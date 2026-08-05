শিলিগুড়ির পর্যটনে নতুন দিগন্ত, বেঙ্গল সাফারি থেকে সোজা গজোলডোবার 'ভোরের আলো'

শিলিগুড়ির পর্যটনে নতুন দিগন্ত, বেঙ্গল সাফারি থেকে সোজা গজোলডোবার 'ভোরের আলো'
আর শিলিগুড়ি শহরের যানজট-ঘুরপথে গজলডোবা যেতে হবে না ৷ সময়-হয়রানি থেকে বাঁচাতে বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে গজলডোবার 'ভোরের আলো' পর্যন্ত নতুন বনপথ তৈরির উদ্যোগ ৷
Published : August 5, 2026 at 7:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 অগস্ট: শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে খুশির খবর। পর্যটকদের সুবিধা, সময় ও হয়রানি থেকে বাঁচাতে বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে সরাসরি গজলডোবার 'ভোরের আলো' পর্যন্ত একটি নতুন বনপথ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য পর্যটন দফতর ৷ এই প্রস্তাবিত পথটি বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের আর শিলিগুড়ি শহরের যানজট ও ঘুরপথে গজলডোবা যেতে হবে না।
বর্তমানে বেঙ্গল সাফারি দেখার পর পর্যটকদের ভোরের আলোয় পৌঁছতে শিলিগুড়ি শহর হয়ে ইস্টার্ন বাইপাস, গোরা মোড় এবং সাহুডাঙি আমবাড়ি দিয়ে প্রায় 32 কিলোমিটারের একটি জটিল ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। এতে শুধু বিপুল সময় নষ্ট হয় তা নয়, খরচের বোঝাও বাড়ে ৷
প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, বেঙ্গল সাফারি থেকে বেরিয়ে বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের বুক চিরে, সরস্বতীপুর চা-বাগান হয়ে সোজা তিস্তার ক্যানাল পাড়ের রাস্তায় উঠে যাওয়া যাবে। এর ফলে ভ্রমণের মোট দূরত্ব 32 কিলোমিটার থেকে কমে মাত্র 11 থেকে 13 কিলোমিটারে নেমে আসবে, যা মূল যাত্রাপথের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।
এই সমস্যা দূর করতে এবং সম্ভাবনাটিকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তিনি বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, "এই রাস্তাটি তৈরি করা গেলে অবশ্যই ভালো হবে। এখন বেঙ্গল সাফারি ঘুরে ভোরের আলো পৌঁছতে চাইলে দিন প্রায় শেষ হয়ে যায়। পর্যটকদের সময় নষ্ট হয় ৷ সফরের তালিকায় কাটছাঁট করতে হয় ৷ আশা করছি, এই সমস্যা মেটানো যাবে ৷"
তাঁর মতে, "এই পথ চালু হলে শুধু পর্যটকরাই নন, বরং হোটেল ও পর্যটন ব্যবসায়ীরাও ভীষণভাবে উপকৃত হবেন ৷ শিলিগুড়িতে পর্যটকদের আনাগোনা ও রাত কাটানোর প্রবণতা বাড়লে তা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা নিয়ে আসবে। 2018 সালে প্রথম এই পথের কথা উঠলেও বন দফতরের অনুমতির অভাবে তা আটকে যায় ৷" তবে উদ্যোক্তাদের মতে, এই পথ তৈরির জন্য নতুন করে গাছ কাটার কোনও প্রয়োজন নেই ৷
জঙ্গলের ভিতরে বিদ্যমান কাঁচা পথটিকে পাকা করে নিলেই সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। জঙ্গলে ঘেরা পথটি চালু হলে পর্যটকরা যেমন সবুজে ঘেরা অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন, তেমনই একদিনের মধ্যেই একাধিক পর্যটনকেন্দ্র স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে দেখতে পারবেন। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, "এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে শিলিগুড়িকে মূল কেন্দ্র করে শালুগাড়া মনাস্ট্রি, সেবক কালীমন্দির, জল্পেশ ও ভ্রামরী দেবী মন্দির সম্বলিত আকর্ষণীয় 'প্যাকেজ ট্যুর' তৈরি করা সহজ হবে।"