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চুক্তি Amazon এর সঙ্গে, Youtube থেকে বাড়ছে আয়ের অঙ্ক ! কোন কোন ক্রিয়েটররা লাভবান হবেন ?

YouTube একটি ব্লগ পোস্টে Amazon-এর সঙ্গে এই ইন্টিগ্রেশনের কথা জানানো হয়েছে ।

Youtube Shopping Affiliate Program with Amazon launched
Youtube চালু করছে নতুন পলিসি (ছবি-AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 6:16 PM IST

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হায়দরাবাদ : YouTube-এর Shopping Affiliate Program-এ এবার Amazon-কে যুক্ত করল Google-এর মালিকানাধীন ভিডিয়ো প্ল্যাটফর্মটি । এর ফলে আমেরিকায় বসবাসকারী ইউটিউব ভিডিয়ো ক্রিয়েটররা নিজেদের ভিডিয়োতে প্রোডাক্টের রেকমেন্ডেশন দিয়ে আরও বেশি আয় করতে পারবেন। উপযুক্ত ক্রিয়েটররা Shorts, লং-ফর্ম ভিডিয়ো এবং লাইভস্ট্রিমে Amazon-এর বিভিন্ন প্রোডাক্ট ট্যাগ করতে পারবেন । দর্শকরা সেই ট্যাগে ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট খুঁজে দেখতে পারবেন । প্রয়োজনে কিনতেও পারবেন ৷

এর ফলে YouTube-এর existing shopping tools-এর সঙ্গে Amazon যুক্ত হল । অর্থাৎ, ক্রিয়েটরদের কনটেন্টের মাধ্যমে দর্শকরা যেমন প্রয়োজনীয় কোনও প্রোডাক্ট খুঁজে পাবেন তেমনই কিনতে পারবেন ৷ ফলে Amazon থেকে ক্রিয়েটরদের কমিশন পাওয়ার সুযোগও তৈরি হবে। আপাতত আমেরিকার ক্রিয়েটরদের জন্য এই সুবিধা চালু করা হয়েছে । তবে সব ক্রিয়েটরদের জন্য এখনই এই ফিচার চালু করা হবে না ৷ এর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম থাকবে ৷

কীভাবে কাজ করবে Amazon Shopping Affiliate?

YouTube একটি ব্লগ পোস্টে Amazon-এর সঙ্গে এই ইন্টিগ্রেশনের কথা জানানো হয়েছে । পাশাপাশি এই ফিচার ব্যবহার করার জন্য ক্রিয়েটরদের কী কী যোগ্যতা থাকবে সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য Google-এর সাপোর্ট পেজে জানানো হয়েছে ৷

এই সুবিধা পেতে হলে ক্রিয়েটরদের YouTube Partner Program এবং আমেরিকার YouTube Shopping Affiliate Program-এ যুক্ত থাকতে হবে। এর পাশাপাশি তাঁদের একটি সক্রিয় Amazon Influencer Program অথবা Amazon Associates Program অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। সেই অ্যাকাউন্টটি YouTube চ্যানেলের সঙ্গে লিঙ্ক করা প্রয়োজন।

লিঙ্ক হওয়ার পর ক্রিয়েটররা অ্যাক্সেস পাবেন ৷ তারপর YouTube Studio-র Product Picker ব্যবহার করে নিজেদের ভিডিয়োতে Amazon প্রোডাক্ট ট্যাগ করতে পারবেন । যদি কোনও নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট তাঁরা ট্যাগ করতে চান, অথচ সেটি তালিকায় নেই তাহলে Creator Support-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারবেন ।

YouTube স্বয়ংক্রিয় প্রোডাক্ট ট্যাগিংয়ের সুবিধাও দিচ্ছে। এই অপশন চালু থাকলে প্ল্যাটফর্মটি সাম্প্রতিক আপলোড করা ভিডিয়োগুলি পর্যালোচনা করে সেখানে থাকা যোগ্য Amazon প্রোডাক্ট শনাক্ত করতে পারবে ।

YouTube Studio-তেই আয় দেখা যাবে

ট্যাগ করা প্রোডাক্টে কতজন ক্লিক করেছেন এবং সেখান থেকে আনুমানিক কত টাকা আয় হয়েছে, তা YouTube Studio Analytics-এর মাধ্যমে দেখতে পারবেন ক্রিয়েটররা।

চূড়ান্ত Amazon কমিশন ক্রিয়েটরদের আগের AdSense অ্যাকাউন্টেই দেওয়া হবে। YouTube-এর অন্যান্য অ্যাফিলিয়েট পেমেন্টের সঙ্গেই এই অর্থ পাওয়া যাবে।

কমিশনের হিসাব মাসিক ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে। উদাহরণ হিসেবে, জানুয়ারিতে যে আয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে, সেটি মার্চের AdSense পেমেন্ট সাইকেলে দেওয়া হবে।

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TAGGED:

YOUTUBE
AMAZON AFFILIATE PROGRAM
INCOME OF YOUTUBE CREATORS
YOUTUBE AMAZON AFFILIATE PROGRAM

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