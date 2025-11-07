10 টাকারও কম খরচে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ! নতুন এই EV টা কিনবেন নাকি ?

10 টাকারও কম খরচে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ! নতুন এই EV টা কিনবেন নাকি ?
Zelio Eeva Series : স্থানীয় এলাকায় যাওয়া-আসার জন্য় পারফেক্ট ফিট হতে পারে এই স্কুটারটি ৷
Published : November 7, 2025 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে Eeva সিরিজের তিনটি নতুন মডেল আনল Zelio ৷ নতুন তিনটি মডেলই লো-স্পিডের এবং স্থানীয় এলাকায় যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ নতুন যে মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে তার মধ্য়ে রয়েছে Eeva Eco LX, Eeva Eco ZX এবং Eeva ZX Plus ৷
Eeva Eco LX মডেলটির এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 51,551 টাকা ৷ Eeva Eco ZX মডেলটির দাম রয়েছে 53,551 টাকা ৷ এবং Eeva ZX Plus মডেলটির এক্স শোরুম প্রাইস 65,051 টাকা রাখা হয়েছে ৷
|দাম (Ex-Showroom)
|Eeva Eco LX
|Eeva Eco ZX
|Eeva ZX Plus
|51,551 টাকা
|53,551 টাকা
|65,051 টাকা
সবকটি মডেলই চারটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্য়ে রয়েছে গ্লসি ব্ল্য়াক, গ্লসি গ্রে, গ্লসি রেড এবং গ্লসি ব্লু ৷ বাকি মডেলগুলির ক্ষেত্রে 5টি করে ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে৷ বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল-
|কালার ভ্য়ারিয়েন্ট
|Eeva Eco LX
|Eeva Eco ZX
|Eeva ZX Plus
|গ্লসি ব্ল্য়াক
|গ্লসি ব্ল্য়াক
|গ্লসি ব্ল্য়াক
|গ্লসি গ্রে
|গ্লসি গ্রে
|গ্লসি গোল্ডেন
|গ্লসি রেড
|গ্লসি রেড
|গ্লসি রেড
|গ্লসি ব্লু
|গ্লসি ব্লু
|গ্লসি ব্লু
|-
|গ্লসি হোয়াইট
|গ্লসি হোয়াইট
Zelio Eeva Series Features
প্রতিটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে ডিজিট্যাল স্মার্ট ডিসপ্লে, কী- লেস স্টার্ট বাটন, ক্রুজ কন্ট্রোল, ফাইন্ড মি ফাংশন, LED লাইটিং, BLDC মোটর, এবং একটি চ্য়াচিস এবং কন্ট্রোলার ৷ প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রেই 2 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ৷
|স্মার্ট ডিসপ্লে
|কী- লেস স্টার্ট বাটন
|ক্রুজ কন্ট্রোল
|ফাইন্ড মি ফাংশন
|LED লাইটিং
|BLDC মোটর
|একটি চ্য়াচিস
|কন্ট্রোলার
Zelio Eeva Eco Common specifications
এই মডেলে দেওয়া হয়েছে একটি 48/60V BLDC মোটর ৷ যার ফলে প্রতিবার ফুল চার্জে 60 থেকে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ৷ প্রতিবার ফুল চার্জ হতে 1.5 ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয় ৷ গাড়িতে দেওয়া হয়েছে 60V/30Ah এর লিথিয়াম ব্য়াটারি ৷ ফ্রন্ট ও রিয়ার ড্রাম ব্রেক রয়েছে ৷ সঙ্গে হাইড্রোলিক সাসপেনশনও দেওয়া হয়েছে ৷
|স্পেশিফিকেশন
|মোটর
|48/60V BLDC
|রেঞ্জ
|60-90 Km
|বিদ্যুৎ খরচ
|1.5 ইউনিট
|ব্যাটারি
|60V/30Ah লিথিয়াম
|ফ্রন্ট ব্রেক
|ড্রাম
|রিয়ার ব্রেক
|ড্রাম
Zelio Eeva Eco ZX specifications
|স্পেশিফিকেশন
|মোটর
|48/60V BLDC
|রেঞ্জ
|60-90 km
|বিদ্যুৎ খরচ
|1.5 ইউনিট
|ব্যাটারি
|60V/30Ah লিথিয়াম
|ফ্রন্ট ব্রেক
|ড্রাম
|রিয়ার ব্রেক
|ড্রাম
Zelio Eeva ZX Plus Specification
|স্পেশিফিকেশন
|মোটর
|60/72V BLDC
|রেঞ্জ
|60-90 km
|ব্যাটারি
|60V/30Ah-72V/32Ah লিথিয়াম
|ফ্রন্ট ব্রেক
|ডিস্ক
|রিয়ার ব্রেক
|ড্রাম
|বিদ্যুৎ খরচ
|1.5 ইউনিট