আসছে পর্যটন দফতরের নয়া ওয়েবসাইট, সহজেই বুক করতে পারবেন সাধারণ মানুষ

আসছে পর্যটন দফতরের নয়া ওয়েবসাইট, সহজেই বুক করতে পারবেন সাধারণ মানুষ
Tourism Department bengal: সাধারণ মানুষ খুব সহজেই রাজ্য পর্যটন দফতরের বিভিন্ন পর্যটনস্থলগুলির বুকিং সহজেই করতে পারবেন বলে জানালেন খোদ পর্যটনমন্ত্রী।
Published : November 14, 2026 at 2:13 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 নভেম্বর: আগে পর্যটন দফতরের বুকিং নিয়ে মানুষকে নাজেহাল হতে হত ৷ এবার সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে চলেছে পর্যটন দফতর ৷
17 নভেম্বর পর্যটন দফতরের নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ হচ্ছে ৷ সেখানে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই পর্যটন দফতরের বিভিন্ন পর্যটনস্থলগুলির বুকিং করতে পারবেন বলে জানালেন খোদ পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন হোম-স্টেকেও এই ওয়েবসাইটের অধীনে আনা হবে বলে জানান তিনি।
পর্যটনমন্ত্রী রাজ্য পর্যটনের ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমাদের একটা বছর সময় দিন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের চেহারা পাল্টে দেব। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে আসছে 12635 কোটি টাকার বিনিয়োগ। সেটাও মাত্র চার মাসের উদ্যোগে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বুকে অন্ততপক্ষে 20টি ফাইভ স্টার প্রপার্টি খোলার প্রোপোজাল ইতিমধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ।"
বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে হওয়া সামিটে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, মালদার ইংলিশ বাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি-সহ হোটেল মালিক সংগঠনের ব্যক্তিরা। এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানও।
দমকল মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সামগ্রিক দমকল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা জানিয়েছেন। দ্রুত আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে নতুন গাড়ি-সহ আধুনিক AI প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বলেন তিনি। সংগঠনের সহকারী সম্পাদক উজ্বল ঘোষ বলেন, "অতীতে পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বহুবার নেতৃত্ব এবং আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি ৷ এখন মন্ত্রী নিজে থেকে আমাদের কাছে প্রোপোজাল চেয়েছেন ৷ আমরা দ্রুত তাঁর কাছে লিখিত আকারে পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে প্রস্তাব দেব।"
বক্তব্যের মাঝে প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের জেল যাত্রা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শংকর। তিনি বলেন, "আগে পর্যটনে 100 টাকা এলে 20 টাকাও খরচ হত না। আমরা এখন পর্যটনের টাকা ওই খাতেই খরচ করতে চাইছি। দেখেশুনে সই করছি, যাতে আমাকেও জেলে যেতে না হয়।" সব মিলিয়ে উত্তরের পর্যটনকে নতুন করে সাজানোর বিষয়ে আশাবাদী পর্যটনমন্ত্রী। তবে, ইকো-সেনসিটিভ জোনগুলিতে অবশ্যই বিধি-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী। অন্যথায় ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
বন দফতরের সঙ্গে মিলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তিনি। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তের পর্যটনকে মাথায় রেখে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে 1600 কটেজ নির্মিত হবে, যার বাজেট থাকবে সবার নাগালে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। সব মিলিয়ে সরকার গঠনের পর 6 মাসের মধ্যেই নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে পর্যটন দফতর ৷