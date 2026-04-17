এবার বন্ধ করতে পারবেন Youtube Shorts ! নতুন ফিচার লঞ্চ Google এর

Youtube অ্যাপে রয়েছে টাইম ম্যানেজমেন্ট অপশন ৷ সেখানে ক্লিক করে তবেইবন্ধ করা সম্ভব হবে Youtube Shorts ৷

YouTube Adds Shorts Feed Limit Feature To Help Users Manage Screen Time
এবার বন্ধ করতে পারবেন Youtube Shorts (ছবি-AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 5:03 PM IST

হায়দরাবাদ : Youtube এর শর্টস দেখতে অপছন্দ ? অথবা স্ক্রিন টাইম কমাতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না ? তাহলে আপনার সুবিধায় একটি নতুন ফিচার লঞ্চ করল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম Youtube ৷ এবার থেকে চাইলে বন্ধ রাখতে পারবেন Youtube Shorts ৷ নতুন এই ফিচারটি টাইম ম্যানেজমেন্ট অপশনে পাওয়া যাবে ৷

How to Set the Shorts Feed Limit

Youtube অ্যাপে রয়েছে টাইম ম্যানেজমেন্ট অপশন ৷ সেখানে ক্লিক করে তবেই বন্ধ করা সম্ভব হবে Youtube Shorts ৷ এছাড়াও যদি কোনও ব্যবহারকারী মনে করেন তিনি পুরোপুরি শর্টস দেখা বন্ধ করবেন না কিন্তু সময় কমিয়ে দিতে চান তাহলে সেই সুবিধাও রয়েছে ৷

কীভাবে করবেন জেনে নিন ?

Step NumberDetails
Step: 1YouTube app চালু করুন
Step: 2Profile icon এ ট্যাপ করুন
Step: 3Settings অপশনে যান
Step: 4Time Management সিলেক্ট করুন
15 মিনিট থেকে 2 ঘণ্টা পর্যন্ত করতে পারবেন ৷ অথবা একেবারে 0-ও করতে পারবেন ৷

কেন এই ফিচার জরুরি ?

বিশেষজ্ঞরা বলেন, লং ভিডিওর থেকেও শর্ট ভিডিওর হুক বেশি ৷ অর্থাৎ শর্ট ভিডিও ব্যবহারকারীদের ধরে রাখতে পারে বেশি সময় ধরে ৷ ফরস্বরূপ ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনটাইম বৃদ্ধি পায় ৷ এতে শারীরিক ও মানসিক খারাপ প্রভাব ফেলে ৷

নতুন এই ফিচার ব্যবহার করে প্রত্যেক ব্যবহারকারী নিজের ইচ্ছামতো স্ক্রিনটাইম রাখতে পারেন ৷ প্রয়োজনে পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেন ৷

2020 সালে সর্বপ্রথম শর্ট ভিডিও ফিচার লঞ্চ করেছিল Youtube ৷ তারপর ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীদের পছন্দের শীর্ষে পৌঁছয় এই ফিচারটি ৷ বর্তমানে অনেকেই লং ভিডিওর পরিবর্তে শর্ট ভিডিও দেখতেই বেশি পছন্দ করেন ৷ শুরুর সময় সর্বাধিক 30 সেকেন্ডের শর্টস আপলোড করা যেত ৷ কিন্তু বর্তমানে তা বাড়িয়ে 3 মিনিট পর্যন্ত করা হয়েছে ৷

এর আগে মিসলিডিং ভিডিও-র বাড়বাড়ন্ত কমাতে উদ্যোগী হয়েছিল Youtube ৷ 2026 সালের 10 মার্চ তারা লঞ্চ করে বিশেষ AI Deepfake Detection টুল ৷ যা মূলত AI দ্বারা তৈরি করা ফেক ভিডিও ডিটেক্ট করতে পারবে ৷ ইউজার সেফটির মতো বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে নজর দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল ৷

