চালু হচ্ছে নতুন নিয়ম, Youtube-থেকে রোজগার আরও কঠিন ?

চালু হচ্ছে নতুন নিয়ম, Youtube-থেকে রোজগার আরও কঠিন ?
Youtube জানিয়েছে নতুন এই নিয়ম এখনই চালু করা হবে না ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 1 ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন এই নিয়ম চালু হবে ৷
Published : August 11, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দরাবাদ : ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজেশনে নিয়ে আসছে বড়সড় পরিবর্তন ৷ প্রায় আট বছর পর মনিটাইজেশন নিয়মে পরিবর্তন আনা হল বলে জানিয়েছে এই ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ নতুন ক্রিয়েটরদের এতদিন বিগত 365 দিনে 4000 ঘণ্টা পূর্ণ করতে হত ৷ কিন্তু নতুন নিয়মে এক বছরের মধ্যে 8000 ভিউ ঘণ্টা পূরণ করতে হবে ৷
অন্যদিকে রিলসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে ৷ এতদিন পর্যন্ত 90 দিনে 10 মিলিয়ন ভিউয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হতো ৷ নতুন নিয়মে যা 20 মিলিয়ন ভিউ পূরণ করতে হবে ৷ ফলে আরও বেশি সময় ব্যায় করতে হবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের ৷
Youtube জানিয়েছে নতুন এই নিয়ম এখনই চালু করা হবে না ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 1 ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন এই নিয়ম চালু হবে ৷ তবে বর্তমানে যাঁরা ক্রিয়েটর পার্টনার প্রোগ্রামে-এ রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন এই মনিটাইজেশন পলিসি যুক্ত হবে না ৷
Google এর এই প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, 2018 সালে সর্বশেষ তারা (Youtube Partner Program) YPP-প্রোগ্রামের গাইডলাইন পরিবর্তন করেছিল ৷ তারপর আট বছর পর তারা ফের এই সিদ্ধান্ত নিল ৷ সংস্থার দাবি, 2026 সাল পর্যন্ত কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা যে পরিমাণ উপার্জন করতে পারতেন 2027 সালে তার থেকে বেশি উপার্জনের সুযোগ পাবেন ৷ সেই কারণে YPP এর পলিসি পরিবর্তন করা হয়েছে ৷
Youtube থেকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা উপার্জন করতে পারেন ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য কন্টেন্ট আপলোড করে মাসিক লাখ লাখ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম মেনে চলতে হয় ৷
একদিকে যেমন ওয়াচ টাইম কমপ্লিট করতে হয় তেমনই সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যার গণ্ডীও পার করতে হয় ৷ সম্প্রতি যে পরিবর্তন এসেছে YPP-এ, সেখানে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷
কোনও ক্রিয়েটরের চ্যানেলের ক্ষেত্রে যদি শর্টসের ভিউ 20 মিলিয়নের কম হয়, কিন্তু লং ভিডিয়োর ওয়াচ আওয়ার 8000 এর উপরে ও সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা 1000 হয় তাহলেও ওই চ্যানেলটি YPP এর অন্তর্ভুক্ত হবে ৷
ক্রিয়েটর পার্টনার প্রোগ্রাম ছাড়াও Youtube তাদের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনেও বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছে ৷ তারা ইতিমধ্যে ভারতে লঞ্চ করেছে প্রিমিয়াম লাইট ফিচার ৷ এবার এই ফিচারটি চালু হতে চলেছে বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে ৷