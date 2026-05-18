আর ভুয়ো ভিডিও আপলোড করা যাবে না Youtube-এ, লঞ্চ নয়া টুল !

আর ভুয়ো ভিডিও আপলোড করা যাবে না Youtube-এ, লঞ্চ নয়া টুল !
সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ডিপফেক ছেয়ে গেছে ৷ সেই সব ভিডিও বন্ধ করতেই নয়া উদ্যোগ Youtube -এর ৷
Published : May 18, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিপফেকের বাড়বারন্ত ঠেকাতে নতুন টুল লঞ্চ করল Youtube ৷ তবে এখনই সবাই এই টুলের সুবিধা পাবেন না ৷ প্রাথমিকভাবে সেলিব্রিটি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকরা ব্যবহার করতে পারবেন ফিচারটি ৷ 2026 সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম এই ফিচারটির বিষয়ে জানানো হয়েছিল ৷ তারপর প্রায় 2 মাস কেটে যাওয়ার পর 16 মে লঞ্চ হল নতুন এই ফিচার ৷
সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ডিপফেক ছেয়ে গেছে ৷ সেলিব্রিটি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকদের ছবি নকল করে তাতে অডিও ব্যবহার করে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে একদল অসাধু ক্রিয়েটর ৷ অভিযোগ, এর ফলে সেই সব সেলিব্রিটি ও নামী ব্যক্তিত্বদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে ৷ এই ধরনের ডিপফেক ঠেকাতে নয়া পদক্ষেপ Youtube -এর ৷
নতুন ফিচারে কী সুবিধা হবে ?
এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে AI Deepfake Detection tool ৷ এটি Content ID system প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করবে ৷ মুখের মিল খুঁজবে Youtube এর বিশেষ AI প্রযুক্তি ৷ এবং যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক বা সরকারি আধিকারিকের ব্যক্তির মুখের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে তাঁকে জানানো হবে ৷ এবং তারপর সেই ব্যক্তি ওই কন্টেন্ট সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করলে তা খতিয়ে দেখবে Youtube এবং প্রয়োজনে অভিযোগ পেলে সেই কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়া হবে ৷
কীভাবে এই ফিচারটি সেট-আপ করতে হবে ?
- 1) প্রথমে Youtube Studio-তে গিয়ে Content Detection Tool অপশনে নিজের মুখের ছবি ও একটি সরকারি পরিচয়পত্র আপলোড করতে হবে ৷
- 2) সেটআপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর Youtube এর তরফে তা ভেরিফাই করা হবে ৷
- 3) ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে, ওই মুখের আদলে কোনও AI দ্বারা তৈরি ভিডিও রয়েছে কিনা খুঁজবে Youtube এর AI ৷
- 4) যদি কোনও ভিডিওর খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে সেই ভিডিও Youtube Studio-র নির্দিষ্ট একটি ট্যাবে দেখা যাবে ৷
- 5) এরপর ওই ব্যবহারকারী ভিডিও রিভিউ করবেন ৷
- 6) সেই ব্যবহারকারী যদি ভাবেন কোনও ভিডিও-তে তাঁর মুখ ব্যবহার করে ডিপফেক তৈরি করা হয়েছে তাহলে তার রিভিউ সাবমিট করতে হবে ৷
- 7) Youtube ওই কন্টেন্টের রিভিউ করবে ৷ এবং নীতিগতভাবে সবদিক খতিয়ে দেখে প্রয়জনে ওই ভিডিও ডিলিট করবে ৷
প্রাথমিকভাবে Youtube Partner Program-এ অংশগ্রহণকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পেয়েছিলেন ৷ বর্তমানে ফিচারটি অফিসিয়াল লঞ্চ করা হয়েছে ৷