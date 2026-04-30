Youtube সার্চে বড় পরিবর্তন ! সাধারণ ভিডিও সার্চ আর করা যাবে না ?
Published : April 30, 2026 at 10:59 AM IST
হায়দরাবাদ : Google এর ভিডিয়ো শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম Youtube-এ চালু করা হবে AI নির্ভর নতুন সার্চ ফিচার ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Ask Youtube ৷ এই ফিচারটি বর্তমানে বিটা টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে ৷ সার্চ আরও আকর্ষনীয় এবং তথ্য সমৃদ্ধ করতেই AI নির্ভর এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ প্রথমে আমেরিকার ব্যবহারকারীদের জন্য এটি চালু করা হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে যাঁদের বয়স 18 বছরের বেশি তাঁরাই শুধুমাত্র ফিচারটি ব্যবহারের সুবিধা পাবেন ৷
Google সাপোর্ট পেজে এই ফিচারটির বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ সেথানে জানানো হয়য়েছে, বর্তমানে যে সার্চ অপশন সেখানেই সেখানেই এই ফিচারটি সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ সাধারণ ভাবে কোনও কয়্যারি করলে যেভাবে রিপ্লাই আসে এক্ষেত্রে আরও সহজ, সগঠিত ভাবে এবং আকর্ষণীয় রিপ্লাই পাওয়া যাবে ৷
এই বিষয়টি আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছে Youtube ৷ সেখানে Ask Youtube এর সঙ্গে একটি কথপোকথন তুলে ধরা হয়েছে ৷ ওই চ্যাটবটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিন দিনের একটি রোড ট্রিপের প্ল্যান করার জন্য ৷ যে ট্রিপটি শুরু হবে স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে এবং শেষ হবে সান্তা বারবারাতে ৷
Youtube সার্চে এই ধরনের কোনও সার্চ করলে সাধারণভাবে কয়েকটি ভিডিও সাজেস্ট করে সিস্টেম ৷ এবং ওই ভিডিওগুলি দেখে নিজের মতো করে প্ল্যান কার যায় ৷ কিন্তু নতুন ফিচারে, প্রতিটি ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্ল্যান জানাবে Youtube ৷ এবং তারসঙ্গে বেশ কিছু ভিডিও সাজেস্ট করবে ৷ যার মধ্যে থাকবে লং ফর্ম ভিডিও, Youtube Shorts এবং টেক্সট ৷ পুরো জার্নিতে স্থানীয় স্তরের কিছু টিপস এবং কোন কোন জায়গা ঘুরে দেখা উচিত সেই বিষয়েও জানাবে ৷
শুধু তাই নয়, ওই চ্যাটে যদি কোনও ব্যবহারকারী লেখেন, ওই ভ্রমণে তিনি কফি খেতে চান এবং কোন দোকানের কফি সবথেকে ভালো হবে ৷ তারও সাজেশন দেবে Google এর ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি ৷
Youtube জানিয়েছে, Ask Youtube ফিচারটি ব্যবহারকারীদের যে কোনও সার্চের জবাব আরও নিখুঁতভাবে এবং গভীরভাবে দেওয়া যায় তার জন্য চালু করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্যই এই ফিচারটি দেওয়া হবে ৷ পরবর্তীতে সব ব্যবহারকারীদের জন্যই চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷