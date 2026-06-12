Whatsapp এখন অতীত, Youtube-এ লঞ্চ হল চ্যাটিং সহ একাধিক ফিচার
নতুন চ্যাটিং ফিচারের ফলে ব্যবহারকারীরা সবাসরি কোনও ক্রিয়েটরের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ৷
Published : June 12, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত Youtube ৷ কিন্তু এবার তাদের মুকুটে যোগ হতে চলেছে নতুন একটি পালক ৷ এবার থেকে ব্যবহারকারীরা চ্যাটও করতে পারবেন এই প্ল্যাটফর্মে ৷ নিজেদের পছন্দের ক্রিয়েটরদের সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিংয়ের মাধ্যমে কথপোকথন চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ অন্যদিকে এই ভিডিয়ো শেয়ারিং ফিচারও চালু করা হয়েছে এই জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে ৷
ইউটিউবের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন চ্যাটিং ফিচারের ফলে ব্যবহারকারীরা সবাসরি কোনও ক্রিয়েটরের সঙ্গে চ্যাট করতে পারবেন ৷ এবং ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং করা সম্ভব ৷ তবে এই ফিচার শুধুমাত্র 18 বছর ও তার বেশি বয়সীদের জন্য চালু করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে এই চ্যাটিং ফিচার আয়ারল্যান্ড ও পোল্যান্ডের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হলেও বর্তমানে আরও কয়েকটি রিজিয়নের ব্যবহারকারীদের জন্য ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে ব্রাজিল, ইত্যালি, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, আমেরিকা সহ 40টি দেশ ৷
এর পাশাপাশি Youtube এ যুক্ত হচ্ছে শেয়ার অপশন ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি কোনও ভিডিয়ো শেয়ার করতে চান ৷ সেক্ষেত্রে আপনার পছন্দের ব্যক্তিদের WhatsApp বা এই ধরনের কোনও চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্য়মে শেয়ার করতে পারতেন ৷ কিন্তু এবার থেকে নিজের Youtube প্রোফাইলেই কোনও ভিডিয়ো শেয়ার করা সম্ভব ৷ এবং সেই শেয়ার করা ভিডিয়ো পৌঁছে যাবেআপনার ফলোয়ার্স লিস্টে থাকা প্রত্যেকের কাছে ৷
নতুন এই ফিচার প্রসঙ্গে Youtube এর তরফে জানানো হয়েছে, ইউজার ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করেই নতুন এই ফিচার তৈরি করা হয়েছে ৷ গতবছর নভেম্বরে এই ফিচার শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু তা কয়েকটি রিজিওনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ বর্তমানে ওই ফিচার 40টি দেশের ব্যবহারকারীদের কাছে উপলব্ধ ৷
কীভাবে Youtube এ ভিডিয়ো শেয়ার করবেন ?
- স্মার্টফোনে Youtube App ওপেন করুন
- যে ভিডিয়োটি শেয়ার করতে চান সেটি বেছে নিন
- শেয়ার অপশনে ক্লিক করুন ৷
- সেখানে কোন কোন ব্যবহারকারীর কাছে শেয়ার করবেন সেই তালিকা দেখা যাবে ৷
- সেন্ড অপশনে ক্লিক করার পর ওই ভিডিয়ো নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর ইনবক্সে পৌঁছে যাবে ৷
যেহেতু ভারতে এখনই এই ফিচার চালু হয়নি তাই এখানকার ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ মনে করা হচ্ছে ধীরে ধীরে কয়েক মাসের মধ্যেই এই ফিচার চালু করা হবে ৷