লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে ভিউ! 24 অগস্ট থেকে Youtube-এ চালু নতুন নিয়ম

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে ভিউ! 24 অগস্ট থেকে Youtube-এ চালু নতুন নিয়ম
কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য এই ফিচারটি খুবই কার্যকর হতে চলেছে ৷
Published : August 18, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ : কোনও একটি Youtube ভিডিয়োর জনপ্রিয়তা কেমন তা বোঝার জন্য রয়েছে একাধিক প্যারামিটার ৷ তবে তারমধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় প্যারামিটার হল Views ৷ প্রতিটি Youtube লং ভিডিয়ো ও শর্টসের নিচে লেখা থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিউ কাউন্ট ৷ এবং সেখান থেকেই বোঝা যায় সেই কন্টেন্টটি কেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷ বিশ্বের বৃহত্তম এই ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি এবার তাদের ভিউ কাউন্ট ম্যাট্রিক্সে বড়সড় পরিবর্তন নিয়ে এল ৷
সোমবার এই সংক্রান্ত একটি ঘোষণা করা হয় Youtube-এর তরফে ৷ 17 অগস্টের ওই ব্লগ পোস্টে তারা জানিয়েছে,কাউন্টিং ভিউ গণনা পদ্ধতিতে বদল আসছে ৷ ফলে যাঁরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অর্থাৎ Youtube-এর জন্য ভিডিয়ো তৈরি করেন তাঁদের জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷
এতদিন পর্যন্ত প্রতিটি লং ভিডিয়োর ভিউ কাউন্ট পরিমাপ করার জন্য একাধিক প্রযুক্তি ব্যবহার করত Youtube ৷ দর্শকরা প্রত্যেক ভিডিয়োর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় দেখলে তবেই সেটা ভিউ হিসেবে গ্রহণযোগ্য় হতো ৷ কিন্তু নতুন নিয়মে Youtube জানিয়েছে, এবার থেকে প্রথম ফ্রেম থেকেই ভিউ কাউন্ট গণনা হবে ৷ অর্থাৎ প্রথম একটি বা দুটি ফ্রেম কোনও দর্শক দেখলে সেটাও ভিউ হিসেবে গণ্য হবে ৷
এতদিন পর্যন্ত Youtube কীভাবে ভিউ কাউন্ট করত তার নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি ৷ তবে নতুন ভিউ কাউন্ট প্রযুক্তি ও পদ্ধতিগত বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ৷ বিশ্বের সমস্ত দেশের জন্যই এই নিয়ম লাগু হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
তবে শর্টসের ক্ষেত্রে অন্যভাবে ভিউ পরিমাপ করা হত ৷ লং ভিডিয়োর জন্য বর্তমানে নতুন যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেই পদ্ধতি আগে থেকেই শর্টসের জন্য রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রেও প্রথম ফ্রেম থেকেই ভিউ কাউন্ট করা হয় ৷
কাদের সুবিধা হবে ?
দর্শকরা হয়তো খুব একটা বুঝতে পারবেন না ৷ কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ৷ অতি দ্রুত ভিউ বৃদ্ধির বিষয়টি তাঁরা বুঝতে পারবেন ৷ নিজের ক্রিয়েটর স্টুডিয়োতে এই পরিবর্তন বুঝতে সুবিধা হবে তাঁদের ৷
কবে থেকে নতুন পদ্ধতি চালু হবে ?
Youtube জানিয়েছে 2026 সালের 24 অগস্ট থেকেই নতুন পদ্ধতি চালু হবে ৷
অন্যদিকে ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজেশনেও বড়সড় পরিবর্তন আসছে ৷ প্রায় আট বছর পর মনিটাইজেশন নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে এই ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ নতুন ক্রিয়েটরদের এতদিন 365 দিনের মধ্যে 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম পূর্ণ করতে হত ৷ কিন্তু নতুন নিয়মে এক বছরের মধ্যে 8000 ভিউ ঘণ্টা পূরণ করতে হবে ৷