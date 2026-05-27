Youtube এ নতুন নিয়ম ! AI দ্বারা তৈরি ভিডিয়ো আপলোড করলেই বিপদ ?

YouTube Auto Labels AI Videos What Creators Need to Know Now
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 7:52 PM IST

হায়দরাবাদ : ভিডিয়ো তৈরির এআই মডেলগুলো দিন দিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে । তাই ইউটিউব এখন আর AI ভিডিয়ো চিহ্নিতকরণের জন্য শুধু কনটেন্ট ক্রিয়েটর বা নির্মাতাদের উপর ভরসা করে বসে থাকবে না । Google এর ভিডিও প্ল্যাটফর্মটি বুধবার ঘোষণা করেছে, কোনও ভিডিয়োতে যদি বাস্তবসম্মত বা ফটোরিয়ালিস্টিক AI প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাদের নিজস্ব সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেখানে লেবেল বসিয়ে দেবে । অর্থাৎ AI দ্বারা ওই ভিডিয়ো প্রস্তুত করা হয়েছে তা চিহ্নিতকরণ করবে ৷

এই AI লেবেলগুলোকে আরও স্পষ্ট এবং সহজে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা হবে । সাধারণ বড় ভিডিও এবং ইউটিউব শর্টস—উভয় ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে । দু বছর আগে থেকেই ইউটিউবে AI লেবেল ব্যবহারের নিয়ম চালু রয়েছে । তখন ক্রিয়েটর স্টুডিওর মাধ্যমে নির্মাতাদের জন্য AI কনটেন্ট প্রকাশ করার নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হন । তবে কোনও ভিডিয়োতে যদি অবাস্তব বা কাল্পনিক দৃশ্য (যেমন: কোনো রূপকথার ইউনিকর্ন) দেখানো হয়, সেগুলোর জন্য এই লেবেল লাগবে না ।

ইউটিউব জানিয়েছে, তাদের পলিসিতে কোনও বদল আসেনি, তবে তারা এখন এই নিয়ম কার্যকরের ক্ষেত্রে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করবে । গুগল তাদের নতুন শক্তিশালী 'জেমিনি ওমনি' (Gemini Omni) AI মডেল আনার পর পরই ইউটিউব এই পদক্ষেপ নিল । মে মাস থেকে নতুন ইন্টারনাল সিগন্যাল ব্যবহার করে এই কনটেন্টগুলো চিহ্নিত করা শুরু হবে । নির্মাতারা নিজেরা স্বীকার না করলেও ইউটিউব নিজে থেকেই লেবেল যুক্ত করবে । অবশ্য যদি কোনও ভিডিয়ো ভুলবশত AI হিসেবে চিহ্নিত হয়, তবে ক্রিয়েটররা সেটি সংশোধন করতে পারবেন । কিন্তু ভিডিয়োটি যদি ইউটিউবের নিজস্ব AI টুল (যেমন: Veo বা Dream Screen) দিয়ে তৈরি হয় বা তাতে C2PA মেটাডেটা থাকে, তবে সেই লেবেল আর সরানো যাবে না ।

আগে এই লেবেলগুলো সাধারণত ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে বা বিবরণীর ভেতরে লুকিয়ে থাকত । এখন থেকে সাধারণ বড় ভিডিওর ক্ষেত্রে প্লেয়ারের ঠিক নিচে এবং শর্টসের ক্ষেত্রে স্ক্রিনের ওপর সরাসরি লেবেলটি ভেসে থাকবে, যা খুব সহজেই সবার চোখে পড়বে। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, এই AI লেবেল থাকার কারণে কোনো ভিডিওর ভিউ, রেকমেন্ডেশন বা টাকা আয়ের (মনিটাইজেশন) ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

