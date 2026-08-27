রাখি বন্ধনে ভাই-বোনের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন, ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে

রাখি বন্ধনে ভাই-বোনের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন, ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে
এই বছর রাখি বন্ধন উৎসবটি একটি দীর্ঘ ছুটির সপ্তাহান্তে পড়েছে ৷ দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা ও কোলাহল থেকে বিরতি নেওয়ার এক দারুণ সুযোগ করে দিয়েছে ।
Published : August 27, 2026 at 11:11 AM IST
এই বছর রক্ষা বন্ধন উৎসবটি পড়েছে শুক্রবার ৷ যার ফলে এটি একটি 'লং উইকেন্ড' বা টানা ছুটির সঙ্গে মিলে গিয়েছে । দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা থেকে বিরতি নেওয়ার জন্য এটি একটি চমৎকার সময় । এই উপলক্ষটি উদযাপন করতে আপনি ভাই-বোনদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন ।
বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া মানেই হল ভাই-বোনদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানো এবং একই সঙ্গে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া । আপনি যদি দিল্লিতে থাকেন, তবে সপ্তাহান্তের ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত এমন বেশ কিছু জায়গা আশেপাশেই রয়েছে । রাখি বন্ধনের এই টানা ছুটিতে ঘুরে আসার মতো কয়েকটি জায়গার খোঁজ নেওয়া যাক ।
জয়পুর, রাজস্থান: দিল্লি থেকে জয়পুর যেতে সময় লাগে প্রায় 4-5 ঘণ্টা । 'পিঙ্ক সিটি' বা গোলাপি শহরে আপনি আমের ফোর্ট (Amer Fort), হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস এবং নাহারগড় ফোর্টের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখতে পারেন । সূর্যাস্তের সময় এই দর্শনীয় স্থানগুলিকে আরও অপূর্ব দেখায় । এছাড়া, জয়পুরের জমজমাট বাজারগুলিতে কেনাকাটা করে ভাইবোনদের জন্য উপহারও কিনতে পারেন ।
মথুরা-বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ: রাখি বন্ধন উপলক্ষে যদি কোনো আধ্যাত্মিক গন্তব্যে যেতে চান, তবে মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণের পরিকল্পনাটি চমৎকার। সামনেই জন্মাষ্টমী, তাই এই পবিত্র শহরগুলো ভ্রমণের জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। আপনি বাঁকে বিহারী মন্দির, প্রেম মন্দির এবং ইসকন মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ নিতে পারেন। পাশাপাশি, এখানকার স্থানীয় সুস্বাদু খাবার যেমন—পেড়া, লাচ্ছি এবং নানা ধরনের স্ট্রিট ফুড বা রাস্তার ধারের খাবারের স্বাদ নিতে পারেন।
নিম্রানা ফোর্ট প্যালেস, রাজস্থান: দিল্লি থেকে প্রায় 120 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিম্রানা ফোর্ট প্যালেসটি রক্ষা বন্ধনের ছুটির দিনগুলি কাটানোর জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য । আরাবল্লী পর্বতমালার কোলে অবস্থিত এই দুর্গটি থেকে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায় । এখানকার রাজকীয় আভিজাত্য, সুন্দর পরিবেশ এবং সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনার ছুটিটিকে সত্যিই উপভোগ্য করে তুলবে ।
ল্যান্সডাউন, উত্তরাখণ্ড: আপনার ভাইবোনেরা যদি সবুজ প্রকৃতি ও শীতল বাতাস উপভোগ করতে চান, তবে উত্তরাখণ্ডের ল্যান্সডাউন একটি চমৎকার গন্তব্য । এটি দিল্লি থেকে প্রায় 250 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, অন্যান্য পাহাড়ি এলাকার মতো এখানে খুব বেশি ভিড় হয় না ৷ ফলে থাকার জায়গা পাওয়া সহজ হয় এবং আপনি নিশ্চিন্তে ও ধীরলয়ে পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখতে পারেন । হিমালয়ের শৃঙ্গ দেখা, হ্রদে নৌকাবিহার এবং দেওদার বনের মধ্য দিয়ে হাঁটার মতো কার্যকলাপগুলি সত্যিই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দেয় ।
ঋষিকেশ, উত্তরাখণ্ড: আপনার ভাইবোনেরা যদি রোমাঞ্চপ্রিয় হন, তবে ঋষিকেশ একটি দারুণ পছন্দ । গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরে রিভার র্যাফটিং এবং ক্যাম্পিংয়ের সুযোগ রয়েছে । সন্ধ্যায় আপনি ত্রিবেণী ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখার অভিজ্ঞতা নিতে পারেন ৷ যা অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক ও আধ্যাত্মিক এক অনুভূতি ।