AI দিয়ে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করলেই বিপদ ! কড়া পদক্ষেপ Youtube এর

AI দিয়ে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করলেই বিপদ ! কড়া পদক্ষেপ Youtube এর
এই AI Deepfake Detection টুলটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন সরকারি পদস্থ আধিকারিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷
Published : March 10, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দরাবাদ : AI এর ব্যবহার নিয়মিত বাড়ছে ৷ যার ফলে ডিপফেক ভিডিও-র সংখ্যাও বাড়ছে ৷ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন সাংবাদিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ভুয়ো ভিডিও ৷ এবার এই ধরনের মিসলিডিং ভিডিও-র বাড়বাড়ন্ত কমাতে উদ্যোগী হল Youtube ৷ মঙ্গলবার তারা লঞ্চ করল বিশেষ AI Deepfake Detection টুল ৷ যা মূলত AI দ্বারা তৈরি করা ফেক ভিডিও ডিটেক্ট করতে পারবে ৷
এই প্রযুক্তিটি গত বছর অর্থাৎ 2025 সাল থেকেই চালু ছিল ৷ কিন্তু তা শুধুমাত্র Youtube Partner Program এ যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই সুবিধা পেয়েছিলেন ৷ এবার এই AI Deepfake Detection টুলটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন সরকারি পদস্থ আধিকারিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷
কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি ?
এটি Content ID system প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করবে ৷ মুখের মিল খুঁজবে Youtube এর বিশেষ AI প্রযুক্তি ৷ এবং যে রাজনৈতিক, সাংবাদিক বা সরকারি আধিকারিকের ব্যক্তির মুখের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে তাঁকে জানানো হবে ৷ সেই ব্যক্তি ওই কন্টেন্ট সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করলে তা খতিয়ে দেখবে Youtube এবং সবশেষে সেই কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়া হবে ৷
এরজন্য কয়েকটি ধাপ মেনে চলতে হবে ৷ এই ফিচারটি যাঁরা যাঁরা পাবেন তাঁদের Youtube Studio তে একটি বিশেষ ট্যাব যোগ হবে ৷ যার নাম Content Detection ৷ এবার জেনে নিন কীভাবে পরবর্তী ধাপগুলি মেনে চলতে হবে -
- 1) Content Detection Tool এ গিয়ে নিজের মুখের ছবি ও একটি সরকারি পরিচয়পত্র দিয়ে সেট-আপ করতে হবে ৷
- 2) সেটআপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর Youtube এর তরফে তা ভেরিফাই করা হবে ৷
- 3) ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে, ওই মুখের আদলে কোনও AI দ্বারা তৈরি ভিডিও রয়েছে কিনা খুঁজবে Youtube এর AI ৷
- 4) যদি কোনও ভিডিওর খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে তা নির্দিষ্ট একটি ট্যাবে শো-করবে ৷
- 5) এরপর ব্যবহারকারী সব কন্টেন্ট দেখে যদি ভাবেন কোনও কন্টেন্ট ডিলিট করার প্রয়োজন তাহলে তার জন্য রিভিউ সাবমিট করতে হবে ৷
- 6) ওই কন্টেন্টের রিভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কন্টেন্ট সরিয়ে দেবে Youtube ৷
আপাতত পাইলট প্রজেক্টে রয়েছে এই টুলটি ৷