Zomato-তে লাগু অতিরিক্ত চার্জ ! Pay-On Delivery-করলে খাবার হবে আরও দামি
নতুন এই চার্জ লাগু হয়েছে সমস্ত খাবারের ক্ষেত্রে ৷
Published : September 12, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম Zomato-তে খাবার অর্ডার করলে খসাতে হবে আরও বেশি টাকা ৷ কারণ, পে-অন-ডেলিভারি (Pay on Delivery)-ফিচারের উপর এবার থেকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে ব্যবহারকারীকে ৷ এবং সেক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক অনেকটাই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বাড়ি বসে সময়ে খাবার অর্ডার করার জন্য বর্তমানে ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মগুলির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷ তারমধ্যে শীর্ষে রয়েছে Zomato ৷ পছন্দের রেস্টুরেন্ট থেকে কয়েক মুহূর্তের মাধ্যমেই বাড়িতেই পৌঁছে যায় মনের মতো খাবার ৷ আর তারজন্য অনলাইন ও পে-অন ডেলিভারি অপশনের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন ক্রেতারা ৷ খাবারের দাম ও অন্যান্য চার্জ বাবদ যে টাকা হয় তা ব্যবহারকারী অনলাইন বা অফলাইনের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন ৷
Zomato has now introduced a “Pay on Delivery Fee” 😅— Jassneet Singh (@jassneetsingha) September 12, 2026
₹21 if you choose to pay cash, Wow !
How do they keep coming up with these ridiculous ways to charge customers and increase their profits? pic.twitter.com/kcR6FBJXzh
কিন্তু এবার ব্যবহারকারীকে পে-অন ডেলিভারির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হবে ৷ সংবাদ সংস্থা PTI এই বিষয়ে জানিয়েছে ৷ এমনকী, মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X-এও এই নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে ৷ বিভিন্ন থ্রেডে জানানো হয়েছে, সর্বনিম্ন 5 টাকা করে চার্জ করে হবে ৷ সেক্ষেত্রে অনেকসময় 30 ও 40 টাকা পর্যন্তও চার্জ পৌঁছে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে ৷
জসনীত সিং নামে এক ভেরিফায়েড এক্স ব্যবহারকারী একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷ তারসঙ্গে তিনি লিখেছেন, Zomato Pay On Delivery Fee- চালু করেছে ৷ পাশাপাশি তিনি লেখেন, সংস্থা নিজের লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের পদ্ধতি চালু করেছে ৷
জসনীত যে স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে Pay on Delivery-ফি হিসেবে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত 21 টাকা নেওয়া হয়েছে ৷
কেন এই অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হচ্ছে ?
এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, এর পিছনে মোট দুটি কারণ থাকতে পারে ৷ প্রথমত সংস্থা তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ৷ এবং দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে খাবার ডেলিভারি করার পর পার্টনারদের হেনস্থার মুখে পড়তে হয় ৷ সঠিকভাবে টাকা দিতে চান না অনেক ক্রেতা ৷
আবার অনেকে পে-অন-ডেলিভারি অপশনে খাবার অর্ডার করে মাঝপথে ক্যানসেল করে দেন ৷ সেক্ষেত্রে ওই ক্রেতাকে পরেরবার খাবার অর্ডার করার সময় অতিরিক্ত টাকা হয় ৷ কারণ আগের বারের ক্যানসেল করা খাবারের অর্থ যোগ করা হয় নতুন অর্ডারের ক্ষেত্রে ৷ কিন্তু ক্রেতা অতিরিক্ত অর্থ দিতে নারাজ থাকেন ৷
STORY | Zomato starts levying additional fee on cash-on-delivery orders— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
Online food delivery platform Zomato has introduced a separate fee on cash-on-delivery (COD) orders, with the charges varying across users and order values, checks on the company's app showed on Saturday.… pic.twitter.com/3vGJlR4d0N
এই ধরনের সমস্যাগুলি এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত চার্জ করা হচ্ছে ৷ কারণ, ওই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার বদলে ক্রেতারা অনলাইন পেমেন্টের দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করবেন ৷
নতুন এই বিষয়টি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে ৷ ফলে পে-অন ডেলিভারির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অতিরিক্ত খরচ করে পেট ভরাতে হবে ৷