সবুজের স্বর্গ কেরলম, মুন্নারের উপত্যকা থেকে আলেপ্পি পর্যন্ত এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ
Visit in Kerala: 'ঈশ্বরের নিজস্ব দেশ' (God's Own Country) হিসাবে পরিচিত কেরলম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশের জন্য বিখ্যাত ৷
Published : November 5, 2026 at 12:19 PM IST
ঈশ্বরের নিজস্ব দেশ' (God's Own Country) হিসাবে পরিচিত কেরলম ভারতের অন্যতম সুন্দর পর্যটন গন্তব্য । আপনি যদি শান্ত পরিবেশে সবুজ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ছুটি কাটাতে চান, তবে কেরলম একটি চমৎকার পছন্দ ।
কেরলমের সংস্কৃতি, খাবার এবং অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে । আপনি যদি কেরল ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে কিছু জায়গা অবশ্যই ঘুরে দেখা উচিত । এমন কয়েকটি গন্তব্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ।
মুন্নার: পাহাড় ও মেঘের কোলে অবস্থিত মুন্নার হল কেরলমের সবচেয়ে বিখ্যাত পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্র । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1600 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত মুন্নার তার সুবিস্তৃত চা বাগান, জলপ্রপাত এবং মনোরম পাহাড়ের জন্য পরিচিত । এখানকার শীতল বাতাস ও শান্ত পরিবেশ দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ।
আলেপ্পি: আলেপ্পি কেরলম তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য । এখানকার ব্যাকওয়াটার (জলাভূমি) এবং হাউসবোট পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় । ব্যাকওয়াটারে হাউসবোটে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি দারুণ; যাত্রাপথে নারকেল গাছে ঘেরা তীরের পাশে গড়ে ওঠা সুন্দর গ্রামগুলির দৃশ্য উপভোগ করা যায় । এখানকার সূর্যাস্তের দৃশ্যও অত্যন্ত মনোরম ।
ভারকালা: আপনি যদি সমুদ্র ও সৈকত ভালোবাসেন, তবে ভারকালা আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে । এখানকার সমুদ্রসৈকতের চারপাশে রয়েছে উঁচু পাহাড় বা খাড়া ঢাল, যা এর সৌন্দর্যকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে । এছাড়া, এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ক্যাফেগুলি পর্যটকদের জন্য বড় আকর্ষণ ।
কোচি: 'আরব সাগরের রানি' হিসাবে পরিচিত কোচি শহরটি প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধুনিকতার এক চমৎকার সংমিশ্রণ । এখানে আপনি ফোর্ট কোচি, মাট্টানচেরি প্যালেস এবং সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখতে পারেন । এছাড়া, ঔপনিবেশিক আমলের অনেক ভবনও এখানে চোখে পড়বে ।
ওয়ায়ানাদ: পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে অবস্থিত ওয়ায়ানাদ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য বিখ্যাত । এখানকার ঘন অরণ্য, মনোরম জলপ্রপাত, গুহা এবং মশলার বাগান জায়গাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে । ওয়ায়ানাদে আপনি বনের পথে ট্রেকিং করতে পারেন অথবা হ্রদে নৌভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন । এছাড়া, আপনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের এডাক্কাল গুহাও ঘুরে দেখতে পারেন ।