বাঘের গর্জন আর গণ্ডারের রাজত্ব ! ভারতের বুকে প্রকৃতির এক অনন্য স্বর্গরাজ্য
Wildlife Sanctuary Travel: ভারত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বন্যপ্রাণীর জন্য বিখ্যাত ৷ এখানে রয়েছে অসংখ্য জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, যা প্রকৃতিপ্রেমীদের আকৃষ্ট করে ৷
Published : October 27, 2026 at 2:12 PM IST
ভারত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত । আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন এবং বন্যপ্রাণীর প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকে, তবে ভারতের বনভূমি ঘুরে দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা হতে পারে ।
ঘন অরণ্য, বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, নদী এবং রোমাঞ্চকর সাফারি এসব নিয়ে ভারতের অসংখ্য জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকৃষ্ট করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কথা যা অবশ্যই ভ্রমণের তালিকায় থাকা উচিত ।
জিম করবেট জাতীয় উদ্যান: উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত জিম করবেট জাতীয় উদ্যান ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান । প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এই স্থানটি যেন এক স্বর্গ । হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই উদ্যানটি তার বেঙ্গল টাইগার (রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার) এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার ঘন অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন । বাঘ ছাড়াও এই উদ্যানে হাতি, চিতাবাঘ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দেখা মেলে ।
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান: অসমে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান । এটি একশৃঙ্গ গণ্ডারের বৃহত্তম প্রাকৃতিক আবাসস্থল । গণ্ডার ছাড়াও এই উদ্যানে বুনো মহিষ, সোয়াম্প ডিয়ার (এক প্রজাতির হরিণ) এবং বাঘ দেখা যায় । উদ্যানের ভিতরকার দীর্ঘ তৃণভূমি, জলাভূমি এবং বনভূমি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।
গির জাতীয় উদ্যান: গুজরাতে অবস্থিত গির জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হল এশীয় সিংহদের একমাত্র প্রাকৃতিক আবাসস্থল । শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্যে ঘেরা এই জাতীয় উদ্যানে সহজেই এশীয় সিংহ দেখতে পাবেন । সিংহ ছাড়াও এই উদ্যানে চিতাবাঘ, চিত্রা হরিণ এবং 300 এরও বেশি প্রজাতির পাখি বাস করে ।
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান: গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন । এই বনটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং এর ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের জন্য বিখ্যাত । এখানে আপনি বোট সাফারির মাধ্যমে নদীপথ ও ঘন ম্যানগ্রোভ বন ঘুরে দেখতে পারবেন ।
রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান: রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুরে অবস্থিত রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যানটি বন্যপ্রাণীপ্রেমী এবং ইতিহাসপ্রেমী উভয় ধরনের মানুষের জন্যই একটি বিশেষ গন্তব্য । আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণির মাঝে অবস্থিত এই উদ্যানটি এককালে রাজা ও মহারাজাদের শিকারক্ষেত্র ছিল । বনের গভীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক রণথম্ভোর দুর্গটি এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ। এখানে দিনের বেলায় সহজেই বাঘের দেখা পাওয়া যায় ।