নিজের অবতার তৈরি করে ভিডিও আপলোডের সুযোগ, অবাক করা ফিচার লঞ্চ Youtube -এর
Youtube New Feature : Youtube এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে Sora-র মতো ভিডিও জেনারেট ফিচার নিয়ে আসতে চলেছে ৷ Sora হল ChatGPT-র ভিডিও জেনারেশন প্ল্যাটফর্ম ৷
Published : January 23, 2026 at 11:30 AM IST
হায়দরাবাদ : নিজের AI অবতার বানিয়ে এবার ভিডিও তৈরি করা যাবে Youtube-এ ৷ নতুন এই ফিচারটি চলতি বছরেই চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সংস্থার CEO নিয়েল মোহন সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশে বাৎসরিক একটি চিঠি লেখেন ৷ সেই চিঠিতেই নতুন এই পরিকল্পনার বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
Youtube এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে Sora -র মতো ভিডিও জেনারেট ফিচার নিয়ে আসতে চলেছে ৷ Sora হল ChatGPT-র ভিডিও জেনারেশন প্ল্যাটফর্ম ৷ এর ফলে সহজেই যে কেউ নিজের অবতার তৈরি করতে পারবেন ৷ Youtube এর তরফে জানানো হয়েছে, 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে দৈনিক প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি চ্যানেলে Youtube এর AI ক্রিয়েশন টুল ব্যবহার করে ভিডিও জেনারেট করে ৷ সেই কারণে নতুন ফিচার অ্য়াড করা হবে ৷
এই বিষয়ে সংস্থার CEO জানিয়েছেন, ইউটিউবের পরিকল্পনা রয়েছে Youtube-এ বৃহত্তর পরিসরে AI এর ব্যবহার করা ৷ এমনকি ক্রিয়েটররা ইচ্ছা করলে কোনও গেমও ডেভেলপ করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি Sora Cameo ফিচারের মতো Youtube এর AI টুল ব্যবহার করে শর্ট ভিডিও জেনারেট করা সম্ভব হবে ৷ সবকিছুই সম্ভব হবে সামান্য কিছু টেক্সট প্রম্পটের মাধ্যমে ৷ চলতি বছর থেকেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
OpenAI এবং Google বরাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ AI এজেন্ট তৈরি এবং সেগুলির ব্যবহার নিয়ে এই দুটি সংস্থা প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতার ময়দানে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে Gmail এবং Maps এ জেনারেটিভ AI ব্যবহার শুরু করেছে টেক জায়ান্ট Google ৷ এবার Youtube এর মতো শীর্ষে থাকা একটি ভিডিও প্ল্যাটফর্মে জেনারেটিভ AI চালু করল সংস্থাটি ৷ সংবাদসংস্থা AFP -কে পাঠানো একটি মেইলে সংস্থাটি জানিয়েছে, Youtube এর নতুন এই ফিচারটি অতি দ্রুত তারা লঞ্চ করবে ৷
ওই চিঠিতে মোহন লিখেছেন, " AI হচ্ছে এমন একটি টুল যার মাধ্যমে নতুন কিছু প্রকাশ করা সম্ভব ৷ কিন্তু অন্য কোনও ফিচারকে রিপ্লেস করবে না" ৷ হিউম্যান ক্রিয়েটরদের জন্য এই ফিচারটি অতি প্রয়োজনীয় বলে দাবি তাঁর ৷ চলতি বছরে এই ফিচারটি লঞ্চ হবে জানালেও নির্দিষ্ট করে কোনও সময়সীমা জানানো হয়নি ৷