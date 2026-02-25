স্ক্রিন লক করেও শোনা যাবে Youtube এর গান, Premium Lite এ নতুন ফিচার
YouTube Premium Lite :Youtube Premium Lite প্ল্যানের খরচ 89 টাকা ৷ এর মধ্যে প্রিমিয়ামের বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্লে-র সুবিধা ছিল না৷
Published : February 25, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রিমিয়াম লাইট সাবস্ক্রিপশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনল গুগল ৷ এবার থেকে Youtube Premium Lite সাবস্ক্রিপশনেও ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে সম্ভব হবে ৷ 25 ফেব্রুয়ারি নতুন এই ফিচারের বিষয়ে ঘোষণা করা হয় ৷ এর ফলে স্ক্রিন লক থাকলেও মিউজিক ও ভিডিও প্লে সম্ভব ৷ Youtube Premium এ এই ফিচার চালু থাকলেও এতদিন পর্যন্ত প্রিমিয়াম লাইট ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পেতেন না ৷ তবে এবার থেকে লাইট ব্যবহারকারীরাও এই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন ৷
Youtube Premium Lite প্ল্যানের খরচ 89 টাকা ৷ এর মধ্যে প্রিমিয়ামের বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্লে-র সুবিধা ছিল না ৷ যদিও বেশিরভাগ ব্যবহারকারীরা ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে-র জন্যই Premium সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করেন ৷ কিন্তু এবার সেই সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Premium Lite Subscription এ কী কী পাওয়া যাবে ?
এই প্ল্যানের মধ্যে অধিকাংশ গান এবং ভিডিও অ্যাড ফ্রি পাওয়া সম্ভব হবে ৷ এছাড়াও বেশিরভাগ ভিডিও ও গান ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে এবং ডাউনলোড করা সম্ভব ৷
Youtube Premium এ কী কী সুবিধা রয়েছে ?
এই প্ল্যানের মধ্যে Youtube এর সব ভিডিও ও গান অ্যাড ফ্রি হিসেবে প্লে হবে ৷ সমস্ত গান ডাউনলোড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে করা সম্ভব ৷ এছাড়াও জাম্প অ্যাহেড, কিউইং, কন্টিনিউ ওয়াচিং-এর মতো ফিচারগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷ কোনও অ্যাড প্লে হবে না ৷
Premium Lite ফিচারে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷
Youtube Lite ফিচারে সব অডিও ও ভিডিও কন্টেন্ট অ্যাড-ফ্রি হবে না ৷ এবং দ্বিতীয়ত, জাম্পিং অ্য়াহেড, কিউইং, কন্টিনিউ ওয়াচের মতো ফিচারগুলি পাবেন না লাইট সাবস্ক্রাইবাররা ৷
এই বিষয়ে Youtube Blog এ বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে ৷ সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে-র ক্ষেত্রে জানানো হয়েছে, এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা স্ক্রিন লক করে অথবা অন্য অ্যাপ ব্যবহার করার সময়ও Youtube ভিডিও চালিয়ে রাখতে পারবেন ৷ সেক্ষেত্রে কোনও অডিও বন্ধ হবে না ৷ এবং অফলাইন ডাউনলোডের বিষয়ে জানানো হয়েছে, এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ভিডিও ডাউনলোড করে রাখতে পারবেন ৷ এবং ইন্টারনেট না থাকলেও ডাউনলোড করা ভিডিও দেখতে পারবেন ৷