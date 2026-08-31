Zomato-তে বিপুল ছাঁটাই ! চাকরি হারানোর সংখ্যা প্রায় 250, প্রভাব পড়বে কাস্টমার সাপোর্টে ?

Zomato-তে বিপুল ছাঁটাই ! চাকরি হারানোর সংখ্যা প্রায় 250, প্রভাব পড়বে কাস্টমার সাপোর্টে ?
বিগত প্রায় 6 মাস ধরেই সংস্থার কাস্টমার সার্ভিস মডেলে পরিবর্তন আনছিল দীপিন্দর গয়ালের এই সংস্থাটি ৷
Published : August 31, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : 250 কর্মী ছাঁটাই করল অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম Zomato ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম Economic Times এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, হায়দরাবাদে রয়েছে সংস্থার কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার ৷ সেখান থেকে প্রায় 250 জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, বিগত প্রায় 6 মাস ধরেই সংস্থার কাস্টমার সার্ভিস মডেলে পরিবর্তন আনছিল দীপিন্দর গয়ালের এই সংস্থাটি ৷ বর্তমানে তারা এই কাজটি আউটসোর্স করবে ৷ অর্থাৎ তৃতীয় কোনও সংস্থাকে দিয়ে কাস্টমার সার্ভিস দেওয়া হবে ৷ সেই কারণে হায়দরাবাদ অফিস থেকে 250 জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে ৷
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, Zomato যে পুরোপুরি আউটসোর্স করছে এমনটাও কিন্তু নয় ৷ কারণ তাদের তরফে একটি ইন হাউজ কাস্টমার সাপোর্ট টিমও রাখা হবে ৷ ওই টিমের সদস্যরা বর্তমানে সংস্থার গুরগাঁও অফিস থেকে কাজ করবে ৷ গুরগাঁও অফিসেই রয়েছে সংস্থার প্রডাক্ট, টেকনোলজি, অ্যানালিটিক্স এবং বিজনেস টিম ৷ এবার ইন-হাউস কাস্টমার সাপোর্ট টিমও ওই অফিস থেকেই কাজ করবে ৷
ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের কী কী দেওয়া হবে ?
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, যে সব কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছে তাঁদের অগস্ট মাসের বেতন দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি আরও চার মাসের বেতন পাবেন তাঁরা ৷ এছাড়াও একবারের এক্স-গ্রাসিয়া (Ex gratia) দেওয়া হবে ৷ এবং বর্তমানে যে মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স রয়েছে সেই তার সুবিধা 31 অগস্ট 2027 পর্যন্ত পাবেন ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা ৷ এর আগে 2025 সালের এপ্রিল মাসে প্রায় 500 জুনিয়র লেভেল কর্মীদের ছাঁটাই করেছিল Zomato ৷
ছাঁটাই-এর পরিমাণ কেন বাড়ছে ?
শুধু Zomato নয়, বর্তমানে একাধিক বড় বড় সংস্থা ছাঁটাইয়ের পথ বেছে নিচ্ছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে Google, Amazon, Meta-র মতো সংস্থাও ৷ এর পিছনে একাধিক কারণ থাকলেও বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসার পর থেকে অটোমেশনে জোর দিয়েছে সিংহভাগ সংস্থা ৷ যেখানে ম্যানুয়াল বা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই একাধিক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ৷
কাস্টমার সার্ভিসে একাধিক সংস্থা অটোমেশন চালু করেছে ৷ AI চ্যাটবটের মাধ্যমেই সেই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে ৷ কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাস্টমারদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে AI চ্যাটবটগুলি ৷ আর সেই কারণে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা বাড়ছে ৷