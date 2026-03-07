গোলাপী কালার সঙ্গে একাধিক সেগমেন্ট-ফার্স্ট ফিচার ! নারী দিবসের আগেই লঞ্চ করল এই স্কুটার
দেশজুড়ে মোট 999 টি ইউনিট লঞ্চ করা হবে ৷ নতুন এই মডেলটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 69990 টাকা ৷
Published : March 7, 2026 at 8:19 PM IST
হায়দরাবাদ : আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের প্রাক্কালে লিমিডেট এডিশনের একটি স্কুটার লঞ্চ করল ZELO Electric ৷ নতুন এই মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Knight + Rani Edition ৷ ফ্ল্যাগশিপ এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে গোলাপী রঙে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে দেশজুড়ে মোট 999 টি ইউনিট লঞ্চ করা হবে ৷ এবং সেগুলিই অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে ৷ নতুন এই মডেলটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 69990 টাকা ৷
রানী এডিশনটি বেবি পিঙ্ক কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারসঙ্গে থাকবে সাদা কনট্রাস্ট প্যানেল। এই বিশেষ রঙ ও ফিনিশের মাধ্যমেই এর লিমিটেড স্ট্যাটাস প্রকাশ পেয়েছে ৷ তবে অন্য বাকি ফিচার ও স্পেসিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ড Knight+ এডিশনের মতোই রাখা হয়েছে ৷ কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷
প্রযুক্তিগতভাবে বিচার করলে এই স্কুটারটি Knight+ প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই মডেলটি 2025 সালের আগস্টে লঞ্চ হয়েছিল ৷ এই মডেলে রয়েছে 1.8 কিলোওয়াট-আওয়ার পোর্টেবল লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) ব্যাটারি ৷ সংস্থার দাবি সিঙ্গল চার্জে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব । মোটরের পাওয়ার 1.5 কিলোওয়াট এবং টপ স্পিড প্রতি ঘণ্টায় 55 কিলোমিটার । এই মডেলের ব্যাটারি রিমুভেবল ৷ ফলে রাইডাররা গাড়ি থেকে ব্যাটারি আলাদা করে খুলে চার্জ করতে পারবেন।
সেগমেন্ট-ফার্স্ট ফিচারের মধ্যে রয়েছে হিল হোল্ড কন্ট্রোল, ক্রুজ কন্ট্রোল, ফলো-মি-হোম হেডল্যাম্প এবং ইউএসবি চার্জিং পোর্ট ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই ফিচারগুলি দেওয়াপ ফলে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ ও গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে।
Zelo Electric-এর কো-ফাউন্ডার মুকুন্দ বাহেতি বলেন, “ রানী শব্দটির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুসারে রঙ নির্বাচন করা হয়েছে। এই এডিশনটি ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতীক। আমরা চাই এটি নারীদের মধ্যে টু-হুইলার মোবিলিটিতে অংশগ্রহণের জন্য আরও বেশি উৎসাহিত করুক ৷
জেলো ইলেকট্রিক SLSR Electro Pvt Ltd-এর অধীনে কাজ করে এবং গত চার বছরে ভারতের বিভিন্ন মার্কেটে তার ডিলার নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে।নাইট+ রানী এডিশন বুকিংয়ের জন্য যাওয়া যাবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে: zeloelectric.in/knightplus। এই লিমিটেড এডিশন লঞ্চ নারী দিবসের প্রাক্কালে ইলেকট্রিক মোবিলিটি এবং জেন্ডার ইনক্লুসিভিটির দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
