন্যতম পছন্দের ৷ ভিড় থেকে একটু দূরে নিরিবিলিতে একান্তে সময় কাটানো এখন পর্যটকদের মূল লক্ষ্য। দার্জিলিং হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এক শান্ত জনপদ বংকুলুং যেন কোনও শিল্পীর আঁকা ক্যানভাস।

Burkhulung, Offbeat Darjeeling
হিমালয়ের কোলে অফবিট ডেস্টিনেশন (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের পাহাড় মানেই কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর আর দার্জিলিংয়ের ম্যাল রোডের ভিড় । কিন্তু হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে আছে এমন এক শান্ত গ্রাম, যেখানে গেলে মনে হবে সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে । তেমনই এক মায়াবী এবং অফবিট গন্তব্য হল বুরখুলুং ৷ কোলাহল বর্জিত ছোট্ট একটি গ্রাম ৷ ঘন সবুজে ঘেরা চারদিক ৷ বংকুলুঙের আনাচ-কানাচে রয়েছে দারচিনির ক্ষেত ৷

অবস্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

মিরিক মহকুমার অন্তর্গত বংকুলুং একটি ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। মিরিক থেকে 8 থেকে 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গ্রামটি । গ্রামটির নিজস্ব শান্ত পরিবেশের জন্য পর্যটকদের কাছে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ৷ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধাপ চাষ । চা বাগানের গালিচা ৷ ওক ও পাইনের জঙ্গল এবং গ্রামের বুক চিরে বয়ে চলা ছোট্ট ঝোরা, সব মিলিয়ে বংকুলুং যেন কোনও শিল্পীর আঁকা ক্যানভাস।

Bunkulung is a serene offbeat
ছোট্ট এক সাজানো গ্রাম (ইটিভি ভারত)

মেঘ-রোদ্দুরের খেলা আর হিমালয়ের নির্মল বাতাস আপনার শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করে দেবে নিমিষেই । দার্জিলিং, কার্শিয়াং, সিকিম কিংবা মিরিকের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে মানুষের কোলাহল চরমে। কিন্তু বংকুলুং এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ডুবে থাকে ৷ যাঁরা ভিড় এড়িয়ে একান্তে কিছুদিন কাটাতে চান, তাদের জন্য এ এক 'স্বর্গ'।

Balasun River Valley
জনপদের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বালাসন নদী (ইটিভি ভারত)

বংকুলুং গ্রামটি মূলত কৃষিপ্রধান । এখানকার বাসিন্দাদের সহজ-সরল জীবনযাপন এবং পাহাড়ের গায়ে চা-বাগান ও ফলের বাগান দেখা এক অন্য অভিজ্ঞতা । রঙিন পাহাড়ি পাখির আনাগোনা পর্যটকদের মোহিত করে । বংকুলুং থেকে ছোট ছোট ট্রেক করে আশেপাশের গ্রামেও যাওয়া যায়। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা পাবেন পর্যটকরা। বংকুলুং থাকার সময় ঘুরে নিতে পারা যাবে জনপ্রিয় মিরিক লেক । এছাড়াও পাশেই রয়েছে বোকর মনেস্ট্রি। চাইলে একদিনে রামেতি ভিউ পয়েন্ট বা টিংলিং ভিউ পয়েন্ট থেকেও ঘুরে আসা যায়।

কীভাবে যাবেন বংকুলুং গ্রামে ?

শিলিগুড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি (NJP) থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা বংকুলুং আসা যায়। মিরিক হয়ে আসতে সময় লাগে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। আবার দার্জিলিং থেকেও মিরিক রোড ধরে বংকুলুং পৌঁছনো সম্ভব। রিজার্ভ গাড়ি করে যেতে গেলে মাথাপিছু খচর হবে 700 থেকে 800 টাকা। আর শেয়ার গাড়ি করে গেলে প্রথমে মিরিক পৌঁছতে হবে। তারপর সেখান থেকে আলাদা গাড়ি করেও যাওয়া যায়।

peaceful village near Mirik
মিরিকের কাছে এক শান্ত জনপদ (ইটিভি ভারত)

থাকা-খাওয়া

বংকুলুং-এ থাকার জন্য কোনও বড় হোটেল নেই ৷ তবে উন্নতমানের বেশ কিছু হোম-স্টে রয়েছে ৷ পাহাড়ি মানুষের আতিথেয়তা এবং ঘরের তৈরি টাটকা পাহাড়ি খাবার আনন্দ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে । কাঠের তৈরি ঘর আর জানলা দিয়ে মেঘের আনাগোনা তো রয়েছে । হোম-স্টে তে থাকতে খাওয়াদাওয়া দিয়ে প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ হবে 1,400 থেকে 1,600 টাকা ।

