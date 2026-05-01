মোবাইলে Youtube চালিয়ে করা যাবে অন্য কাজ, PiP চালু করছে এই ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম

Youtube to launch Picture in Picture mode for its non premium users
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 4:31 PM IST

হায়দরাবাদ : বছর খানেক আগেই Youtube-এ লঞ্চ হয়েছিল পিকচার ইন পিকচার ফিচার ৷ এর ফলে Youtube ব্যবহারকারীরা ভিডিও দেখার পাশাপাশি অন্য অ্যাপও ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে এই ফিচারের একটি সমস্যাও রয়েছে ৷ শুধুমাত্র Youtube Premium ব্যবহারকারীরা এর সুবিধা পেতেন ৷ ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য ফিচারটি উপলব্ধ ছিল না ৷ তবে ব্যতিক্রম ছিল আমেরিকা ৷ কারণ সেখানকার ফ্রি ব্যবহারকারীরা Youtube Picture in Picture (PiP) ব্যবহার করতে পারতেন ৷

Google এর এই ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি ঘোষণা করল বিশ্বের সমস্ত রিজিওনের ব্যবহারকারীরা এবার PiP ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এর জন্য আলাদা করে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ ধীরে ধীরে সব রিজিওনের ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফিচারটি রোল আউট করা হবে ৷ কয়েক মাসের মধ্যেই সব ব্যবহারকারীরা ফিচারটির সুবিধা পাবেন ৷

কী সুবিধা হবে ?

Youtube ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে ফ্রি ব্যবহারকারীরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হন ৷ তা হল মাল্টি টাস্কিং সম্ভব হয় না ৷ অর্থাৎ ভিডিও দেখার সময় যদি আপনি ভাবেন অন্য কোনও কাজ করবেন তাহলে তা সম্ভব হয় না ৷ যেহেতু মাল্টিটাস্কিং অপশন নেই সেই কারণে অ্যাপটি মিনিমাইজ হয় না ৷ ফলে মিনিমাইজ করলেই ভিডিও প্লে বন্ধ হয়ে যায় ৷

কিন্তু প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের এই সমস্যা হয় না ৷ কারণ তাঁরা ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিয়ে রাখতে পারেন অথবা পিকচার ইন পিকচার মোডও সেট করতে পারেন ৷ এর ফলে Youtube ভিডিও দেখা ও অন্য কাজ করাও সম্ভব হয় ৷

নতুন আপডেটে জানানো হয়েছে এবার থেকে সমস্ত Youtube ব্যবহারকারীরা পিকচার ইন পিকচার মোডের সুবিধা পাবেন ৷ অর্থাৎ একসঙ্গে Youtube ভিডিও দেখা ও একইসঙ্গে অন্য অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ যদিও ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে এবং Ad Free কন্টেন্টের সুবিধা পাবেন না ৷ ওই ফিচারগুলি শুধুমাত্র প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবার-রা পাবেন ৷

PiP ফিচার কী ?

Youtube পিকচার ইন পিকচার হল, কোনও ভিডিও দেখার সময় সেই ভিডিওটি মিনিমাইজ করে অন্য অ্যাপে কাজ করা যাবে৷ অর্থাৎ আপনি ভিডিও দেখা ও অন্য অ্যাপে কাজ করা-দুটি কাজ একইসঙ্গে করতে পারবেন ৷

সম্প্রতি Youtube জানিয়েছে,তারা AI নির্ভর নতুন সার্চ ফিচার চালু করবে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Ask Youtube ৷ এই ফিচারটি বর্তমানে বিটা টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে ৷

Read More - Youtube সার্চে বড় পরিবর্তন ! সাধারণ ভিডিও সার্চ আর করা যাবে না ?

