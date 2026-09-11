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কেউ দেখতে পারবে না সার্চ হিস্ট্রি, Smart TV-তেও লক ফিচার আনল Youtube

YouTube-এর Support Page-এ এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ কীভাবে লক করবেন জেনে নিন...

YouTube Launches Account Lock Feature
Youtube এর Account lock ফিচার (ছবি - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 8:50 PM IST

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হায়দরাবাদ : বাড়িতে একই Smart TV-তে পরিবারের একাধিক সদস্য YouTube ব্যবহার করেন? তাহলে ব্যক্তিগত search history, recommendations কিংবা সাবক্রিপশন অন্যদের চোখে পড়ার চিন্তা এবার কিছুটা কমবে। স্মার্টটিভি ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন Account Lock ফিচার নিয়ে এসেছে YouTube। এর মাধ্যমে চার ডিজিটের একটি কোড দিয়ে নিজের YouTube account আলাদা করে লক করে রাখা যাবে। বিশ্বজুড়েই ফিচারটি চালু করা হয়েছে।

YouTube-এর Support Page-এ এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, অনেক বাড়িতেই পরিবারের সবাই একই YouTube account ব্যবহার করেন। ফলে একজনের search history, recommendations এবং subscriptions অন্য সদস্যরাও দেখতে পারেন। এই সমস্যা কমাতেই Account Lock ফিচারটি আনা হয়েছে।

কীভাবে কাজ করবে Account Lock?

Account Lock চালু করার পর YouTube account-কে একটি চার সংখ্যার code দিয়ে সুরক্ষিত করা যাবে। Account lock থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত রেকমেন্ডেশন, সাবক্রিপশন এবং সার্চ হিস্ট্রি অন্য কেউ একই TV ব্যবহার করলেও দেখতে পারবেন না।

বিশেষ করে যেখানে শিশু, বয়স্ক সদস্য এবং একাধিক ব্যক্তি একই TV ব্যবহার করেন, সেখানে এই ফিচারটি কাজে আসতে পারে। প্রত্যেকে নিজের viewing habits এবং YouTube preferences ব্যক্তিগত রাখতে পারবেন।

কীভাবে চালু করবেন?

Smart TV-তে Account Lock চালু করতে কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

  • Step 1: Smart TV-তে YouTube app খুলুন।
  • Step 2: বাম দিকের menu থেকে নিজের account নির্বাচন করুন।
  • Step 3: Account-এর নিচে থাকা Settings option-এ যান।
  • Step 4: স্ক্রিনে দেখানো নির্দেশ মেনে Account Lock চালু করুন।
  • Step 5: নিজের পছন্দের একটি চার সংখ্যার code তৈরি করুন।

Code সেট হয়ে গেলে সঠিক code না দেওয়া পর্যন্ত account locked থাকবে।

কীভাবে Unlock করবেন?

Locked account unlock করার জন্য YouTube-এর mobile app ব্যবহার করতে হবে। TV-তে Lock Account নির্বাচন করার পর ফোনে YouTube app খুললে unlock করার prompt দেখা যাবে। Notifications চালু থাকলে ফোনে push alert-ও আসবে।

কোন কোন ডিভাইসে Account রয়েছে, দেখুন

YouTube account কোন কোন device-এ sign-in করা রয়েছে, সেটিও যাচাই করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। এজন্য google.com/devices পেজে গিয়ে connected devices-এর তালিকা দেখা যাবে। অপরিচিত কোনও device চোখে পড়লে সেখান থেকেই remotely sign out করা সম্ভব।

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