ETV Bharat / technology

AI দিয়ে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করলেই বিপদ ! কড়া পদক্ষেপ Youtube এর

এই AI Deepfake Detection টুলটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন সরকারি পদস্থ আধিকারিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷

YouTube Expands AI Deepfake Detection for Politicians and Journalists
AI deepfake ডিটেকশন টুল লঞ্চ Youtube এর (ছবি - Getty Images)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : AI এর ব্যবহার নিয়মিত বাড়ছে ৷ যার ফলে ডিপফেক ভিডিও-র সংখ্যাও বাড়ছে ৷ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন সাংবাদিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ভুয়ো ভিডিও ৷ এবার এই ধরনের মিসলিডিং ভিডিও-র বাড়বাড়ন্ত কমাতে উদ্যোগী হল Youtube ৷ মঙ্গলবার তারা লঞ্চ করল বিশেষ AI Deepfake Detection টুল ৷ যা মূলত AI দ্বারা তৈরি করা ফেক ভিডিও ডিটেক্ট করতে পারবে ৷

এই প্রযুক্তিটি গত বছর অর্থাৎ 2025 সাল থেকেই চালু ছিল ৷ কিন্তু তা শুধুমাত্র Youtube Partner Program এ যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই সুবিধা পেয়েছিলেন ৷ এবার এই AI Deepfake Detection টুলটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন সরকারি পদস্থ আধিকারিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷

কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি ?

এটি Content ID system প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করবে ৷ মুখের মিল খুঁজবে Youtube এর বিশেষ AI প্রযুক্তি ৷ এবং যে রাজনৈতিক, সাংবাদিক বা সরকারি আধিকারিকের ব্যক্তির মুখের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে তাঁকে জানানো হবে ৷ সেই ব্যক্তি ওই কন্টেন্ট সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করলে তা খতিয়ে দেখবে Youtube এবং সবশেষে সেই কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়া হবে ৷

এরজন্য কয়েকটি ধাপ মেনে চলতে হবে ৷ এই ফিচারটি যাঁরা যাঁরা পাবেন তাঁদের Youtube Studio তে একটি বিশেষ ট্যাব যোগ হবে ৷ যার নাম Content Detection ৷ এবার জেনে নিন কীভাবে পরবর্তী ধাপগুলি মেনে চলতে হবে -

  • 1) Content Detection Tool এ গিয়ে নিজের মুখের ছবি ও একটি সরকারি পরিচয়পত্র দিয়ে সেট-আপ করতে হবে ৷
  • 2) সেটআপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর Youtube এর তরফে তা ভেরিফাই করা হবে ৷
  • 3) ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে, ওই মুখের আদলে কোনও AI দ্বারা তৈরি ভিডিও রয়েছে কিনা খুঁজবে Youtube এর AI ৷
  • 4) যদি কোনও ভিডিওর খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে তা নির্দিষ্ট একটি ট্যাবে শো-করবে ৷
  • 5) এরপর ব্যবহারকারী সব কন্টেন্ট দেখে যদি ভাবেন কোনও কন্টেন্ট ডিলিট করার প্রয়োজন তাহলে তার জন্য রিভিউ সাবমিট করতে হবে ৷
  • 6) ওই কন্টেন্টের রিভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কন্টেন্ট সরিয়ে দেবে Youtube ৷

আপাতত পাইলট প্রজেক্টে রয়েছে এই টুলটি ৷

Read More- অফিসের কাজ এখন আরও সহজ, Microsoft লঞ্চ করল Copilot Cowork

TAGGED:

YOUTUBE
LIKENESS DETECTION TOOL
YOUTUBE AI POLICY 2026
DEEPFAKE DETECTION FOR POLITICIANS
YOUTUBE AI DEEPFAKE DETECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.