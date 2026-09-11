ভারতের এমন 5টি পর্যটন কেন্দ্রের কথা জানুন, যা কম খরচে 2 দিন ঘুরে নিতে পারবেন
আপনি যদি সারা সপ্তাহে কর্মব্যস্ততার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠেন তাহলে কম খরচে দুইদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন এই জায়গাগুলিতে ৷
Published : September 11, 2026 at 9:00 PM IST
গরমে সবাই চান কয়েকটা দিনের জন্য কোনও শীতল ও শান্ত জায়গায় পালিয়ে যেতে ৷ কিন্তু সময়ের অভাব আর বাজেটের সীমাবদ্ধতা প্রায়ই আমাদের সেই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে দেয় । তবে মাত্র দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটির জন্য যদি আপনি কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই ।
ভারতের এমন পাঁচটি চমৎকার গন্তব্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে আপনি অত্যন্ত সীমিত বাজেটেও একটি স্মরণীয় ও আনন্দদায়ক ভ্রমণ উপভোগ করতে পারবেন ।
ঋষিকেশ, উত্তরাখণ্ড: আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তাহলে ঋষিকেশ আপনার জন্য উপযুক্ত । এখানে আপনি খুব অল্প টাকায় ভালো ব্যাকপ্যাকার হোস্টেল বা আশ্রমে থাকতে পারেন । ঠান্ডা গঙ্গা নদীতে রিভার রাফটিং এর মজাই অন্যরকম । এছাড়াও, সন্ধ্যায় ত্রিবেণী ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখা এবং নদীর তীরে একটি ক্যাফেতে বসে গান শোনা আপনার ভ্রমণকে দুর্দান্ত করে তুলবে ।
ল্যান্সডাউন, উত্তরাখণ্ড: আপনি যদি কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কিছুটা প্রশান্তি খোঁজেন, তবে দু'দিনের ভ্রমণের জন্য ল্যান্সডাউন একটি চমৎকার গন্তব্য । অন্যান্য পাহাড়ি এলাকার মতো এখানে খুব বেশি ভিড় হয় না । এখানকার ঘন ওক ও পাইন বন এবং শীতল বাতাস জুনের তীব্র গরম ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । এখানে আপনি ভুল্লা লেক (Bhulla Lake) ও টিপ-ইন-টপ পয়েন্টের (Tip-in-Top Point) মতো দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখতে পারেন ৷ এছাড়া এখানে সাশ্রয়ী মূল্যের হোমস্টে-ও সহজেই পাওয়া যায় ।
কাসৌলি, হিমাচল প্রদেশ: হিমাচল প্রদেশের এই ছোট্ট পাহাড়ি এলাকাটি তার সবুজ প্রকৃতি ও শান্ত পরিবেশের জন্য বিখ্যাত । এটি এমন একটি সাশ্রয়ী গন্তব্য যেখানে ভ্রমণের জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়ো বা ব্যস্ত সময়সূচির প্রয়োজন হয় না । এখানে আপনি হেরিটেজ মার্কেটে ঘুরে বেড়াতে পারেন, গিলবার্ট ট্রেইলে ট্রেকিং করতে পারেন এবং সানসেট পয়েন্ট থেকে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন ৷
নৈনিতাল, উত্তরাখণ্ড: স্বল্প সময়ের ও সাশ্রয়ী ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের কাছে নৈনিতাল দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম পছন্দের জায়গা । জুন মাসে এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম থাকে । নৈনি লেকে বোটিং, কেবল কারে চড়া এবং মল রোডে সাশ্রয়ী কেনাকাটা ও স্ট্রিট ফুড উপভোগ করার মতো বিষয়গুলি সহজেই আপনার বাজেটের মধ্যে হয়ে যাবে । তবে ভালো দরে বুকিং পেতে আগেথেকে বাস ও হোটেল বুক করে রাখা ভালো ৷
ম্যাকলিওডগঞ্জ, হিমাচল প্রদেশ: আপনি যদি রাতের বাসে ভ্রমণ করে একেবারে পাহাড়ের কোলে ঘুম ভাঙাতে চান, তবে ম্যাকলিওডগঞ্জ একটি চমৎকার গন্তব্য । এখানে আপনি তিব্বতি সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা নিতে পারেন, সুস্বাদু মোমো উপভোগ করতে পারেন এবং খুব সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন হোমস্টে খুঁজে পেতে পারেন । ভাগসু জলপ্রপাত, দালাই লামা মন্দির এবং পাহাড়ের মাঝে গড়ে ওঠা সুন্দর ক্যাফেগুলির মতো আকর্ষণীয় স্থানগুলি তরুণ পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় এবং এগুলিতে খুব বেশি খরচও হয় না ।