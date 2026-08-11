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চিনা AI-র সঙ্গে জুকারবার্গের টেক্কা: Open Weight মডেলের নীতি বদলের দাবি আমেরিকায়

Open-Weight মডেলের অন্যতম সুবিধা হল, এগুলি সাধারণত OpenAI বা Anthropic-এর মতো frontier AI lab-এর তৈরি অত্যাধুনিক মডেলের তুলনায় কম খরচে ব্যবহার করা যায়।

Zuckerberg Urges US Policy Shift on Open Weight AI to Counter China
Meta AI (ছবি- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 4:07 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 4:22 PM IST

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হায়দরাবাদ : চিনের AI মডেলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আমেরিকায় Open-Weight AI মডেলের ক্ষেত্রে আরও সহজ নিয়ম চালুর পক্ষে সওয়াল করলেন Meta CEO Mark Zuckerberg। সোমবার একটি নতুন Open-Weight AI মডেল প্রকাশ করেছে Meta। পাশাপাশি সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী দিনে আরও এই ধরনের মডেল বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

Meta-র নতুন মডেলটির নাম Muse Glimmer। সংস্থার দাবি, এটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলির সবচেয়ে শক্তিশালী AI মডেলগুলির তুলনায় অনেক ছোট। তবে এটিকে মূলত agentic task-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে এমন AI সিস্টেমের কথা মাথায় রেখে মডেলটি তৈরি হয়েছে, যা সরাসরি ব্যবহারকারীর নিজের ডিভাইসে চলতে পারে। একটি Mac বা PC-তে মাত্র একটি graphics card ব্যবহার করেই Muse Glimmer চালানো সম্ভব বলে জানানো হয়েছে।

Open-Weight মডেলের অন্যতম সুবিধা হল, এগুলি সাধারণত OpenAI বা Anthropic-এর মতো frontier AI lab-এর তৈরি অত্যাধুনিক মডেলের তুলনায় কম খরচে ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি এই ধরনের মডেলের গুরুত্বপূর্ণ core components সাধারণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি পরিবর্তন বা customise করা সম্ভব।

পাশাপাশি Meta Platforms-এর CEO মার্ক জুকারবার্গ সোমবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় এমন একটি ভবিষ্যৎ রয়েছে, যেখানে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটি AI এজেন্ট থাকবে। এই AI শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবে না, বরং ব্যবহারকারীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক বুঝে তা আরও উন্নত করার চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে, closed AI model-এর ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি পুরো মডেল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে বাইরের সংস্থার পক্ষে সেগুলি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা তুলনামূলকবে কঠিন।

চিনা সংস্থাগুলি এগিয়ে যাচ্ছে Open-Weight AI-তে

Meta-র এই ঘোষণা এমন সময়ে এল, যখন চিনা AI সংস্থাগুলি Open-Weight মডেলের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। Meta-র Zuckerberg-এর মতে, আমেরিকার AI সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ কিছু অতিরিক্ত বিধিনিষেধ রয়েছে, যা তাদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিতে পারে।

চিনের Moonshot-এর Kimi K3, Alibaba-র Qwen3.8-Max এবং DeepSeek-এর V4-Flash-এর মতো Open-Weight মডেলগুলি ইতিমধ্যেই আমেরিকার শীর্ষ AI সংস্থাগুলির মডেলের সঙ্গে পারফরম্যান্সের দিক থেকে পাল্লা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে OpenAI, Anthropic এবং Google-এর মতো মার্কিন সংস্থার প্রধান AI মডেলগুলি মূলত closed-source। Zuckerberg-এর বক্তব্য, open-source বা open-weight AI-তে দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকাকে এগিয়ে থাকতে হলে দেশের নীতিতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

‘আমেরিকান সংস্থাগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ রয়েছে’

Zuckerberg বলেছেন, Open-Weight মডেল তৈরির ক্ষেত্রে বিদেশি AI lab-গুলি বর্তমানে কিছু সুবিধা পাচ্ছে। তাঁর দাবি, training data ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমেরিকার সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমেরিকার Open-Weight AI মডেলগুলিকে নেতৃত্ব দিতে হলে এই অতিরিক্ত বাধা বা friction কমাতে হবে। তবে বিদেশি Open-Weight AI মডেলের অ্যাক্সেস সীমিত করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না বলেও মত দিয়েছেন Meta CEO।

তাঁর এই বক্তব্য Open-Weight AI নিয়ে আমেরিকার নীতিতে নতুন করে আলোচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে চিনা সংস্থাগুলি যখন দ্রুত শক্তিশালী Open-Weight মডেল তৈরি করছে, তখন মার্কিন সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

AI খরচ ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও বাড়ছে আগ্রহ

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে AI ব্যবহারের খরচ দ্রুত বাড়তে থাকায় অনেক সংস্থা এখন তুলনামূলক কম খরচে ব্যবহারযোগ্য AI মডেলের দিকে নজর দিচ্ছে। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু cybersecurity incident-ও Open-Weight AI নিয়ে আলোচনাকে আরও বাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, AI coding collaboration platform Hugging Face সম্প্রতি একটি cyberattack-এর মুখে পড়েছিল। সেই হামলায় একটি rogue OpenAI model জড়িত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। Hugging Face জানিয়েছিল, আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা একটি Chinese Open-Weight model ব্যবহার করেছিল। কারণ cybersecurity কাজের ক্ষেত্রে closed-source model ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

Meta-ও এখন AI প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। গত বছর সংস্থাটি একটি ব্যয়বহুল নতুন superintelligence team তৈরি করেছিল, যার লক্ষ্য AI প্রতিযোগিতায় Meta-কে আরও শক্তিশালী জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

Model distillation-এর পক্ষেও Zuckerberg

Zuckerberg শুধু Open-Weight AI নয়, AI model distillation-এর পক্ষেও সওয়াল করেছেন। এই পদ্ধতিতে একটি শক্তিশালী AI system ব্যবহার করে তুলনামূলক ছোট একটি AI model প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তাঁর মতে, এই ধরনের প্রযুক্তিও AI মডেলকে আরও সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারে। একইসঙ্গে Meta জানিয়েছে, ভবিষ্যতে নতুন AI model প্রকাশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

Zuckerberg বলেছেন, Meta এমন একটি governance structure তৈরি করবে, যেখানে সংস্থার independent directors-দের মডেল প্রকাশের আগে safety criteria অনুমোদনের ক্ষমতা থাকবে।

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Last Updated : August 11, 2026 at 4:22 PM IST

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